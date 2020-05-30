Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 июня: кого закружит ветер перемен, а у кого сбудутся все желания

Июнь — прекрасный месяц, который принесет многим чувство счастья, удовлетворенности своей жизнью и одновременно — новые прекрасные надежды. Причем без всяких условий и ловушек: во всех делах людям будут сопутствовать свет в душе и радость в сердце. Но не стоит забывать, что неделя, которая нас ждет, отделяет один сезон от другого. Это период перемен и подведения итогов, анализа прошлого и взгляда в будущее. Такое противоречие может выбить из колеи, поэтому очень важно держать перед глазами надежный ориентир.

Женщина-Овен

Для женщин-Овнов наступающая неделя — удачный период, когда многое получится. Хороший поворот событий подарит вдохновение, веру в себя и свои силы. Это значит, что есть все шансы исполнить загаданные желания. Ошибиться на этой неделе не позволит усиленная интуиция. Ее подсказки будут оберегать от заведомо провальных решений, поступков и даже мыслей. Кроме того, можно обрести покровителя в лице любимого мужчины, укрепить свою энергетику, добиться гармонии и счастья в отношениях.

Женщина-Телец

Ближайшие дни будут быстротечны и насыщены событиями: у Тельцов не будет ни плана, ни советов, на которые можно было бы ориентироваться. Остается лишь смело идти вперед, верить в себя, искать обходные пути и, самое важное, не снижать темпа. Многих такая перспектива ввергнет в ужас, но астрологи советуют не отсиживаться в уголке: мысль о том, что на этой неделе можно достичь гораздо большего, чем за несколько месяцев, должна вселить оптимизм. Если кто-то и в силах выдержать натиск грядущих дней и вихря перемен, так это женщины-Тельцы, которые обретут уверенность в себе.

Женщина-Близнецы

Начало июня станет одним из самых значимых периодов для женщин-Близнецов. На этой неделе будет много открытий, судьбоносных моментов, определяющих будущее на несколько месяцев вперед. Оглянувшись напоследок в прошлое, можно будет осознать, что именно этот момент является переходным между старой жизнью и новой. Активные планеты, увлекающие вперед, окажутся в аспекте, отвечающим за карьеру и деньги, а это говорит о том, что Близнецы окажутся на пороге новых перемен. Что бы ни несла с собой новая жизнь, нужно реагировать быстро и использовать все открывающиеся перспективы без промедлений.

Женщина-Рак

Лето для представительниц Рака начнется с влияния ретро-Венеры, которая на этой неделе будет непокорна и коварна. Личные амбиции могут столкнуться с невозможностью самореализации. Столкнувшись со сложностями, Раки могут потерять цель, растерять приоритеты. Астрологи советуют приготовиться к тому, что придется радикально менять планы из-за обстоятельств, на которые будет невозможно повлиять. Но не нужно становиться врагом себе, увлекаться борьбой с недостатками и требовать от себя невозможного. Куда разумнее временно поддаться течению.

Женщина-Лев