Косметичка Ксении Собчак: что и за сколько?

Чтобы косметическому бренду попасть в микроблог 38-летней Ксении Собчак в Instagram, придется раскошелиться: рекомендация от известнейшей ведущей стоит от 500 тысяч рублей (6 250 евро). Но иногда супруга Константина Богомолова рассуждает об уходе за собой без пометки «рекламная пауза» — о том, что любит и использует. «Экспресс-газета» пробежалась по соцсетям и интервью звезды и рассказывает, сколько стоят фавориты в косметичке Ксении Собчак.
Косметичка Ксении Собчак: уход за лицом
Отшелушивающая маска Glamglow. За счет глины, листьев зеленого чая и вулканической пемзы в составе маска отшелушивает, смягчает и придает сияние коже. «21 награда в сфере красоты по всему миру», — хвалят производители. «Незаменима в холодное время», — резюмирует Ксения. Цена — 4990 рублей (63 евро).
Двухфазный лосьон для снятия макияжа с глаз Lancome. Справляется с обычной и водостойкой косметикой. И в магазине парижского бренда, и на туалетном столике телеведущей занесен в список бестселлеров. Цена — 3691 рубль за 300 мл (46 евро).
Tonique Eclat Lancome. Очищение + отшелушивание в одном флаконе. Для Ксении Собчак — обязательный шаг перед нанесением ежедневного макияжа (для ровного цвета лица). Подходит для любого типа кожи. Цена — 2605 рублей (33 евро).
Увлажняющий крем Prime 24 Hour Valmont. После тоника — сыворотка Linda Kristel 3D Serum, найти которую в Москве непросто. За ней — швейцарец с пептидами и тройными ДНК и РНК в составе. Увлажняет, замедляет старение и создает защитную пленку — базу под тональные средства. Цена — 15 520 рублей (194 евро).
Маска Valmont Renewing Pack. Клеточная маска-антистресс, она же «маска Золушки», популярная среди звездных дам. Восстанавливает гидробаланс, регулирует работу сальных желез, выравнивает тон и приводит кожу в чувство перед важным событием. Цена — 18 400 рублей (230 евро).
Сыворотка-эссенция Genaissance De La Mer The Serum Essence. «Густая, как масло. Действенная, как процедура в салоне красоты. Уплотняет кожу и повышает уровень коллагена», — рекомендовала Ксения. Цена — 42 500 рублей (531 евро).
Косметика Ксении Собчак: тональные средства
By Terry Light-Expert Click Brush Illuminating Foundation Brush. Тональный крем в удобном флаконе — с широкой кистью для ровного и тонкого покрытия. Для более плотного тона потребуется повторное нанесение. Представлен в четырех оттенках. Цена — 4785 рублей (60 евро).
Тональная основа Dior Backstage Face And Body Foundation. Не так давно ей в любви признавалась Полина Гагарина, показывая свою косметичку. Ксения согласна — продукт позволяет ей создать плотный и стойкий тон, чтобы не думать о макияже целый день. Цена — 3040 рублей (38 евро).
Charlotte Tilbury Filmstar Bronze & Glow. Еще одно средство, ранее рекомендованное звездой «Голоса». Палетка для контуринга с хайлайтером и темным цветом в макияже Ксении служит для выделения скул и овала лица. Цена — около 4000 рублей (50 евро).
Instant Concealer Clarins. Кремовый консилер предназначен для маскировки темных кругов под глазами — в составе есть кофеин и экстракт алоэ. Ксения же использует средства и для устранения других несовершенств кожи. Цена — 2050 рублей (26 евро).
Косметика Ксении Собчак: макияж
Помада Sexy Lipstick Pen Matte Romanovamakeup. Матовая помада-карандаш в оттенке Rock and wine от звездного визажиста Ольги Романовой. Для тех, кто любит тона на губах светлее бургунди, есть оттенки пралине, карамели, ягод и розы. Цена — 1470 рублей (18 евро).
Тушь Cabaret Vivienne Sabo. Бюджетная тушь появилась в косметичке Ксении Собчак еще до того, как ведущая стала регулярно рекламировать бренд. Как признается сама, забрала тушь у стилиста, увидев результат на ресницах. Что приятно — продукт из категории бюджетных. Цена — 331 рубль (4 евро).
Estee Lauder Pure Color Envy Liquid Lip Potion. Жидкая помада с кремовой текстурой, матовым финишем и насыщенными цветами. Ксения Собчак предпочитает Strange Bloom, густой ягодный оттенок. Цена — 2094 рублей (26 евро).
Карандаш для бровей Diorshow Brow Styler. Благодаря тонкому выдвижному аппликатору естественно закрашивает пробелы и, по отзывам Ксении, отлично попадает в цвет. Цена — 1989 рублей (25 евро).
Румяна Cheek Shade Chantecaille. На продукты линейки французского бренда нанесены тиснения животных — в знак того, что марка использует при производстве растительные компоненты и заботится об окружающей среде, занимаясь благотворительностью. Цена — 2350 рублей (29 евро).
Косметичка Ксении Собчак: уход за телом
Valmont Sun Cellular Body Nurturing Cream. Швейцарский любимец звезд спасает от сухости и ощущения стянутости, особенно после пребывания на солнце. Заявлен смягчающий и питательный эффект после первого же применения, и Ксения подтверждает: он есть. Из минусов (кроме высокой цены) — практически исчезновение из крупных российских ритейлеров. Цена — 16 055 рублей (201 евро).
Масло Ligne St Barth. А любовь Ксении к этому бренду, родом с острова Сен-Бартелеми, поймет Анастасия Решетова — в ее косметичке тоже есть «драгоценные масла». Судя по снимку Собчак в «Инстаграме», теледива предпочла масло авокадо — для волос и тела. Цена — 5850 рублей за 20 мл (73 евро).
La Mer body cream. Увлажняющий крем для тела, снимающий раздражение и удерживающий влагу, Ксения Собчак рекомендовала давно, но неоднократно. «Я, похоже, нашла свой идеальный крем для тела. Теперь с тюбиков по 150 мл перешла на эту огромную банку. Лучший, идеальнейший крем стоит каждой копейки. Прямо вот точно не пожалеете». Цена — 20 900 рублей за 300 мл (261 евро).
Косметика Ксении Собчак: уход за волосами
Шампунь Moist Diane Botanical Moist. Увлажняющее средство для сухих и поврежденных волос с маслами арганы, ши и люпина, экстрактами десяти растений, водорослей, меда — и никаких сульфатов и силиконов. Цена — 1433 рубля (18 евро).
Бальзам Moist Diane Botanical Moist. Пара предыдущему фавориту в косметичке Ксении Собчак: «Попробовала весной в Японии и влюбилась. Никакие маски так не питают волосы, как этот замечательный тандем». Цена — 1433 рубля (18 евро).
Alterna Caviar Anti-Aging Restructuring Bond Repair. Несмываемый крем с протеинами предназначен для восстановления пористых и сильно поврежденных волос. Используется 1-3 раза в неделю после мытья волос перед их укладкой. Цена — 3090 рублей (39 евро).