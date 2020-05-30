Косметичка Ксении Собчак: что и за сколько?

Косметичка Ксении Собчак: уход за лицом

Отшелушивающая маска Glamglow. За счет глины, листьев зеленого чая и вулканической пемзы в составе маска отшелушивает, смягчает и придает сияние коже. «21 награда в сфере красоты по всему миру», — хвалят производители. «Незаменима в холодное время», — резюмирует Ксения. Цена — 4990 рублей (63 евро).

Двухфазный лосьон для снятия макияжа с глаз Lancome. Справляется с обычной и водостойкой косметикой. И в магазине парижского бренда, и на туалетном столике телеведущей занесен в список бестселлеров. Цена — 3691 рубль за 300 мл (46 евро).

Tonique Eclat Lancome. Очищение + отшелушивание в одном флаконе. Для Ксении Собчак — обязательный шаг перед нанесением ежедневного макияжа (для ровного цвета лица). Подходит для любого типа кожи. Цена — 2605 рублей (33 евро).

Увлажняющий крем Prime 24 Hour Valmont. После тоника — сыворотка Linda Kristel 3D Serum, найти которую в Москве непросто. За ней — швейцарец с пептидами и тройными ДНК и РНК в составе. Увлажняет, замедляет старение и создает защитную пленку — базу под тональные средства. Цена — 15 520 рублей (194 евро).

Маска Valmont Renewing Pack. Клеточная маска-антистресс, она же «маска Золушки», популярная среди звездных дам. Восстанавливает гидробаланс, регулирует работу сальных желез, выравнивает тон и приводит кожу в чувство перед важным событием. Цена — 18 400 рублей (230 евро).

Сыворотка-эссенция Genaissance De La Mer The Serum Essence. «Густая, как масло. Действенная, как процедура в салоне красоты. Уплотняет кожу и повышает уровень коллагена», — рекомендовала Ксения. Цена — 42 500 рублей (531 евро).

Косметика Ксении Собчак: тональные средства

By Terry Light-Expert Click Brush Illuminating Foundation Brush. Тональный крем в удобном флаконе — с широкой кистью для ровного и тонкого покрытия. Для более плотного тона потребуется повторное нанесение. Представлен в четырех оттенках. Цена — 4785 рублей (60 евро).

Тональная основа Dior Backstage Face And Body Foundation. Не так давно ей в любви признавалась Полина Гагарина, показывая свою косметичку. Ксения согласна — продукт позволяет ей создать плотный и стойкий тон, чтобы не думать о макияже целый день. Цена — 3040 рублей (38 евро).

Charlotte Tilbury Filmstar Bronze & Glow. Еще одно средство, ранее рекомендованное звездой «Голоса». Палетка для контуринга с хайлайтером и темным цветом в макияже Ксении служит для выделения скул и овала лица. Цена — около 4000 рублей (50 евро).

Instant Concealer Clarins. Кремовый консилер предназначен для маскировки темных кругов под глазами — в составе есть кофеин и экстракт алоэ. Ксения же использует средства и для устранения других несовершенств кожи. Цена — 2050 рублей (26 евро).

Косметика Ксении Собчак: макияж

Помада Sexy Lipstick Pen Matte Romanovamakeup. Матовая помада-карандаш в оттенке Rock and wine от звездного визажиста Ольги Романовой. Для тех, кто любит тона на губах светлее бургунди, есть оттенки пралине, карамели, ягод и розы. Цена — 1470 рублей (18 евро).