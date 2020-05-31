Это важно: что происходит с организмом, когда вы едите клубнику?

Клубника - невероятно полезная ягода. С ее помощью можно похудеть, улучшить самочувствие и внешний вид. К сожалению, она может и навредить, главное - употреблять ее в меру. Мы подготовили для вас семь вещей, которые произойдут с вашим телом, если вы будете употреблять этот продукт, а также - два подводных камня.
Польза клубники
1. На страже здоровья сердца
Клубника поможет поправить здоровье сердца. Ученые утверждают, что регулярное потребление антоцианинов, которые есть в ее составе, снижают риск сердечного приступа. Ешьте клубнику не менее трех раз в неделю. Она будет служить натуральным противовоспалительным средством и защищать стенки сосудов. А полифенол предотвратит образование тромбов, передает Фабиоса.
2. Стоп, старение!
Антиоксиданты в клубнике не только замедляют процесс старения, но и борются со свободными радикалами, нейтрализуя действие ультрафиолета.
3. Профилактика рака
Те же антиоксиданты являются профилактикой раковых заболеваний: блокируют рост опухолей и уменьшают воспаления.
4. Снижение веса
Клубника имеет низкий гликемический индекс и полна клетчатки, которая регулирует уровень сахара и подстегивает обмен веществ. Ее часто употребляют диабетики и люди, которые хотят подготовиться к пляжному сезону.
5. Улучшение памяти
Клубника способствует укреплению нейронных связей и улучшает кратковременную память. Она замедляет процессы старения мозга, помогая нам еще долго оставаться в здравом уме и крепкой памяти, предотвращая болезнь Альцгеймера.
6. Острое зрение
Эта ягода предотвращает появление нарушений зрения и способствует прогрессивному лечению уже имеющихся недугов.
7. Высокий иммунитет
В горстке этих ягод содержится больше витамина С, чем в одном апельсине. Поэтому во время простуды налегайте не только на цитрусовые, но и на клубнику.
Недостатки клубники
В клубнике накапливается очень много нитратов. Ежегодно составляется список фруктов и овощей с высоким содержанием остатков пестицидов, известный как «грязная дюжина». И эта ягода часто в нём числится. Поэтому важно знать происхождение клубники, а еще лучше - употреблять собственно выращенную!
Из-за высокого содержания калия в клубнике она несовместима с приемом некоторых лекарств (категории бета-блокаторы) и может быть вредной для людей с больными почками.