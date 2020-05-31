Изменщицы и лгуньи: самые неверные женщины по знаку Зодиака

1. Овны

Женщина-Овен – душа компании, она любит быть в центре внимания и готова к самым кардинальным переменам, которые могли бы удовлетворить эту ее страсть. Представительницы этого знака не придают измене слишком большое значение, часто это – всего лишь новый опыт. Тем не менее, когда они искренне любят своих партнеров и находят в них все, к чему стремятся, Овны преданы до конца.

Они не слишком романтичны и не сильны в выражении своих чувств, но бездумный риск – не для них. Скука и отчаяние – два фактора, которые заставляют их пытаться вновь почувствовать себя «живыми».

2. Львы

Очаровательные Львы доминируют в отношениях, им необходимо признание и восхищение. Они не склонны обманывать партнеров в течение длительного времени. Если женщины-Львы решаются на измену, у них есть для этого более чем веские причины.

В частности, неудовлетворенные амбиции или недостаточное обожание. Часто интрига на стороне для них – способ привлечь к себе внимание. Но если они стремятся сохранить отношения, то это – действительно самый крайний выход. Основная сложность заключается в том, что Львы не склонны показывать чувства. Понять, что они чем-то недовольны в отношениях, иногда получается слишком поздно.

3. Тельцы

Девушки-Тельцы верят в настоящую любовь. Изменив, они не станут скрывать этого от партнеров, но и стремится сохранить отношения не будут. Для них интимная близость сродни духовной, а душевный и бытовой комфорт – большие ценности. Тельцы не могут быть рядом с нелюбимыми людьми и ищут желаемое на стороне. Вместе с тем измена вызывает в них глубокое чувство вины – они не хотят предавать, как и быть обманутыми.

Угроза комфорту – еще одна причина, по которой Телец может искать утешение в другом месте. Они любят спокойствие, уют, красивые и дорогие вещи, а также «приличных людей». Жизнь со скандалистами, любящими сцены ревнивцами и равнодушными к обстановке в доме неряхами – не для них.

4. Рыбы

Романтичные Рыбы часто находятся в поисках неизведанных страстей. Они живут в своих грезах и временами теряют связь с реальностью, идеализируя потенциального партнера. Обжегшись в новых отношениях, они могут продолжать строить старые, тщательно скрывая факт измены и стремясь загладить вину любыми способами. Если тайное все же становится явным, именно союзы с Рыбами, которые партнеры решают сохранить, оказываются одними из самых счастливых.

Толкнуть их на неверность может банальная неуверенность в спутнике. Рыбам необходим человек, способный понять их тонкую душевную организацию и не позволять им слишком углубляться в вымышленные миры.