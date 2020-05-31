ХОТЕЛОСЬ СБЕЖАТЬ ⟩ Светлана Лобода рассказала о тяжелых родах

Певица призналась, что боялась рожать во второй раз.
39-летняя Светлана Лобода воспитывает двух дочерей: старшую Еву, которая появилась на свет в 2011 году, и младшую Тильду, рожденную в 2018 году. Впрочем, как рассказала певица, во время первых родов она чувствовала настолько сильную боль, что боялась идти рожать во второй раз.
Первые роды у меня проходили в Украине. Как сказал мне врач, они были довольно-таки легкие. Но, скажу честно, когда я уже приблизилась к моменту рождения Евочки, было непросто, было желание слезть с этого кресла и убежать максимально далеко. Бежать и бежать, потому что было дико больно. И тем более я рожала сама, без эпидуральной анестезии — для меня это был принципиальный вопрос. И было как-то… Одним словом, на вторые роды я не очень хотела заходить,
- призналась Лобода во время прямого эфира в Instagram с изданием Woman.ru.
Однако, по словам Светланы, вторые роды отличались от первых:
Вторые роды… Это было просто счастье, какое-то невероятное событие. В Америке считают, что роды для женщины — это праздник, поэтому организовывают все так, чтобы тебе было классно в этот момент. И я настолько легко родила Тильду, настолько мне было комфортно.