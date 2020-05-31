ХОТЕЛОСЬ СБЕЖАТЬ ⟩ Светлана Лобода рассказала о тяжелых родах

Первые роды у меня проходили в Украине. Как сказал мне врач, они были довольно-таки легкие. Но, скажу честно, когда я уже приблизилась к моменту рождения Евочки, было непросто, было желание слезть с этого кресла и убежать максимально далеко. Бежать и бежать, потому что было дико больно. И тем более я рожала сама, без эпидуральной анестезии — для меня это был принципиальный вопрос. И было как-то… Одним словом, на вторые роды я не очень хотела заходить,