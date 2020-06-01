Открыта новая польза кефира

Напиток способствует хорошей коммуникации между мозгом и кишечником, что имеет решающее значение для предотвращения проблем с сердечно-сосудистой системой.

Ученые представили результаты на Experimental Biology, ежегодном собрании Американского физиологического общества (APS).

Согласно предыдущим исследованиям, пробиотические продукты и добавки могут снизить артериальное давление. Однако, как эти функциональные продукты достигают этого, плохо изучено. Поэтому исследователи решили выяснить, как кефир влияет на кровяное давление, изучая крыс с гипертонической болезнью.

Особенности исследования

После девяти недель приема исследователи обнаружили, что кефир снижает уровень эндотоксина у крыс и снижает их кровяное давление. Кефир также улучшил кишечную проницаемость, что уменьшило вероятность развития желудочно-кишечных заболеваний.

Самым важным открытием, сделанным исследователями, была способность кефира восстанавливать естественный баланс четырех бактерий в кишечнике, и уровень фермента мозга, который жизненно важен для нормальной работы нервной системы. Восстановление обоих до нормального состояния коррелировало с улучшением артериального давления.