Открыта новая польза кефира

Употребление кефира не только улучшает пищеварительную функцию. По словам исследователей из Университета Оберн (США) и Университета Вила-Велья (Бразилия), кефир также оказывает положительное влияние на артериальное давление, пишет Medikforum.
Напиток способствует хорошей коммуникации между мозгом и кишечником, что имеет решающее значение для предотвращения проблем с сердечно-сосудистой системой.
Ученые представили результаты на Experimental Biology, ежегодном собрании Американского физиологического общества (APS).
Согласно предыдущим исследованиям, пробиотические продукты и добавки могут снизить артериальное давление. Однако, как эти функциональные продукты достигают этого, плохо изучено. Поэтому исследователи решили выяснить, как кефир влияет на кровяное давление, изучая крыс с гипертонической болезнью.
Особенности исследования
После девяти недель приема исследователи обнаружили, что кефир снижает уровень эндотоксина у крыс и снижает их кровяное давление. Кефир также улучшил кишечную проницаемость, что уменьшило вероятность развития желудочно-кишечных заболеваний.
Самым важным открытием, сделанным исследователями, была способность кефира восстанавливать естественный баланс четырех бактерий в кишечнике, и уровень фермента мозга, который жизненно важен для нормальной работы нервной системы. Восстановление обоих до нормального состояния коррелировало с улучшением артериального давления.
Эти данные свидетельствуют о том, что мозг и кишечник работают вместе, чтобы уменьшить гипертонию , и связь между этими двумя системами, которая может быть усилена кефиром, важна для поддержания здорового артериального давления.