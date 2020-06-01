Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды лета

Натуральные оттенки

Начнем с простого. Если ваши волосы никогда прежде на подвергались воздействию осветлителя или красящего пигмента, вовсе не обязательно идти в салон. Ухоженные, блестящие волосы натурального цвета всегда в моде. И 2020-й не исключение.

Блондинка. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Вы также можете потонировать волосы специальными бальзамами или шампунями, чтобы придать им легкий оттенок. Этот вариант отлично подойдет для обладательниц блонда.

Модные окрашивания блонд могут ограничиться всевозможными теплыми и холодными оттенками этого цвета, а если выбрать, например, розовый или голубой пигмент и смешать его с бальзамом для волос, то выйдет потрясающий пастельный цвет, который сделает ваш образ нежным и очаровательным.

Розовые волосы. ФОТО: Shutterstock

Окрашенные пряди

Абсолютным хитом этой весны будет выборочное окрашивание. Для этого необходимо окрасить несколько широких прядей волос с помощью градуированной техники. Использовать лучше натуральные оттенки блонда, если у вас светлые волосы. Если темные – подбирайте похожий цвет на пару тонов светлее. Это самое простое, но в то же время самое модное окрашивание для брюнеток.

Окрашенные пряди. ФОТО: Shutterstock

К слову, такое окрашивание хорошо смотрится на волосах средней длины, с небрежными локонами или «ленивой» укладкой.

Пастельные тона

Блондинкам проще всего экспериментировать с цветами, так как их волосы лучше всего впитывают в себя пигмент. Если говорить о модных окрашиваниях на средние волосы, эксперты утверждают: летом 2020 стоит попробовать нежные и легкие розовые тона. Вы можете поэкспериментировать с техникой балаяж, нанеся на длину нужный оттенок, оставив корни нетронутыми.

Розовые волосы. ФОТО: Shutterstock

Фиолетовый и синий

Мы уже рассказывали, что в 2020 году главным цветом назван синий. Именно поэтому покрасить волосы в темно-синий и любой оттенок фиолетового – отличная идея. Фиолетовая тонировка подойдет к темным волосам, а вот голубая – к светлым.

Голубые волосы. ФОТО: Shutterstock