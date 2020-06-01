Сколько вещей должно быть в женском гардеробе

Выбирайте строгие элегантные брюки черного или синего цвета. Даже если вы не часто обращаетесь к этому предмету гардероба, однажды он вам понадобится и вы поблагодарите себя за дальновидность.

Туфли-лодочки

Кто-то сейчас отчаянно вздохнул, потому что обувь на «стройном» каблуке почти равна страданиям. Это не так. Во-первых, потратьте время и найдите лодочки того бренда, в которых будет комфортно (это возможно). Во-вторых, подберите свою высоту шпильки — начните с 5-6 сантиметров и, обещаю, вы посмотрите на лодочки по-новому.

Белые кеды

Эта парочка входит в список must have всего несколько лет, но современная мода уже приписала их к «базе». С чем носить? С платьями, джинсами, юбками и даже классическими брюками. Желательно, чтобы они были из кожи и с минимумом деталей. А вот с подошвой разговор короткий — только низкая (помним, что речь про базовые и универсальные вещи).

Ботинки

Актуальные ботинки черного цвета — то, что нужно.

Нижнее белье

В идеале у вас должно быть 3 основных комплекта, состоящих из бюстгальтера и трусиков — белый, черный и телесный. Но если мы говорим о минимуме, остановимся на последнем — он будет уместен для любого образа. Второй обязательный комплект — сексуальное белье для особого случая. Не ограничивайтесь каким-то определенным цветом или фасоном — играйте в моду: берите тот, от которого замирает дыхание (и не только у вас).

Колготки