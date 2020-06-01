Сколько вещей должно быть в женском гардеробе

На самый главный вопрос всех девушек отвечает российский имидж-стилист Элен Волова.
Если коротко, то ответ на вопрос, сколько вещей должно быть женском гардеробе, может звучать примерно так: столько, чтобы их было видно в шкафу. Посчитайте, сколько вешалок вмещается на ваш рейл, и именно на такое количество и рассчитывайте. Чем меньше шкаф, тем меньше вещей. Если у вас есть возможность покупать больше, но места в шкафу уже нет, переходите на следующий уровень — покупайте более качественные вещи. И вас с уверенностью можно будет называть it girl.
Но существует ли какой-то универсальный минимум, на который можно надежно опереться, чтобы избавить себя от неоправданных поступков? К счастью, да! Он как палочка-выручалочка — при правильном применении решит проблему «нечего надеть» и сэкономит крупные суммы денег, пишет wday.ru.
Итак, начнем подсчет!
Пальто
Качественное, хорошо скроенное, бежевое. Большое значение имеют ровные швы и добротный подклад. Обратите внимание на состав — нам нужны модели с шерстью и/или кашемиром в составе. Поверьте, разница между 100%-ным полиэстером и натуральными тканями будет заметна сразу.
Джинсы
Благодаря удобству и практичности джинсы из рабочей одежды фермеров превратились в must have гардероба каждой девушки. Вы можете иметь одни джинсы, но они должны быть качественные, классического синего цвета и отлично сидеть по фигуре. Джинсы белых оттенков тоже вот-вот станут новой классикой, поэтому можете смело брать их на теплый сезон.
Белая рубашка
Да, в базовом гардеробе ее можно заменить, к примеру, голубой или любой другой светлой рубашкой. Но они никогда не будут настолько универсальны, как белая. Любая обувь, любые брюки, юбки и даже платья — практически везде она будет уместна.
- Покупайте более качественные вещи.
Блуза
Даже в том случае, когда мы говорим о минимуме, не забываем об особенных датах, где вы должны выглядеть на миллион. Для такого случая подойдет кружевная блуза. Отличный вариант — белая. Но раз уж мы готовимся к празднику, можете поиграть с цветами. Важно: берите тот, который вам идет.
Юбка
Не карандаш. Это должна быть универсальная юбка в стиле casual, которая придется кстати и для прогулки, и для встречи с друзьями, и для работы. Но если вы работаете в офисе и там определен строгий дресс-код, записывайте юбку-карандаш в список необходимых вещей в гардеробе под номером 1.
Платье
Маленькое черное платье обязательно! С небольшой поправкой: цвет может быть любого темного благородного оттенка, подходящего вашему типу внешности. Но если вам сложно дается сочетание цветов, остановитесь на неизменной классике. И помните, что смысл такого платья не только в цвете, но и в его элегантности и минималистичности.
Брюки
Выбирайте строгие элегантные брюки черного или синего цвета. Даже если вы не часто обращаетесь к этому предмету гардероба, однажды он вам понадобится и вы поблагодарите себя за дальновидность.
Туфли-лодочки
Кто-то сейчас отчаянно вздохнул, потому что обувь на «стройном» каблуке почти равна страданиям. Это не так. Во-первых, потратьте время и найдите лодочки того бренда, в которых будет комфортно (это возможно). Во-вторых, подберите свою высоту шпильки — начните с 5-6 сантиметров и, обещаю, вы посмотрите на лодочки по-новому.
Белые кеды
Эта парочка входит в список must have всего несколько лет, но современная мода уже приписала их к «базе». С чем носить? С платьями, джинсами, юбками и даже классическими брюками. Желательно, чтобы они были из кожи и с минимумом деталей. А вот с подошвой разговор короткий — только низкая (помним, что речь про базовые и универсальные вещи).
Ботинки
Актуальные ботинки черного цвета — то, что нужно.
Нижнее белье
В идеале у вас должно быть 3 основных комплекта, состоящих из бюстгальтера и трусиков — белый, черный и телесный. Но если мы говорим о минимуме, остановимся на последнем — он будет уместен для любого образа. Второй обязательный комплект — сексуальное белье для особого случая. Не ограничивайтесь каким-то определенным цветом или фасоном — играйте в моду: берите тот, от которого замирает дыхание (и не только у вас).
Колготки
Всего три слова: «плотные черные колготки». И вы точно не провалите экзамен по стилю. Лайфхак: с черными остроносыми ботильонами-чулками они бесповоротно удлинят ноги. Летом забываем о колготках, но если очень хочется, обращаемся к паре тонких и черных. Вы харизматичная и яркая натура? Позвольте себе больше оригинальности! Стильно и трендово будут смотреться колготки с эффектом мелкой тюли.
Футболка
Берите две — белую и бежевую. Белая окажется спасением в самом сложном образе, а бежевая добавит стиля и лоска (помним, что правильный бежевый, особенно если это монохром, делает образ дороже).
Джемпер
Классический бежевый с круглым вырезом — это основа основ. Но для тех, кому он кажется скучным, есть еще несколько универсальных цветов — молочный и синий.
Одежда для дома
Помните, что мы одеваемся в первую очередь для себя. И дома должны выглядеть настолько хорошо и опрятно, чтобы не пришлось краснеть, если к вам внезапно придут гости. Подберите красивый стильный халат или домашний костюм. Выбирайте благородные материалы: шелк, лен, плотный хлопок.
Вместо заключения
Самые внимательные уже подсчитали, что универсальный минимум вещей, необходимый девушке, — это 16-20 предметов гардероба. Все вышеописанное — простые истины, база, на которой строится гармоничный гардероб. Но не забывайте о том, что мода — это великолепная и занимательная игра. Смелее экспериментируйте с цветами, фасонами и неординарными сочетаниями.