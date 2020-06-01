Ешь пиццу и худей: белковая диета на 14 дней

Белковые диеты сегодня очень популярны. Их суть состоит в том, чтобы есть больше белков, а количество углеводов и жиров, соответственно, уменьшить. Обилие протеина в рационе хорошо насыщает. К тому же белки — строительный материал для гормонов и ферментов, участвующих в обмене веществ. А значит, расщепление жиров будет идти с максимальной скоростью.

Но не стоит забывать, что при расщеплении протеина образуется много кислот, которые влияют на рН внутренней среды организма, смещая его в кислую сторону. Как только это произойдет, скорость обмена веществ снизится (гормоны и ферменты при кислом рН теряют свою активность), вес в лучшем случае встанет. Важно контролировать количество белков. Они должны составлять 15—20% от общей калорийности рациона.

Белковая диета для похудения не должна длиться дольше 14 дней. При всей ее пользе она может негативно воздействовать на почки, поэтому придерживаться ее долго не стоит. Повторять можно не чаще, чем 1 раз в 4 месяца. Отзывы тех, кто пробовал диету, подтверждают, что за 2 недели можно похудеть на 9 кг.

7 плюсов белковой диеты

Нет ощущения голода (белок дает длительное чувство сытости)

Нет строгих ограничений

Нормализуется работа кишечника за счет большого количества клетчатки

Мышцы приходят в тонус

Подтягивается кожа

Уменьшаются проявления целлюлита

Результат остается надолго

4 минуса

Возможны скачки давления

Не всегда удобно слишком частое питание

Возможна нехватка витаминов, необходим их дополнительный прием

Обязательны физические нагрузки

Противопоказания

Сердечно-сосудистые заболевания

Болезни печени

Нарушения работы почек

Проблемы с желудочно-кишечным трактом

Беременность, период лактации

Пожилой возраст

Главные принципы белковой диеты на 14 дней

Обязательны 6 приемов пищи в день.

Дневная калорийность при низком уровне физической активности — 1800 ккал, при высоком — 2200 ккал.

На 1 кг массы тела необходим 1 г белка.

Не есть за 2—3 часа до сна.

Необходимо выпивать не менее 2 л воды в сутки.

Не рекомендуются жирные продукты.

Запрещен алкоголь.

Разрешенные продукты

Нежирное мясо, птица

Рыба

Морепродукты

Нежирные кисломолочные продукты

Несладкие фрукты и овощи

Необработанные крупы

Бобовые

Орехи

Белковая диета для похудения: меню на 14 дней