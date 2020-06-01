Ешь пиццу и худей: белковая диета на 14 дней

Белковые диеты сегодня очень популярны. Их суть состоит в том, чтобы есть больше белков, а количество углеводов и жиров, соответственно, уменьшить. Обилие протеина в рационе хорошо насыщает. К тому же белки — строительный материал для гормонов и ферментов, участвующих в обмене веществ. А значит, расщепление жиров будет идти с максимальной скоростью.
7 плюсов белковой диеты
- Нет ощущения голода (белок дает длительное чувство сытости)
- Нет строгих ограничений
- Нормализуется работа кишечника за счет большого количества клетчатки
- Мышцы приходят в тонус
- Подтягивается кожа
- Уменьшаются проявления целлюлита
- Результат остается надолго
4 минуса
- Возможны скачки давления
- Не всегда удобно слишком частое питание
- Возможна нехватка витаминов, необходим их дополнительный прием
- Обязательны физические нагрузки
Противопоказания
- Сердечно-сосудистые заболевания
- Болезни печени
- Нарушения работы почек
- Проблемы с желудочно-кишечным трактом
- Беременность, период лактации
- Пожилой возраст
Главные принципы белковой диеты на 14 дней
- Обязательны 6 приемов пищи в день.
- Дневная калорийность при низком уровне физической активности — 1800 ккал, при высоком — 2200 ккал.
- На 1 кг массы тела необходим 1 г белка.
- Не есть за 2—3 часа до сна.
- Необходимо выпивать не менее 2 л воды в сутки.
- Не рекомендуются жирные продукты.
- Запрещен алкоголь.
Разрешенные продукты
- Нежирное мясо, птица
- Рыба
- Морепродукты
- Нежирные кисломолочные продукты
- Несладкие фрукты и овощи
- Необработанные крупы
- Бобовые
- Орехи
Белковая диета для похудения: меню на 14 дней
Понедельник
Завтрак: творог с ягодами или омлет с овощами
Обед: курица или индейка с салатом или протеиновая пицца (рецепт смотри ниже)
Полдник: тост из цельнозернового хлеба с сыром
Ужин: запеченная рыба с овощами
Перед сном: стакан томатного сока
Вторник
Завтрак: гречневая каша
Обед: запеченная куриная грудка, салат из кислой капусты с луком
Полдник: творог с нежирным йогуртом, орехи
Ужин: мидии, тушеные в йогурте с чесноком
Перед сном: стакан кефира
Среда
Завтрак: вареные яйца с тостом из цельнозернового хлеба
Обед: каша из нута и салат из моркови, яблока и сельдерея
Полдник: сырники с йогуртом
Ужин: запеченное мясо индейки с кабачком
Перед сном: чай или стакан кефира
Четверг
Завтрак: рисовая каша на молоке
Обед: отварная фасоль, запеченная говядина, салат с болгарским перцем
Полдник: творожная запеканка с йогуртом и орехами
Ужин: креветки, тушеные в йогурте с чесноком, с листьями салата
Перед сном: стакан яблочного сока
Пятница
Завтрак: омлет с твердым сыром, ломтик авокадо, тост из цельнозернового хлеба
Обед: куриная грудка на пару с овощами
Полдник: йогурт и орехи
Ужин: запеченное филе семги, спаржа на пару
Перед сном: стакан томатного сока
Суббота
Завтрак: гречневая каша на молоке
Обед: отварное мясо индейки, каша из чечевицы
Полдник: ряженка и орехи
Ужин: запеченное мясо кролика, салат из отварной свеклы и чеснока
Перед сном: чай или стакан кефира
Воскресенье
Завтрак: вареные яйца, тост из цельнозернового хлеба, салат из капусты и огурцов
Обед: отварная курица с рисом, салат из кислой капусты
Полдник: творог и орехи
Ужин: креветки, тушеные с йогуртом, листья салата
Перед сном: чай или стакан кефира
Меню второй недели может повторить первую.
Рецепты для белковой диеты
1. Протеиновая пицца (без муки)
Ингредиенты
- 500 г филе курицы
- 1 яйцо
- соль, перец по вкусу
- 2—3 помидора
- нежирный сыр
- йогурт
- зелень
Приготовление
Филе измельчи в блендере. Добавь яйцо и специи. Перемешай.
Выстели противень пергаментом. Выложи на него ровным нетолстым слоем фарш. Немного примни. Запекай в течение 20 минут, пока фарш не подрумянится и не затвердеет.
Вынь из духовки, оставь на столе, чтобы лепешка остыла.
Когда она станет слегка теплой, смажь ее нежирным йогуртом, добавь немного соли.
Сверху выложи помидоры, зелень, тертый сыр. Запекай еще несколько минут.
Творог с овсянкой и ягодами
Ингредиенты
- 125 г нежирного творога
- 30 г овсяных хлопьев
- 100 г ягод
- 50 мл нежирного йогурта
- 1 ч. л. меда
Приготовление
В сковороде слегка обжарь хлопья.
Творог взбей с йогуртом, половиной ягод и медом.
Выложи смесь в стакан, посыпь хлопьями, укрась оставшимися ягодами.