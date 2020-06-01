Ваше место силы в доме согласно знаку зодиака

Портал Wday представляет места, где представители разных стихий могут зарядиться энергией и почувствовать себя наиболее гармонично.
Овен: мастерская
Располагаться она может где угодно: в подвале, на чердаке, даже в гараже. И необязательно в ней что-то мастерить, там может быть даже мини-спортзал. Но место для хобби в этом помещении найдется непременно. Сама обстановка, дух, атмосфера этого места вдохновляют Овна, недаром посторонним тут не место, и даже наводить порядок Овен будет единолично. Время в мастерской становится бесценным для Овна: там в голову приходят новые смелые идеи, там можно выплеснуть энергию (и физическую, и творческую) и подпитаться новой.
Телец: ванная
Может показаться странным, но именно в этой комнате Тельцу наиболее уютно. Ванная — место, где Телец, настоящий труженик, может позволить себе наконец-то расслабиться после дня, полного хлопот, уделить время себе. Окунуться в ароматную пену, сделать маску для лица — простое удовольствие, которое просто необходимо, чтобы перезагрузиться, обнулить переживания дня, почувствовать себя обновленным. Тельцы ценят эти минуты уединения, принадлежащие только им.
Близнецы: гостиная
Близнецы любят принимать гостей. Главная комната в доме — это возможность демонстрировать не только гостеприимство, но и свой тонкий вкус в том, что касается дизайна интерьера. Даже съемная квартира будет выглядеть очень индивидуально, если в ней живет человек, рожденный под знаком Близнецов. Они очень любят оставлять отпечаток своей личности на обстановке, которая их окружает. И любят, когда гости это замечают.
Рак: кухня
Кухня — это сердце практически любого дома. Но Раки тяготеют к этому месту больше остальных. И не потому, что очень любят готовить, хотя кулинары из них получаются отличные. А потому, что для них важно заботиться о близких. Совместный обед или ужин — прекрасный способ сблизить людей. К тому же еда — один из самых простых способов доставить удовольствие родным, проявить заботу о них.
Лев: гардеробная или будуар
Неважно, как будет называться эта комната, но в ней обязательно должны быть хорошее освещение и хорошее зеркало. Пусть даже и ванная — тоже подойдет. Если для Тельцов ванная — это место, где заканчивается день, то для Льва это скорее подготовка к новым событиям, открытиям и возможностям. Львы любят готовиться к новому дню, это заряжает их энергией. Им важно убедиться в том, что они хорошо выглядят и готовы покорять умы, сердца, вершины.
Дева: постирочная
Да, в большинстве квартир отдельных постирочных комнат нет. Но всегда есть уголок, где Девы разбирают грязную одежду, вытаскивают чистую, вешают сушиться, раскладывают и развешивают чистые вещи по местам. Девы не могут себе позволить такого безобразия, когда грязная одежда беспорядочно валяется по комнатам. Для них это что-то вроде медитации: все рассортировать, убрать, разложить. Идеальный порядок в шкафу дает в итоге чувство удовлетворения, в голове все становится на свои места, а порой в процессе даже приходит решение сложной проблемы.
Весы: столовая
Весы, как никто другой, умеют создавать приятную атмосферу на званых обедах и ужинах. У них в гостях всегда уютно и комфортно: оживленные беседы, вкусная еда. А главное украшение столовой — это сами Весы. Они так потрясающе все обставляют и организовывают, что невозможно удержаться от комплимента: ведь каждая вещь на своем месте. Весы очень внимательны к деталям и потому неподражаемы в том, что касается тематических вечеринок. И даже когда гостей не планируется, Весы получают удовольствие, просто примеряя на комнату какой-то новый стиль или образ.
Скорпион: спальня
Скорпионы и страсть — это практически синонимы. Немудрено, что в спальне они проводят большую часть времени, это их любимое место в доме. Но не потому, что там их ожидает очередное приключение. В спальню Скорпиона вообще никто не зайдет без особого приглашения. Для Скорпионов это место для свидания с самим собой, возможность побыть наедине со своими мыслями и эмоциями. Именно эти моменты наполняют их энергией.
Стрелец: прихожая
Формально это даже не комната, но именно здесь больше всего шанс поймать вдохновение. В прихожую выходят все остальные двери квартиры, отсюда открывается дверь во внешний мир, где ждет множество приключений и впечатлений — Стрельцы их очень ценят. Идеально, если прихожая — не просто клетушка перед дверью, а настоящий холл, пусть небольшой, но с зеркалом, шкафом, фотографиями на стенах и сувенирами. Оглядываясь назад перед тем, как выйти из дома с утра, Стрельцы интуитивно чувствуют: все двери и возможности открыты для них.
Козерог: кабинет
Или место в комнате, которое вы можете назвать своим домашним офисом. Козероги — не те люди, которые умеют не приносить работу домой. Они работой живут. Поэтому не редкость, когда Козерог приносит незаконченный проект на дом или начинает новый в нерабочее время. Козероги ценят возможность сосредоточиться, для них важно сделать свое дело максимально качественно. Они — самые строгие критики самих себя, поэтому удовлетворение от хорошо проделанной работы ничем не заменить.
Водолей: чердак или мансарда
Пыльный чердак — не то место, где захочется тусоваться постоянно. Но Водолеи — люди особенные, их тянет в такие помещения. Ведь чердак — это не просто пыль и старый хлам, это вещи из прошлого, окутанные тайной и со своей собственной историей. Водолеи чувствуют тонкую духовную связь с прошлым, а может, даже паранормальным. А комната в мансарде — это вообще мечта Водолея. Ее скрытое обаяние наполняет Водолея энергией к творчеству.
Рыбы: кресло у камина
Для Рыб самые ценные моменты в жизни связаны с общением. Душевный разговор или философская дискуссия в комфортной расслабляющей обстановке — то, что нужно, чтобы почувствовать себя наполненным новой энергией. В мире не так много мест, где Рыбы могут почувствовать себя в безопасности, но комната с мягкими креслами, диванами и уютной атмосферой точно входит в этот список. Главное — чтобы собеседник нашелся. А уж разговорить Рыбы могут кого угодно.