Ваше место силы в доме согласно знаку зодиака

Весы: столовая

Весы, как никто другой, умеют создавать приятную атмосферу на званых обедах и ужинах. У них в гостях всегда уютно и комфортно: оживленные беседы, вкусная еда. А главное украшение столовой — это сами Весы. Они так потрясающе все обставляют и организовывают, что невозможно удержаться от комплимента: ведь каждая вещь на своем месте. Весы очень внимательны к деталям и потому неподражаемы в том, что касается тематических вечеринок. И даже когда гостей не планируется, Весы получают удовольствие, просто примеряя на комнату какой-то новый стиль или образ.

Скорпион: спальня

Спальня. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Скорпионы и страсть — это практически синонимы. Немудрено, что в спальне они проводят большую часть времени, это их любимое место в доме. Но не потому, что там их ожидает очередное приключение. В спальню Скорпиона вообще никто не зайдет без особого приглашения. Для Скорпионов это место для свидания с самим собой, возможность побыть наедине со своими мыслями и эмоциями. Именно эти моменты наполняют их энергией.

Стрелец: прихожая

Формально это даже не комната, но именно здесь больше всего шанс поймать вдохновение. В прихожую выходят все остальные двери квартиры, отсюда открывается дверь во внешний мир, где ждет множество приключений и впечатлений — Стрельцы их очень ценят. Идеально, если прихожая — не просто клетушка перед дверью, а настоящий холл, пусть небольшой, но с зеркалом, шкафом, фотографиями на стенах и сувенирами. Оглядываясь назад перед тем, как выйти из дома с утра, Стрельцы интуитивно чувствуют: все двери и возможности открыты для них.

Козерог: кабинет

Или место в комнате, которое вы можете назвать своим домашним офисом. Козероги — не те люди, которые умеют не приносить работу домой. Они работой живут. Поэтому не редкость, когда Козерог приносит незаконченный проект на дом или начинает новый в нерабочее время. Козероги ценят возможность сосредоточиться, для них важно сделать свое дело максимально качественно. Они — самые строгие критики самих себя, поэтому удовлетворение от хорошо проделанной работы ничем не заменить.

Водолей: чердак или мансарда

Пыльный чердак — не то место, где захочется тусоваться постоянно. Но Водолеи — люди особенные, их тянет в такие помещения. Ведь чердак — это не просто пыль и старый хлам, это вещи из прошлого, окутанные тайной и со своей собственной историей. Водолеи чувствуют тонкую духовную связь с прошлым, а может, даже паранормальным. А комната в мансарде — это вообще мечта Водолея. Ее скрытое обаяние наполняет Водолея энергией к творчеству.

Рыбы: кресло у камина

Камин. Фото иллюстративное. ФОТО: Эгерт Каменик