Как приготовить клубничное варенье: ТОП-5 рецептов

В июне поспевает самая вкусная и самая ароматная клубника. Из нее можно приготовить практически все: от итальянской панакоты до привычного бабушкиного варенья, советует «Сегодня».
Рецептов клубничного варенья не счесть. Это и классический вариант с целыми ягодами, густые джемы, прозрачные конфитюры с добавлением желатина и всем известное варенье-пятиминутка.
Варенье из клубники на зиму
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1.5 кг клубники
- 1 кг сахара
Способ приготовления
- Клубнику помыть, удалить плодоножки и перебрать, оставив только целые некрупные ягоды. Затем поместить их в кастрюлю, пересыпав сахаром, накрыть крышкой и оставить на 3 часа.
- Варенье следует варить в три этапа: на маленьком огне довести до кипения и варить по 5 минут, снимая пену.
- В промежутках между варками накрыть кастрюлю крышкой и дать варенью настояться в течение шести часов.
- Готовое варенье горячим фасовать в стерилизованные банки, закрыть прокипяченными крышками и дать остыть при комнатной температуре.
- Клубничное варенье с целыми прозрачными ягодами можно подать к столу в качестве ароматного десерта.
Густое варенье из клубники
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг клубники
- 700 г сахара
- Сок 1 лимона
Способ приготовления
Клубнику перебрать, удалить плодоножки и взвесить. Тщательно промыть под холодной водой.
Засыпать ягоды сахаром, добавить лимонный сок и поставить в холодильник на ночь, чтобы клубника пустила сок.
Кастрюлю поставить на плиту, довести до кипения и варить на среднем огне около 30 минут, помешивая деревянной ложкой и снимая образующуюся пену. Затем ягоды измельчить блендером или размять деревянной ложкой. Кастрюлю вернуть на огонь и, помешивая, варить еще 20-25 минут.
Разложить клубничный джем в стерильные банки и герметично закрыть. Хранить банки в сухом темном месте.
Варенье-пятиминутка из клубники
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 500 г сахара
- 1 кг свежей клубники
Способ приготовления
Клубнику вымыть, удалить плодоножки, выложить в глубокую посуду, засыпать сахаром и оставить в холодильнике на 4-5 часов.
Засахаренную клубнику переложить в кастрюлю, довести до кипения на несильном огне, снять пену и продолжать кипятить, 5 минут.
Горячую клубнику разлить по сухим стерилизованным банкам, закатать крышками. Остудить, перевернув крышкой вниз. Хранить в холодильнике.
Варенье из клубники с лимоном и розмарином
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 750 г свежей или замороженной клубники
- 2 свежие веточки розмарина
- 200 мл сахара или по вкусу
- 1 ст. л. лимонного сока
- 2 ст. л. сиропа Гренадин
- 2 ст. л. Текилы
- 1 ч. л. бальзамического соуса
- 1/3 ч. л. молотой смеси перцев
Способ приготовления
Выложить промытую клубнику в широкую посуду (замороженным ягодам дайте оттаять). Поставить на огонь, добавить веточки розмарина, сахар, довести до кипения, кипятить 2-3 минуты и снять с огня.
Остудить и убрать на холод на несколько часов, чтобы ягоды пропитались сиропом.
Достать из холодильника, поставить на огонь, добавить лимонный сок, сироп, текилу, соус и перец, довести до кипения и варить 5-10 минут, аккуратно помешивая или лучше встряхивая посуду. Вынуть веточки розмарина.
Остудить варенье, переложить в стеклянную посуду, закрыть крышкой, хранить в холодильнике.
Рецепт варенья из клубники с ванилью и черным перцем
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг клубники
- 700 г сахара
- 2 пакетика Желфикс 2:1
- 1 стручок ванили
- 10 горошин черного перца, раздавленных ножом
Способ приготовления
- Клубнику помыть, удалить плодоножки. Желфикс смешать с четырьмя ложками сахара и соединить с клубникой. Перемешать.
- Поставить на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая.
- Добавить разрезанный вдоль стручок ванили вместе с семенами и черный перец горошком.
- Всыпать оставшийся сахар и варить еще 5 минут. Разлить по банкам, закрыть и перевернуть вверх дном на 5 минут. Дать постоять в течение суток.