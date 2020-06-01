Как привить ребенку уважение к родителям: полезные советы

«Для того чтобы привить ребенку уважение к отцу, надо постоянно ставить его в такую ситуацию, когда он будет видеть: папа умнее, папа сильнее, папа может! Папа может такое, чего мне не дано, и папа может меня научить», – дает доктор простой, но эффективный способ для родителей.

По его словам, очень трудно поставить ребенка в такую ситуацию, если папа, к примеру, общается с дитем раз в день, приходя уставший с работы, а тут еще еда и все остальное. Но очень легко добиться уважения, когда вы с ребенком вместе на рыбалке, когда вы вместе что-то делаете, вместе строите. Когда вы — пример для ребенка.

«Трудно быть лидером теоретически. Современный быт мешает нам становиться лидерами. Поэтому берем ребенка — и вперед: на рыбалку, на природу, заниматься спортом, становиться примером. Это самое главное!» – утверждает Комаровский.

Доктор поясняет, что так заложено, задумано эволюцией, что взрослые учат детей правилам жизни. Именно этот процесс обучения и является стержнем того, что дети испытывают чувства уважения и благодарности, понимают свою зависимость от взрослых и необходимость подчинения взрослым.