Массаж лица ложками: любимый трюк кореянок

У Vogue.com постоянно выходят видео, в которых разные героини делятся своими любимыми вариантами домашнего ухода. Сегодня о своем уходе рассказала корейская модель Айрин Ким.

Обратите особое внимание на массаж холодными ложками, который показала Айрин. Модель не просто прислоняет их к коже под глазами, как иногда советуют делать наши мамы и общительные дамы на форумах, а использует столовый прибор на всем лице. Она проглаживает им лицо по направлению снизу вверх — это помогает активизировать кровообращение и снять отечность. А ребром ложки Айрин «убирает» подбородок и очерчивает ключицы. В общем, у нее есть чему поучиться. Полную инструкцию смотрите в видео. Если не знаете английский — не беда, по ролику и так все понятно.