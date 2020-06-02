Пять овощей, от которых вреда больше, чем пользы

Согласно исследованию Гарвардского университета, половину здорового рациона должны составлять фрукты и овощи. Однако даже полезные на первый взгляд продукты могут оказывать негативное влияние на организм. Записываем стоп-лист и обходим эти овощи в магазине стороной.