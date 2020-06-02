Как выбрать идеальную модную блузку: на лето и не только

В этом сезоне актуальны открытые плечи, необычные рукава и шнуровка.
Блузка позволяет создавать шикарные и модные образы на любой случай жизни. Ее можно сочетать с любимой юбкой, с брюками, джинсами и даже шортами.
Если в вашем гардеробе еще нет шикарной блузы, рекомендуем ее приобрести, так как эта деталь идеально впишется в строгий дресс-код и в романтичный образ. Сегодня.Lifestyle рассказывает, какие фасоны блузок будут в моде в следующем сезоне.
Среди главных трендов в этом году блузки из атласа, шифона, классического кроя и с объемными рукавами и воланами, воротником-стойкой и декольте. Если говорить о цвете, то актуальными считаются пастельные тона, а также всевозможные аппликации и "кричащие" принты.
Акцент на рукава
Самые модные блузки 2020 года обязательно должны иметь пышные рукава. Короткие "фонарики" или объемные буфы, длинные и экстравагантные – все это уже чрезвычайно популярно.
Носить такие блузы можно с юбками миди и даже мини, с кюлотами, под каблук или платформу. Интересное сочетание – с классическими брюками или джинсами, с крупными однотонными кроссовками. Элегантная блуза будет гармонично смотреться с брюками-клеш.
Свободу плечам и ключицам! Must have этого сезона – модели со спущенными плечами, позволяющие выглядеть чувственной и слегка загадочной. Такая вещь делает силуэт легким и свободным. Идеальный вариант для свидания.
Блузка с открытыми плечами подойдет и для повседневной носки в паре с простым и лаконичным низом – джинсами, шортами, юбкой.
Прозрачные ткани
Не бойтесь многослойности и декора. Блузка может быть в горох, с лентами, бантами и складками. Попробуйте примерить блузу с базовыми вещами – джинсами, брюками на высокой посадке.
Шелк!
Блуза из гладкой ткани стала настоящей классикой в мире моды. Немного свободная, с длинными рукавами и на пуговицах она идеально миксуется с чем-угодно. Создавайте сексуальные образы с миди юбкой карандаш, надевайте блузу под джинсы – доверьтесь своему вкусу.
Блузу с длинным рукавом из шелка можно носить в офис или одеть на прогулку. Строгий деловой стиль или воздушный и повседневный – выбор за вами.