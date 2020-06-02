Почему секс помогает побороть мигрень

Считается, что мигрень актуальна для 20% женщин и 15% мужчин. Более высокая подверженность женщин к этому недугу объясняется, вероятно, воздействием гормонов при менструальном цикле.

Мигрень – не просто «плохая» боль. У головных болей есть разные причины – от обезвоживания до перенапряжения глаз, но в основном они появляются при расширении кровеносных сосудов в мозге. При мигрени это только часть проблемы. В целом, мигрень представляет собой реакцию почти всего организма, включающую сложные изменения в мозге, также часто сопровождаемые тошнотой, рвотой, изменениями аппетита, нарушениями баланса, зрения, чувствительности к свету и усталостью.

Каким же образом секс помогает справиться с мигренью? На первой фазе этого типа головных болей происходят изменения химических трансмиттеров вроде дофамина, серотонина и окситоцина. Они влияют на нашу жизнь и наше поведение. К примеру, сокращение уровня серотонина вызывает у человека тягу к сладкому вроде шоколада. А сам шоколад содержит триптофан – важную аминокислоту, которая конвертируется в серотонин. Дофамин крайне важен для бодрствования, его нехватка заставляет нас зевать, и это самая зевота – один из первых предупреждающих признаков надвигающейся мигрени. Вот почему у ее жертв может быть нарушен уровень дофамина. Наконец, пациенты часто ощущают в самом начальном этапе приступа свою оторванность от окружающих в эмоциональном плане, ненужность, отсутствие любви. Это распространенные психологические симптомы, но их фундаментальным физиологическим объяснением является нехватка гормона окситоцина, также часто называемого «гормоном обнимашек».