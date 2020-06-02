Почему секс помогает побороть мигрень

Занятия любовью могут быть одним из эффективных инструментов лечения мигрени. Остальные гораздо менее приятны, но искать их придется методом проб и ошибок, пишет Medikforum.
Считается, что мигрень актуальна для 20% женщин и 15% мужчин. Более высокая подверженность женщин к этому недугу объясняется, вероятно, воздействием гормонов при менструальном цикле.
Мигрень – не просто «плохая» боль. У головных болей есть разные причины – от обезвоживания до перенапряжения глаз, но в основном они появляются при расширении кровеносных сосудов в мозге. При мигрени это только часть проблемы. В целом, мигрень представляет собой реакцию почти всего организма, включающую сложные изменения в мозге, также часто сопровождаемые тошнотой, рвотой, изменениями аппетита, нарушениями баланса, зрения, чувствительности к свету и усталостью.
Каким же образом секс помогает справиться с мигренью? На первой фазе этого типа головных болей происходят изменения химических трансмиттеров вроде дофамина, серотонина и окситоцина. Они влияют на нашу жизнь и наше поведение. К примеру, сокращение уровня серотонина вызывает у человека тягу к сладкому вроде шоколада. А сам шоколад содержит триптофан – важную аминокислоту, которая конвертируется в серотонин. Дофамин крайне важен для бодрствования, его нехватка заставляет нас зевать, и это самая зевота – один из первых предупреждающих признаков надвигающейся мигрени. Вот почему у ее жертв может быть нарушен уровень дофамина. Наконец, пациенты часто ощущают в самом начальном этапе приступа свою оторванность от окружающих в эмоциональном плане, ненужность, отсутствие любви. Это распространенные психологические симптомы, но их фундаментальным физиологическим объяснением является нехватка гормона окситоцина, также часто называемого «гормоном обнимашек».
Окситоцин вырабатывается во время занятий сексом, это один из инструментов, помогающих сократить продолжительность и частоту приступов мигрени, как показывают научные исследования. В целом, жертвам этих головных болей придется пройти долгий путь проб и ошибок, пока они не отыщут свою систему профилактики, дающую наиболее заметный результат. Это же касается и подбора лекарств от мигрени, ведь ни один из имеющихся препаратов не является универсально эффективным.