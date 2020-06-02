Когда нет времени мыть голову: девять способов освежить грязные волосы

Если раньше немытые волосы можно было списать на модный голливудский тренд, сейчас этот номер не пройдет. Вернуть прическе свежесть, если вы проспали будильник или в доме неожиданно отключили горячую воду, помогут нехитрые приемы, которые предлагает «Домашний Очаг».
Смените пробор. Прямой сделайте косым и наоборот. Таким образом, вы скроете сальные корни.
Обладательницы челок могут вымыть только челку и уложить ее феном, а остальные волосы зачесать в хвост.
Используйте аксессуары для волос. Необычный обруч и разнообразные заколки отвлекут внимание на себя.
Несколько раз расчешитесь деревянной расческой. Дерево хорошо абсорбирует жир, благодаря чему волосы визуально становятся чище.
Прически а-ля колосок или корзинка тоже прекрасно маскируют несвежие волосы. Важно, чтобы коса была небрежной, а не идеально гладкой.
Нанесите на волосы лак или глину и пригладьте их — ваш образ будет соответствовать актуальному тренду «влажные волосы».
Как следует взбейте волосы руками, а затем сделайте объемный пучок, зафиксировав его невидимками.
Используйте сухой шампунь — он не только уберет жир с волос, но и придаст им объем.
Если под рукой нет сухого шампуня, в качестве «обезжиривающего» средства для волос не первой свежести можно использовать лимонный сок, который следует нанести на волосы при помощи ватного диска.