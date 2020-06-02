Когда нет времени мыть голову: девять способов освежить грязные волосы

Смените пробор. Прямой сделайте косым и наоборот. Таким образом, вы скроете сальные корни.

Обладательницы челок могут вымыть только челку и уложить ее феном, а остальные волосы зачесать в хвост.

Используйте аксессуары для волос. Необычный обруч и разнообразные заколки отвлекут внимание на себя.

Несколько раз расчешитесь деревянной расческой. Дерево хорошо абсорбирует жир, благодаря чему волосы визуально становятся чище.

Прически а-ля колосок или корзинка тоже прекрасно маскируют несвежие волосы. Важно, чтобы коса была небрежной, а не идеально гладкой.

Нанесите на волосы лак или глину и пригладьте их — ваш образ будет соответствовать актуальному тренду «влажные волосы».

Как следует взбейте волосы руками, а затем сделайте объемный пучок, зафиксировав его невидимками.

Используйте сухой шампунь — он не только уберет жир с волос, но и придаст им объем.