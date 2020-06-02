Выглядеть на миллион: восемь «секретных» трюков от стилистов

Как тратить минимум сил, времени и денег и при этом все равно выглядеть отлично? У нас есть несколько простых советов!

Используйте простой трюк для длинных пушистых ресниц

Чтобы получить длинные, пушистые ресницы и выразительный взгляд, попробуйте простой трюк: перед тем, как наносит тушь, промокните кисточку для туши мягкой тканью – это позволит удалить излишки туши, и вы сможете нанести ее аккуратным слоем без комочков и «паучьих лапок».

Используйте вазелин для снятия макияжа

Обыкновенный вазелин – прекрасное средство для снятия макияжа с ресниц, век и кожи лица. Просто нанесите немного вазелина на ватный тампон или салфетку и протрите лицо сверху вниз.

Обновляйте макияж, а не наносите заново

Если к вечеру ваш макияж немного смазался, не стоит его снимать и наносить новый – достаточно просто обновить. Для этого нанесите немного тонера и протрите салфеткой – и ваше лицо снова будет выглядеть свежим и сияющим.

Разогрейте карандаш для глаз перед нанесением

Чтобы линия была ровной и легче ложилась, стоит как следует разогреть карандаш для глаз. Для этого на секунду поместите кончик карандаша в пламя (например, от зажигалки или горящей спички), потому подождите около 15 секунд, чтобы дать остыть, и наносите. Сами удивитесь, какой аккуратной и красивой получится линия!

Проверяйте нанесенный макияж при разном освещении

Прежде чем выходить из дома, проверьте нанесенный макияж при другом свете: под более яркой лампой (лучше всего белого спектра) вечером или при дневном освещении в светлое время суток. Это поможет увидеть неровность цвета лица или «лишние» тени на веках.

Используйте белый лак вместо прозрачной основы

Чтобы сделать маникюр более ярким, нанесите вместо прозрачной базы слой белого лака: он так же эффективно защитит ногтевую пластину от красителей, но сделает цвет основного лака более сочным.

Наносите помаду правильно

Не хотите, чтобы цвет помады был слишком ярким? Хотите, чтобы макиях выглядел максимально естественно? Нанесите помаду, а потом подушечками пальцев распределите ее по коже похлопывающими движениями – губы будут яркими, но при этом цвет будет смотреться совершенно естественно.

Не забывайте про консилер