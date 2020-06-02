Пелагея растрогала подписчиков кадрами с маленькой дочкой

Артистка показала, как играет и общается с трехлетней девочкой. Судя по фото и видео, мама с малышкой весело проводят время: катаются на качелях, готовят, лепят из пластилина и много обнимаются. Звезда пожелала всем детям счастливого детства.

Поклонники остались в восторге от обаятельной Таисии. Люди в комментария отметили, что дочурка невероятно похожа на Пелагею. "Она Ваша копия, Поля! Это Вам комплимент от Бога (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Копия мамы", "Она похожа на вас – такая умница !" – заявили поклонники.