ЭТО ВАЖНО! ⟩ Летние советы аллерголога

Наконец пришло лето. К сожалению, для многих из нас это означает и начало традиционного сезона аллергий. Аллерголог Кая Юлге, работающая в Клиникуме Тартуского университета и клинике Elite, рассказала, что делать, если вам досаждает сезонная аллергия на пыльцу или вы столкнулись с бытовым аллергеном.
Самый надоедливый весенний аллерген – береза
К числу симптомов поллиноза или аллергии на пыльцу растений относятся заложенность или зуд носа, частое чихание, ринорея (обильные водянистые выделения из полости носа), а также покраснение глаз, отек век и слезоточивость.
Из-за схожих симптомов (насморка и кашля, реже – першения в горле, сложностей с дыханием, нарушения обоняния и вкуса) поллиноз можно легко спутать с респираторным вирусом, но аллергия на пыльцу, в отличие от простуды, никогда не вызывает повышения температуры и боли в мышцах или суставах.
Первые признаки поллиноза аллергик может заметить уже в марте и апреле, когда начинается цветение ольхи и лещины, но гораздо сложнее жизнь восприимчивого к аллергенам человека становится, когда цветет береза. Из этих трех примеров береза – наиболее агрессивный аллерген. Легкие симптомы аллергии может вызвать употребление березового сока или баня с березовым веником и даже березовая древесина или древесная пыль березы.
Пыльца дуба, ивы, тополя, ясеня, клена и вяза вызывают аллергию значительно реже, а пыльца сосны может приводить только к легкому раздражению дыхательных путей. Обычно людям не приходит в голову связывать сезонную аллергию с одуванчиками, но этот широко распространенный сорняк, пик цветения которого приходится на июнь, также является одним из возможных аллергенов. С аллергией на пыльцу также могут сталкиваться люди, содержащие в качестве питомцев морских свинок или кроликов, поскольку основу рациона этих животных составляет сено.
Чем меньше домашнего текстиля, тем лучше
Дома главными причинами аллергических реакций являются пылевые клещи и шерсть домашних животных. Пылевые клещи крайне агрессивны – например, исследование, проведенное среди эстонских школьников, выявило, что со сверхчувствительностью к этим организмам сталкивается каждый четвертый ученик 3 и 4 классов.
Для аллергика важно сохранять дома скорее аскетичную обстановку, до минимума сократив всевозможные «пылесборники», такие как ковры, мягкая мебель и домашний текстиль. Однозначно следует отказаться от настенных ковров, старых диванов и плотных штор. Отказать придется и недышащим виниловым обоям. В целом предпочтение следует отдавать поверхностям, которые легко очистить. Кожаный диван, например, легко протереть после того, как на нем посидел гость, у которого дома есть кошка.
Если в доме есть кошка, то аллергены будут подстерегать вас повсюду. Точно так же, как табачный дым насквозь пропитывает жилье, аллергены домашних животных также оказываются в каждом уголке дома. Человек с аллергией на кошачью шерсть почувствует, что в помещении была кошка, только переступив порог, даже если животного там уже нет. Аллергены животного происхождения также проникают в матрас и постельное белье, и вызывают особо агрессивную реакцию организма аллергика. Источником аллергии могут становиться и пернатые питомцы – попугаи и другие птицы.
Обратите внимание на бытовую химию и влажность воздуха
Чрезвычайно важно для аллергика уделять внимание влажности домашнего воздуха. Слишком сухой воздух может вызвать сухость слизистых оболочек верхних дыхательных путей, что, в свою очередь, приведет к раздражению в носу и горле. С другой стороны, в избыточно теплом влажном помещении начнут активно размножаться пылевые клещи – особенно много их будет на спальном месте, но оттуда они попадут также на пол и ковры.
Прекрасно помогают регулировать влажность и качество воздуха соответственно увлажнители и очистители воздуха, но перед тем как бежать в магазин за увлажнителем, рекомендуется проверить влажность воздуха специальным устройством – гигрометром. Рекомендованная относительная влажность домашнего воздуха – 40-60%. Рекомендованная температура воздуха – 20-23 градуса.
Качественное постельное белье ничуть не менее важно, чем 8-часовой ночной сон. Чтобы избежать раздражения, аллергикам рекомендуется стирать простыни, наволочки и пододеяльники не реже раза в неделю. Также рекомендуется использовать специальный матрас-топпер для аллергиков – в нем не заведутся пылевые клещи.
Что касается бытовой химии, то склонному к аллергиям человеку следует избегать всевозможных средств в форме спрея, загрязняющих воздух. Раздражение у чувствительного человека могут вызывать и многие из компонентов чистящих средств, такие как перхлорэтилен, бензалкония хлорид, этаноламин, хлорамин Т, сульфат никеля, триполифосфат натрия, серная, азотная и фосфорная кислоты. Оставьте в магазине и всевозможные освежители воздуха и всевозможные пахучие элементы дизайна, такие как ароматические диффузоры и свечи.
Избежать аллергии нельзя
Важным фактором риска возникновения аллергии является генетическая предрасположенность. Если аллергиками были ближайшие родственники, то, скорее всего, с этой напастью столкнутся и следующие поколения. Полностью избежать контакта с аллергенами практически невозможно, но проводятся многочисленные исследования с целью поиска способов снижения восприимчивости к аллергенам. Например, при аллергии на пыльцу и пылевых клещей эффективна иммунотерапия.
Во многих случаях причину аллергии достаточно легко выявить, если симптомы возникают в течение короткого времени после контакта с животным или в течение нескольких лет в определенное время года (в случае аллергии на пыльцу). Ситуацию можно взять под контроль, если принять меры по предотвращению контакта и, в зависимости от проявлений аллергии, использовать медикаменты. К сожалению, зачастую самостоятельно определить причину аллергии бывает сложно – в таком случае следует получить у семейного врача направление к аллергологу, а специалист уже сможет дать дальнейшие рекомендации.