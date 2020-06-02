ЭТО ВАЖНО! ⟩ Летние советы аллерголога

Самый надоедливый весенний аллерген – береза

К числу симптомов поллиноза или аллергии на пыльцу растений относятся заложенность или зуд носа, частое чихание, ринорея (обильные водянистые выделения из полости носа), а также покраснение глаз, отек век и слезоточивость.

Из-за схожих симптомов (насморка и кашля, реже – першения в горле, сложностей с дыханием, нарушения обоняния и вкуса) поллиноз можно легко спутать с респираторным вирусом, но аллергия на пыльцу, в отличие от простуды, никогда не вызывает повышения температуры и боли в мышцах или суставах.

Первые признаки поллиноза аллергик может заметить уже в марте и апреле, когда начинается цветение ольхи и лещины, но гораздо сложнее жизнь восприимчивого к аллергенам человека становится, когда цветет береза. Из этих трех примеров береза – наиболее агрессивный аллерген. Легкие симптомы аллергии может вызвать употребление березового сока или баня с березовым веником и даже березовая древесина или древесная пыль березы.

Пыльца дуба, ивы, тополя, ясеня, клена и вяза вызывают аллергию значительно реже, а пыльца сосны может приводить только к легкому раздражению дыхательных путей. Обычно людям не приходит в голову связывать сезонную аллергию с одуванчиками, но этот широко распространенный сорняк, пик цветения которого приходится на июнь, также является одним из возможных аллергенов. С аллергией на пыльцу также могут сталкиваться люди, содержащие в качестве питомцев морских свинок или кроликов, поскольку основу рациона этих животных составляет сено.

Чем меньше домашнего текстиля, тем лучше

Дома главными причинами аллергических реакций являются пылевые клещи и шерсть домашних животных. Пылевые клещи крайне агрессивны – например, исследование, проведенное среди эстонских школьников, выявило, что со сверхчувствительностью к этим организмам сталкивается каждый четвертый ученик 3 и 4 классов.

Для аллергика важно сохранять дома скорее аскетичную обстановку, до минимума сократив всевозможные «пылесборники», такие как ковры, мягкая мебель и домашний текстиль. Однозначно следует отказаться от настенных ковров, старых диванов и плотных штор. Отказать придется и недышащим виниловым обоям. В целом предпочтение следует отдавать поверхностям, которые легко очистить. Кожаный диван, например, легко протереть после того, как на нем посидел гость, у которого дома есть кошка.

Если в доме есть кошка, то аллергены будут подстерегать вас повсюду. Точно так же, как табачный дым насквозь пропитывает жилье, аллергены домашних животных также оказываются в каждом уголке дома. Человек с аллергией на кошачью шерсть почувствует, что в помещении была кошка, только переступив порог, даже если животного там уже нет. Аллергены животного происхождения также проникают в матрас и постельное белье, и вызывают особо агрессивную реакцию организма аллергика. Источником аллергии могут становиться и пернатые питомцы – попугаи и другие птицы.