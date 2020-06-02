Массаж головы: ускоряем рост волос собственными руками

Разделяют два вида массажа головы: лечебный и косметический. Первый помогает при головных болях, бессоннице, стрессах, мышечных спазмах. Косметический направлен на решение проблем кожи головы и волос, пишет Yellmed.

Процедура позволяет улучшить кровоток и нормализовать обменные процессы в волосяных фолликулах. В результате ускоряется естественный рост волос, увеличивается их количество.

Самый простой вид косметического массажа – продолжительное расчесывание волос массажной расческой. Чтобы волосы были густыми, здоровыми и красивыми, расчесывать их нужно не менее 100 раз, утром и вечером.

Во время мытья головы мы тоже в какой-то степени совершаем массаж. Только важно делать это правильно. Шампунь втирается кончиками пальцев (не ногтями) легкими круговыми движениями.