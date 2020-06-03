Идеальное блюдо для летнего вечера: говяжий стейк в горчичном маринаде

Готовность стейка проверяется нажатием на него пальца. Стейк с кровью должен быть мягким; хорошо прожаренный – твердым, а стейк средней прожарки должен представлять собой некую «золотую середину».

Время приготовления: больше 3-х часов

Калорийность: 300 г на порцию

Ингредиенты

450 г говяжьего стейка

1 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. дижонской горчицы

2 ст. л. коричневого сахара

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления

Стейк положите в миску. Добавьте оливковое масло, горчицу, коричневый сахар. Натрите мясо. Посолите и поперчите.

Оставьте стейк мариноваться на 1-4 часа.

Затем уберите его в холодильник на 10-15 минут.

Сковороду или гриль с небольшим количеством оливкового масла разогрейте на сильном огне.

Выложите говяжий стейк и жарьте его до желаемой готовности.

Как подавать говяжий стейк