Идеальное блюдо для летнего вечера: говяжий стейк в горчичном маринаде

Главный залог вкусного говяжьего стейка – качественное мясо. Оно должно быть свежим, не замороженным. Кроме этого, важно выбрать хороший маринад. «Сегодня» предлагает рецепт с дижонской горчицей и коричневым сахаром.
Готовность стейка проверяется нажатием на него пальца. Стейк с кровью должен быть мягким; хорошо прожаренный – твердым, а стейк средней прожарки должен представлять собой некую «золотую середину».
Время приготовления: больше 3-х часов
Калорийность: 300 г на порцию
Ингредиенты
450 г говяжьего стейка
1 ст. л. оливкового масла
2 ст. л. дижонской горчицы
2 ст. л. коричневого сахара
Соль, черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления
Стейк положите в миску. Добавьте оливковое масло, горчицу, коричневый сахар. Натрите мясо. Посолите и поперчите.
Оставьте стейк мариноваться на 1-4 часа.
Затем уберите его в холодильник на 10-15 минут.
Сковороду или гриль с небольшим количеством оливкового масла разогрейте на сильном огне.
Выложите говяжий стейк и жарьте его до желаемой готовности.
Как подавать говяжий стейк
Подавайте говяжий стейк горячим вместе с соусами к мясу и овощным салатом.