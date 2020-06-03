Четыре изменения, которые вы можете ввести в свою жизнь для защиты от рака

Как сообщает MedikForum, главным принципом защиты от рака является поддержание сильной иммунной системы, которая может сделать человека практически невосприимчивым к опасному заболеванию. Этого вполне возможно достичь, если ввести в свою жизнь некоторые изменения.

Питание. 60% всех видов рака связаны с диетическими факторами, поэтому рацион оценивается учеными как очень важный фактором в любой схеме борьбы с онкологическими болезнями. Вот их рекомендации: употреблять больше натуральных растительных продуктов, предварительно вымоченных орехов, а также семечек, зерен без глютена. Продукты животного происхождения (прежде всего, красное мясо) должны поедаться строго умеренно, от жареного, обработанного, консервированного мяса лучше отказаться совсем.

Для защиты от воспаления и рака необходимо сосредоточиться на следующих питательных веществах Бета-каротин: морковь, сладкий картофель, шпинат и большинство зеленых листовых овощей. Витамин B6: бананы, листовые зеленые овощи, морковь, яблоки, субпродукты. Витамин С: вишня, перец, капуста, цитрусовые. Витамин D: солнечный свет, ферментированное масло, печени трески. Витамин Е: темно-зеленые овощи, миндаль, яйца, авокадо, печень. Фолиевая кислота: свекла, капуста, темные листовые овощи, яйца, цитрусовые. Селен: бразильский орех, морепродукты, семена подсолнечника, говядина, курица, грибы, чеснок. Магний: семена тыквы, кунжута, какао, миндаль. Цинк: темная зелень, орехи, семена, рыба, бобы, рис, авокадо, какао. Коэнзим Q10: рыба, семена кунжута, фисташки, грецкие орехи, шпинат, субпродукты. Пробиотики: кисломолочные продукты, квашеная капуста, кимчи.

Защита от токсинов. Держитесь подальше от химикатов и загрязняющих веществ, часто содержащихся в обычных предметах домашнего обихода, атрибутах личной гигиены. Чем меньше их будет в окружающем вас пространстве, тем лучше. Данные вещества обладают свойством накапливаться в организме до такой степени, что иммунная система подвергается сильному стрессу, и клетки начинают повреждаться, пока в конечном итоге не возникнет рак.

Уменьшение воздействия электромагнитных полей. Ряд исследований свидетельствует, что их можно классифицировать как канцероген класса B. Избегайте находиться вблизи линий электропередач и электростанций, максимально ограничивайте свое время возле электронных гаджетов: компьютеров, сотовых телефонов, бытовых приборов, электрических одеял. Используйте заземление, чтобы компенсировать вредное воздействие электромагнитного воздействия.