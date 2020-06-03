Четыре изменения, которые вы можете ввести в свою жизнь для защиты от рака

Для защиты от рака важно придерживаться определенных принципов питания, избегать токсинов, уменьшать воздействие электромагнитных полей, снижать стресс. Поговорим о том, как ввести эти изменения в свою обычную жизнь.
Как сообщает MedikForum, главным принципом защиты от рака является поддержание сильной иммунной системы, которая может сделать человека практически невосприимчивым к опасному заболеванию. Этого вполне возможно достичь, если ввести в свою жизнь некоторые изменения.
Питание. 60% всех видов рака связаны с диетическими факторами, поэтому рацион оценивается учеными как очень важный фактором в любой схеме борьбы с онкологическими болезнями. Вот их рекомендации: употреблять больше натуральных растительных продуктов, предварительно вымоченных орехов, а также семечек, зерен без глютена. Продукты животного происхождения (прежде всего, красное мясо) должны поедаться строго умеренно, от жареного, обработанного, консервированного мяса лучше отказаться совсем.
Для защиты от воспаления и рака необходимо сосредоточиться на следующих питательных веществах
Бета-каротин: морковь, сладкий картофель, шпинат и большинство зеленых листовых овощей.
Витамин B6: бананы, листовые зеленые овощи, морковь, яблоки, субпродукты.
Витамин С: вишня, перец, капуста, цитрусовые.
Витамин D: солнечный свет, ферментированное масло, печени трески.
Витамин Е: темно-зеленые овощи, миндаль, яйца, авокадо, печень.
Фолиевая кислота: свекла, капуста, темные листовые овощи, яйца, цитрусовые.
Селен: бразильский орех, морепродукты, семена подсолнечника, говядина, курица, грибы, чеснок.
Магний: семена тыквы, кунжута, какао, миндаль.
Цинк: темная зелень, орехи, семена, рыба, бобы, рис, авокадо, какао.
Коэнзим Q10: рыба, семена кунжута, фисташки, грецкие орехи, шпинат, субпродукты.
Пробиотики: кисломолочные продукты, квашеная капуста, кимчи.
Защита от токсинов. Держитесь подальше от химикатов и загрязняющих веществ, часто содержащихся в обычных предметах домашнего обихода, атрибутах личной гигиены. Чем меньше их будет в окружающем вас пространстве, тем лучше. Данные вещества обладают свойством накапливаться в организме до такой степени, что иммунная система подвергается сильному стрессу, и клетки начинают повреждаться, пока в конечном итоге не возникнет рак.
Уменьшение воздействия электромагнитных полей. Ряд исследований свидетельствует, что их можно классифицировать как канцероген класса B. Избегайте находиться вблизи линий электропередач и электростанций, максимально ограничивайте свое время возле электронных гаджетов: компьютеров, сотовых телефонов, бытовых приборов, электрических одеял. Используйте заземление, чтобы компенсировать вредное воздействие электромагнитного воздействия.
Снижение стресса. Он подавляет функцию иммунной системы, тем самым прокладывая путь к различным формам рака. Эксперименты с участием женщин, болевших раком молочной железы, показали: пациентки, посещавшие еженедельные мероприятия группы поддержки, жили вдвое дольше, чем те, кто этого не делал.