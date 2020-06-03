Как сварить финский рыбный суп на обед

Финский рыбный суп – это вкуснейший сливочный суп из лосося, который готовится довольно легко и просто, но выглядит очень эффектно и аппетитно, пишет Сегодня.
Для начала вам нужно будет сварить рыбный бульон, затем процедить его и добавить нарезанное филе лосося и пассерованые овощи. Сливки нужно вливать в самом конце – так они не свернутся во время варки.
Финский рыбный суп
Время приготовления:
1 час
Калорийность:
55 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 л воды
- 300 г супового набора из лосося (хвост, хребет, голова)
- 300 г филе лосося или белой рыбы
- 2-3 шт. картофеля
- 1 морковь
- 2 луковицы
- 200 мл сливок 10%
- соль, специи (лавровый лист, черный перец, специи для рыбы, паприка сладкая, хмели-сунели)
Способ приготовления:
- Суповой набор с одной луковицей, надрезанной крест-накрест, залить водой, поставить на огонь и довести до кипения. Уменьшить огонь, снять пену и варить 20-30 минут.
- Пока варится бульон, подготовить овощи: лук измельчить, морковь и картофель нарезать кубиками.
- Филе рыбы нарезать кубиками.
- Процедить готовый бульон, с костей снять мякоть.
- В сковороде разогреть 1 ст.л. растительного масла. Положить лук и жарить 3 минуты, постоянно помешивая. Добавить морковь, все обжарить до готовности.
- Вернуть бульон на огонь, довести до кипения, добавить картофель и варить 20 минут.
- Добавить лук, морковь и сырую рыбу. Готовить 5-7 минут, вернут в суп мякоть с костей, все специи и соль по вкусу. Влить сливки и довести до кипения.
- Выключить огонь и дать супу настояться.
Как подавать рыбный суп
Перед подачей блюдо можно украсить нарезанным зеленым луком или укропом, посыпать свежемолотым черным перцем.