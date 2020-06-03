Ср, 3.06.2020

Как сварить финский рыбный суп на обед

Финский рыбный суп. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Финский рыбный суп – это вкуснейший сливочный суп из лосося, который готовится довольно легко и просто, но выглядит очень эффектно и аппетитно, пишет Сегодня.

Для начала вам нужно будет сварить рыбный бульон, затем процедить его и добавить нарезанное филе лосося и пассерованые овощи. Сливки нужно вливать в самом конце – так они не свернутся во время варки.

Финский рыбный суп

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

55 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 л воды
  • 300 г супового набора из лосося (хвост, хребет, голова)
  • 300 г филе лосося или белой рыбы
  • 2-3 шт. картофеля
  • 1 морковь
  • 2 луковицы
  • 200 мл сливок 10%
  • соль, специи (лавровый лист, черный перец, специи для рыбы, паприка сладкая, хмели-сунели)

Способ приготовления:

  1. Суповой набор с одной луковицей, надрезанной крест-накрест, залить водой, поставить на огонь и довести до кипения. Уменьшить огонь, снять пену и варить 20-30 минут.
  2. Пока варится бульон, подготовить овощи: лук измельчить, морковь и картофель нарезать кубиками.
  3. Филе рыбы нарезать кубиками.
  4. Процедить готовый бульон, с костей снять мякоть.
  5. В сковороде разогреть 1 ст.л. растительного масла. Положить лук и жарить 3 минуты, постоянно помешивая. Добавить морковь, все обжарить до готовности.
  6. Вернуть бульон на огонь, довести до кипения, добавить картофель и варить 20 минут.
  7. Добавить лук, морковь и сырую рыбу. Готовить 5-7 минут, вернут в суп мякоть с костей, все специи и соль по вкусу. Влить сливки и довести до кипения.
  8. Выключить огонь и дать супу настояться.

Как подавать рыбный суп

Перед подачей блюдо можно украсить нарезанным зеленым луком или укропом, посыпать свежемолотым черным перцем.

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