Названа главная ошибка при приготовлении борща

Украинский шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща.

По словам эксперта, блюдо может испортить зажарка. От нее суп становится жирным. «Для приготовления супа чаще всего используют мясной бульон, в который затем добавляют овощную поджарку. И здесь стоит притормозить: поджарка — овощной аналог мяса, то есть используется для создания жирного наваристого бульона», - рассказал шеф-повар изданию «Днепропетровская Панорама».

Он добавил, что испорченный борщ не спасут приправы, соусы и заправки. А если поджарка еще пригорела, суп будет отдавать также кислинкой.

«Небольшой микс из моркови и свеклы можно приготовить по стандартному рецепту, но, если сделать богатую зажарку, а потом добавить ее в не менее богатый мясной бульон, получится катастрофа. Для наглядности просто представьте, что вы решили поджарить сало, и для этого смазали сковороду маслом», - подытожил Антон Самойлов.