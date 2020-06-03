Что означают красные зудящие пятна

Проблемы со здоровьем рано или поздно настигают каждого человека — то в боку стрельнет, то зуб разболится, то голова не на месте. И далеко не каждый симптом является однозначным и понятным. Бывают, причем довольно часто, ситуации, когда понять, в чем причина появления того или иного недомогания, самостоятельно практически невозможно. Одним из таких симптомов являются красные пятна на коже, пишет Wday.
Если на теле появляются красные зудящие пятна, в первую очередь на ум приходит мысль, что это аллергия. Руки сами тянутся к антигистаминным препаратам. Однако, как уверяют медики, это самая распространенная ошибка. Ведь красные пятна, которые к тому же еще и шелушатся и чешутся, — это не всегда признак аллергической реакции. И зачастую противоаллергическими препаратами не обойтись. Естественно, лучше всего при появлении подобного рода дефекта обратиться к врачу. Именно он сможет точно определить, в чем причина проблемы, и подберет правильное лечение.
Сразу же бросаться звонить в скорую не стоит. Срочная помощь специалистов может понадобиться, только если у вас отмечается резкий подъем температуры, появляется отек и зуд становится нестерпимым.
Причины появления красных зудящих пятен на коже
Врач по результатам осмотра установит возможную причину появления у вас красных зудящих пятен на коже.
Среди них:
- склеродермия
- псориаз
- витилиго
- аллергия
- грибок и т.д.
Отличить склеродермию от других типов заболевания можно по расположению пятен. Так, если они локализованы большей частью на руках и ногах, то можно с уверенностью говорить о наличии такого диагноза. Склеродермия — это воспаление соединительных тканей, которое спровоцировано неполноценностью иммунной системы. Обычно эта неполноценность врожденная. Конечно же, это вовсе не означает, что пятна будут у вас всегда. Появляться они будут только в благоприятные для этого периоды. Например, если вы перенесли простудное или вирусное заболевание. Из-за большой нагрузки на сосуды в этот период сеть мелких сосудов дает сбой, они становятся более тонкими, проницаемыми и практически беззащитными. Когда они лопаются от нагрузки, на коже появляются красные пятна. Помните, что самостоятельно вылечить это состояние невозможно.
Псориаз можно отличить по наличию на красных пятнах белых пятен кожи. Они могут распространяться по всему телу и при этом очень сильно чешутся. Однако расчесывать их ни пальцами, ни специальными приборами нельзя: рискуете разнести заразу по телу еще больше.
Следует быть готовой к тому, что псориаз лечению не поддается.
Но и страдать от него всю жизнь также не вариант. Поэтому медики предлагают использовать специальные технологии, процедуры и лекарственные средства, которые позволяют держать болезнь под контролем.
Еще одним заболеванием, которое вызывает появление красных зудящих пятен на теле, является витилиго. Болезнь довольно редкая. При этом, кроме как от пятен, человек больше ни от чего не страдает — ни болевых ощущений, никаких иных отклонений, только пятна и все. Минус витилиго в том, что оно неизлечимо. Однако, как и в случае с псориазом, способно находиться под контролем. Но только при условии полного соблюдения всех медицинских рекомендаций.
Что касается аллергических реакций как симптома заболевания, список может быть довольно обширным. Красными зудящими пятнами характеризуются^
- экзема;
- крапивница;
- атопический дерматит и т.д.
Главный минус таких заболеваний в том, что они проявляются резко и неожиданно. Причем отследить реакцию практически невозможно. Ведь есть вариант, что пятна появились в ответ на прием некачественной или вредной пищи. А возможно, пятна стали следствием попадания в организм стороннего возбудителя — аллергена. В любом случае, если вы считаете, что у вас аллергическая реакция, стоит принять антигистаминный препарат и понаблюдать. Уменьшение пятен в размерах, а также снижение зуда должно начаться практически мгновенно. Чтобы избежать повторения ситуации, стоит обязательно посетить врача.
Иногда аллергическую природу появления красных пятен на коже можно проконтролировать по другим характерным для аллергии симптомам: заложенности носа, чиханию, обильному слезоотделению и т.д.
Еще одна причина, по которой у человека могут появиться красные пятна на теле, — это грибковая инфекция. Причем ошибкой будет думать, что грибок будет проявлять себя исключительно на ногах или на пальцах рук. Ряд грибковых заболеваний активно расселяется по всему телу, обосновываясь в паховой области, на груди и т.д. Представляют собой такие пятна плоские светло-розовые участки тела. Они очень похожи на родимые пятна, только отличаются окраской.
Из безобидных причин появления красных пятен на теле, которые к тому же могут еще и сильно зудеть, можно назвать
- укусы насекомых;
- употребление алкоголя;
- чрезмерная потливость.
В данной ситуации особого лечения не требуется, просто нужно вести здоровый образ жизни и тщательно ухаживать за телом.
Как бороться с красными пятнами на теле
В первую очередь, после того как врач навскидку поставит предварительный диагноз, используя для этого данные осмотра и собрав жалобы пациента, он должен назначить уточняющие тесты.
В большинстве случаев точный диагноз ставится на основании соскоба. Аккуратно специальными инструментами дерматолог поскребет кожу на пятне и отдаст этот материал в лабораторию. Стоит помнить, что на проведение исследования может уйти пара дней, поэтому придется набраться терпения и научиться облегчать свои страдания.
Во-первых, стоит принимать антигистаминный препарат хотя бы для того, чтобы снять зуд.
Дозировку либо назначит врач, либо можно использовать указанную в инструкции. Что касается оптимального препарат, лучше, чтобы его также прописал наблюдающий вас дерматолог.
Далее бороться с косметическими проявлениями пятен придется при помощи специальных препаратов. Это и мази, и болтушки, сделанные по рецепту, и гормональные таблетки, и многое другое. Опять же лечение должен назначать профессионал.
На время лечения обязательно соблюдайте ряд правил.
- Ни в коем случае не расчесывайте пятна, хоть и очень хочется. Вы можете занести в кожу инфекцию, которая на фоне уже имеющихся проблем способна будет сделать ваше состояние еще более тяжелым. Кроме того, расчесывая красные зудящие пятна, вы рискуете распространить болезнь по всему телу.
- Все мази и кремы используйте только по назначению врача. Ведь что хорошо подходит одним, бесполезно или опасно для других. Если эффект от средства не наступает ни на второй, ни тем более на третий день использования, снова обратитесь к врачу, чтобы подобрать замену.
- Включите в рацион витамины. Они помогут повысить иммунитет, чтобы организм со своей стороны также боролся с болезнью. Естественно, придется скорректировать меню и отказаться от всех вредных продуктов, отдав на время лечения предпочтение свежим овощам и фруктам.
Но помните, что не все овощи и фрукты являются одинаково полезными в данном случае. Так, например, стоит отказаться от цитрусовых и продуктов с красной кожицей. Они считаются очень сильными аллергенами.
После того как врач точно установит причину появления у вас красных пятен, он сможет назначить полноценный курс лечения или профилактики проблемы, его вызвавшей. Главное — не паниковать и четко соблюдать все предписания врача. И тогда болезнь вас не будет беспокоить часто.