Что означают красные зудящие пятна

Если на теле появляются красные зудящие пятна, в первую очередь на ум приходит мысль, что это аллергия. Руки сами тянутся к антигистаминным препаратам. Однако, как уверяют медики, это самая распространенная ошибка. Ведь красные пятна, которые к тому же еще и шелушатся и чешутся, — это не всегда признак аллергической реакции. И зачастую противоаллергическими препаратами не обойтись. Естественно, лучше всего при появлении подобного рода дефекта обратиться к врачу. Именно он сможет точно определить, в чем причина проблемы, и подберет правильное лечение.

Сразу же бросаться звонить в скорую не стоит. Срочная помощь специалистов может понадобиться, только если у вас отмечается резкий подъем температуры, появляется отек и зуд становится нестерпимым.

Причины появления красных зудящих пятен на коже

Врач по результатам осмотра установит возможную причину появления у вас красных зудящих пятен на коже.

Среди них:

склеродермия

псориаз

витилиго

аллергия

грибок и т.д.

Отличить склеродермию от других типов заболевания можно по расположению пятен. Так, если они локализованы большей частью на руках и ногах, то можно с уверенностью говорить о наличии такого диагноза. Склеродермия — это воспаление соединительных тканей, которое спровоцировано неполноценностью иммунной системы. Обычно эта неполноценность врожденная. Конечно же, это вовсе не означает, что пятна будут у вас всегда. Появляться они будут только в благоприятные для этого периоды. Например, если вы перенесли простудное или вирусное заболевание. Из-за большой нагрузки на сосуды в этот период сеть мелких сосудов дает сбой, они становятся более тонкими, проницаемыми и практически беззащитными. Когда они лопаются от нагрузки, на коже появляются красные пятна. Помните, что самостоятельно вылечить это состояние невозможно.

Псориаз можно отличить по наличию на красных пятнах белых пятен кожи. Они могут распространяться по всему телу и при этом очень сильно чешутся. Однако расчесывать их ни пальцами, ни специальными приборами нельзя: рискуете разнести заразу по телу еще больше.

Следует быть готовой к тому, что псориаз лечению не поддается.

Но и страдать от него всю жизнь также не вариант. Поэтому медики предлагают использовать специальные технологии, процедуры и лекарственные средства, которые позволяют держать болезнь под контролем.

Еще одним заболеванием, которое вызывает появление красных зудящих пятен на теле, является витилиго. Болезнь довольно редкая. При этом, кроме как от пятен, человек больше ни от чего не страдает — ни болевых ощущений, никаких иных отклонений, только пятна и все. Минус витилиго в том, что оно неизлечимо. Однако, как и в случае с псориазом, способно находиться под контролем. Но только при условии полного соблюдения всех медицинских рекомендаций.