Зубная паста, горячий душ и еще четыре причины того, что у вас постоянно сохнут губы

Жаркая солнечная погода или напротив, сильный мороз, отопление и соленая вода – все это может привести к пересыханию нежной кожи губ. Но если это состояние никак не проходит, стоит задуматься: не вызвана ли сухость губ другими, более постоянными, причинами? Вот некоторые из «виновников».

Вы часто облизываете губы

Чем суше наши губы, тем чаще мы их облизываем – и тем суше они становятся. Дело в том, что слюна содержит энзимы, которые высушивают и раздражают нежную кожу. Старайтесь воздерживаться от этой привычки и, если губы пересыхают, смазывайте их маслом, бальзамами или кремом.

Вы часто летаете

Перелет, даже недолгий – серьезное испытание для нашей кожи. Сухой воздух в самолетах и аэропортах буквально высасывает влагу из нашей кожи, в том числе – в области губ. Чтобы восстановить баланс, больше пейте до, во время или после полета, а также используйте увлажняющие кремы, гели и бальзамы.

Вы используете помаду каждый день

Некоторые компоненты, входящие в состав губной помады, способны пересушивать кожу, и поэтому, даже если помада кажется нам достаточно жирной и мягкой, после ее использования кожа на губах высыхает. Чтобы избежать этого, перед использованием помады наносите на губы увлажняющий бальзам.

Ваша зубная паста вам не подходит

Да, некоторые ингредиенты зубной пасты – особенно те, которые используются для профилактики образования зубного камня – могут испортить кожу на губах. Попробуйте сменить привычную зубную пасту – это может помочь.

Вы часто принимаете горячий душ

Горячая вода смывает с нашей кожи естественный жир – в том числе и с кожи губ. Поэтому дерматологи советуют не делать воду слишком горячей, а после душа наносить на кожу увлажняющие средства.

Вы дышите ртом