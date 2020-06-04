Как игнорировать мужчину, чтобы он думал только о тебе

Важно знать, что игнор не лучшее оружие для достижения любви и привязанности вашей второй половины к вам.

Молчание и безразличие в большинстве случаев расценивается мужчинами как отсутствие симпатии и незаинтересованность. Мнение о том, что мужчины любят сложности и готовы биться до последнего для завоевания понравившейся женщины, устарело. Именно этими убеждениями живут «снежные королевы», которые ждут, что их завоюют, добьются и разглядят среди глыб льда добрую нежную девочку. В современном мире все стало проще и стремительнее: если девушка отвечает взаимностью, за ней начинают ухаживать; если выпускает колючки, мужчина быстро теряет интерес.

Тактику легкого безразличия можно включать только на этапе, когда мужчина находится в состоянии влюбленности и уже определился с выбором.

Тогда ненавязчиво можно на время увлечься какими-то делами и забыть ответить на звонок, пропустить неудобное сообщение или не спешить перезванивать в случае пропущенного вызова. А также еще ряд маленьких женских секретов.

Не стоит растворяться в мужчине и давать ему ощущение полного владения вами. Оставляйте место своим интересам, делам и увлечениям. Видя, что вам всегда есть чем заняться и вы не бросаете все дела для встречи с ним, его будет к вам манить. Это также пробудит в нем инстинкт охотника, и он захочет приложить все усилия, чтобы вы как можно больше времени проводили с ним.