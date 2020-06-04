Как игнорировать мужчину, чтобы он думал только о тебе

Что на самом деле думает сильный пол о женщинах, которые не обращают на них внимания?
Игнор — опасное оружие, которое в неумелых руках может закончить все отношения и возникшую симпатию, а в других разжечь и поддерживать интерес к женщине. Как же найти эту грань? С одной стороны, хочется, чтобы мужчину тянуло к вам магнитом, а с другой — чрезмерные старания могут все испортить. На портале wday.ru отвечает психолог Виктория Пархомчук.
Стоит отметить, что алгоритм действий будет зависеть от того, в каких отношениях вы уже состоите. То есть знакомства завязались недавно или вы уже давно в отношениях. В каждом отдельном случае действия будут отличаться. Согласитесь, будет выглядеть странно, если после нескольких свиданий и взаимного интереса друг к другу вы перестанете отвечать на звонки и SMS.
Важно знать, что игнор не лучшее оружие для достижения любви и привязанности вашей второй половины к вам.
Молчание и безразличие в большинстве случаев расценивается мужчинами как отсутствие симпатии и незаинтересованность. Мнение о том, что мужчины любят сложности и готовы биться до последнего для завоевания понравившейся женщины, устарело. Именно этими убеждениями живут «снежные королевы», которые ждут, что их завоюют, добьются и разглядят среди глыб льда добрую нежную девочку. В современном мире все стало проще и стремительнее: если девушка отвечает взаимностью, за ней начинают ухаживать; если выпускает колючки, мужчина быстро теряет интерес.
Тактику легкого безразличия можно включать только на этапе, когда мужчина находится в состоянии влюбленности и уже определился с выбором.
Тогда ненавязчиво можно на время увлечься какими-то делами и забыть ответить на звонок, пропустить неудобное сообщение или не спешить перезванивать в случае пропущенного вызова. А также еще ряд маленьких женских секретов.
Не стоит растворяться в мужчине и давать ему ощущение полного владения вами. Оставляйте место своим интересам, делам и увлечениям. Видя, что вам всегда есть чем заняться и вы не бросаете все дела для встречи с ним, его будет к вам манить. Это также пробудит в нем инстинкт охотника, и он захочет приложить все усилия, чтобы вы как можно больше времени проводили с ним.
Очень часто влюбленная девушка делает все, чтобы угодить объекту обожания. И вместо того, чтобы мужчина брал инициативу в свои руки, это делает девушка. Роли меняются, и со временем мужчине становится с ней неинтересно. Показывайте свою симпатию, отвечайте взаимностью, но ваши дела должны стоять на первом месте, поэтому правила игры должны быть за вами, а не развиваться по его сценарию.
Элемент игры и кокетства тоже никто не отменял.
Вы можете все время быть на связи или желать каждый вечер друг другу спокойной ночи, но в один день изменить привычный шаблон поведения. Нередко отсутствие SMS или долгожданного звонка заставляет вторую половину задуматься и поволноваться о причинах, которые этому способствовали. А вы как ни в чем не бывало можете сказать, что были заняты очень важным делом. Это нередко подогревает интерес к вам мужской половины, главное - не частить и не перегибать с этим палку. Главное, что всегда заставляет думать о вас мужчину, — это искренность, взаимность и женственность.