Как носить кардиган, чтобы не выглядеть старше своих лет: шесть полезных советов

С кожаными брюками

В этом сезоне кожаные брюки – основа модного образа. Носи их с кардиганом крупной вязки – лучше всего подойдут удлиненные модели, которые создадут правильную вертикаль.

С юбкой миди

Уютный вязаный кардиган отлично сочетается с юбкой из шелка или плиссе. Из обуви подойдут и босоножки, и кроссовки – в зависимости от того, насколько женственно ты хочешь выглядеть. Образ можно адаптировать и к прохладной погоде – добавь тонкую водолазку и казаки/ высокие сапоги. Обрати внимание, подол юбки должен прикрывать край голенища.

В стиле 90-х

Вместо того чтобы пытаться осовременить кардиган, можно, наоборот, вписать его в ретрообраз. И нет, это не будет выглядеть старомодно. Одежда в стилистике 90-х очень популярна, так что смело носи кардиган с джинсами-варенками, футболками с принтом тай-дай, кроп-топами и массивными кроссовками.

С брючным костюмом

В прохладную погоду носи кардиган вместо рубашки – получишь небанальный деловой образ. Его можно надеть прямо на голое тело, только убедись, что кардиган достаточно тонкий и хорошо сидит под пиджаком. Выбирай модели нейтральных оттенков с V-образным вырезом.

С шортами

Может показаться, что шорты и кардиган – вещи из разных сезонов, но с ними можно создать отличный летний образ. Выбирай кардиган не слишком толстой вязки из натуральных тканей – в синтетике будет жарко. Заправь его в шорты с завышенной талией и дополни образ массивными аксессуарами.

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