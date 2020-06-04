Как носить кардиган, чтобы не выглядеть старше своих лет: шесть полезных советов

Кардиган этим летом – один из главных трендов. Cosmo рассказывает, с чем лучше всего его носить, чтобы выглядеть стильно и современно.
С кожаными брюками
В этом сезоне кожаные брюки – основа модного образа. Носи их с кардиганом крупной вязки – лучше всего подойдут удлиненные модели, которые создадут правильную вертикаль.
С юбкой миди
Уютный вязаный кардиган отлично сочетается с юбкой из шелка или плиссе. Из обуви подойдут и босоножки, и кроссовки – в зависимости от того, насколько женственно ты хочешь выглядеть. Образ можно адаптировать и к прохладной погоде – добавь тонкую водолазку и казаки/ высокие сапоги. Обрати внимание, подол юбки должен прикрывать край голенища.
В стиле 90-х
Вместо того чтобы пытаться осовременить кардиган, можно, наоборот, вписать его в ретрообраз. И нет, это не будет выглядеть старомодно. Одежда в стилистике 90-х очень популярна, так что смело носи кардиган с джинсами-варенками, футболками с принтом тай-дай, кроп-топами и массивными кроссовками.
С брючным костюмом
В прохладную погоду носи кардиган вместо рубашки – получишь небанальный деловой образ. Его можно надеть прямо на голое тело, только убедись, что кардиган достаточно тонкий и хорошо сидит под пиджаком. Выбирай модели нейтральных оттенков с V-образным вырезом.
С шортами
Может показаться, что шорты и кардиган – вещи из разных сезонов, но с ними можно создать отличный летний образ. Выбирай кардиган не слишком толстой вязки из натуральных тканей – в синтетике будет жарко. Заправь его в шорты с завышенной талией и дополни образ массивными аксессуарами.
На одно плечо
Если тебе всё еще кажется, что кардиган выглядит скучно, попробуй спустить его с одного плеча – это нежно и романтично. Обрати внимание на модели с шалевым воротником.