Чт, 4.06.2020

Как приготовить картошку по-деревенски: ТОП-7 рецептов

Картошка. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Запеченный картофель дольками по-деревенски – это всегда очень просто, вкусно и сытно. Его можно подавать как горячую закуску или основное блюдо. Отличным дополнением к картошке по-селянски станут всевозможные соусы (горчичный, кетчуп, сметанный), а также салаты из свежих или маринованных овощей, пишет «Сегодня».

Картошка по-селянски (как в Макдональдсе)

Время приготовления: 40 минут

Ингредиенты

  • 7 шт. молодого картофеля
  • Сухой чеснок
  • 2 ст.л. растительного масла
  • Паприка
  • Приправа для картофеля
  • Соль

Способ приготовления

  1. Молодой картофель хорошо вымыть, просушить бумажным полотенцем. Подготовить специи.
  2. Картофель нарезать вдоль на небольшие дольки. Выложить в глубокую посуду.
  3. Посыпать солью, специями по вкусу, обязательно добавить паприку, она придаст картошке красивый цвет. Перемешать, чтобы весь картофель был в специях.
  4. Добавить растительное масло и перемешать.
  5. Выложить картофель в посуду для запекания в один слой, полить остатками растительного масла из посуды, в которой перемешивали картофель со специями.
  6. Поверх можно еще раз посыпать паприкой.
  7. Запекать 30 минут при температуре 200 ºС.

Картошка по-селянски на сковороде

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты

  • 750 г картофеля
  • 4 луковицы
  • 200 г сала, проросшего мясом
  • 30 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 3 ст.л. молока
  • Соль, молотый перец
  • Паприка
  • 2 ст.л. нарезанного зеленого лука

Способ приготовления

Картофель помыть, залить водой и довести до кипения. Варить 20-25 минут, воду слить. Готовый картофель почистить и нарезать кружочками.

Лук почистить и некрупно порезать.

Четверть сала с прослойками мяса нарезать кубиками и растопить.

Добавить сливочное масло и тушить лук до мягкости. Добавить кусочки картофеля и обжарить до золотистого цвета.

Яйца взбить с молоком, солью, молотым перцем и паприкой. Оставшееся сало нарезать кубиками, смешать с зеленым луком и добавить к яично-молочной смеси.

Влить полученную массу в сковороду и обжарить с двух сторон.

Картошка по-селянски в рукаве

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты

  • 1 кг картофеля
  • 10 зубчиков чеснока
  • 1/2 стручка чили
  • 50 мл растительного масла
  • Молотая паприка, перец, соль – по вкусу

Способ приготовления

Картофельные клубни помыть, нарезать крупными продольными дольками.

Почистить чеснок и кольцами нарубить примерно половину стручка чили.

Щедро приправить солью, черным молотым перцем, паприкой и растительным маслом, перемешать.

Положить все в рукав для запекания, стянуть по краям.

На противне или в жаропрочной форме отправить в раскаленную духовку, запекать 30-40 минут при температуре 200 ºС.

Разорвать пакет и готовить еще 10, чтобы картошка подрумянилась.

Картошка по-селянски с мясом

Время приготовления: 1.5 часа

Ингредиенты

  • 1-1.5 кг картофеля
  • 500-700 г мяса (говядины, телятины, свинины или курицы)
  • 1 лук
  • 1-2 моркови
  • 1 ст.л. горчицы в зернах
  • 3-4 ст.л. томатного соуса
  • Соль, перец
  • Растительное масло

Способ приготовления

Картофель почистить, нарезать кубиками или дольками.

Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кусочками.

Обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости.

Мясо нарезать кубиками, обжарить в отдельной сковороде до золотистого цвета. Посолить, поперчить, по желанию добавить немного соевого соуса.

Перемешать нарезанную картошку, мясо, лук, морковь, горчицу и томатный соус. По желанию еще раз приправить.

Сложить все в рукав для запекания. Завязать концы и готовить в разогретой до 180 ºС духовке до мягкости картофеля. Он должен легко протыкаться вилкой.

Подавать картошку с мясом горячей.

Картошка по-селянски в мультиварке

Время приготовления: 50 минут

Ингредиенты

  • 1 кг картофеля
  • 1 ч.л. петрушки
  • 1 ч.л. укропа
  • 1 ч.л. тимьяна
  • 4 зубчика чеснока
  • 1-2 ч.л. соли
  • 4 ст.л. растительного масла

Способ приготовления

Картофель нарезать ломтиками на 6-8 частей, смешать с мелко нарезанным чесноком, укропом, петрушкой, тимьяном, подсолнечным маслом и солью.

Все перемешать и выложить в чашу мультиварки.

Поставить режим "Выпечка" или "Мультиповар" на 125 °С и готовить картошку по-селянски 40 минут.

Картошка по-селянски в микроволновке

Время приготовления: 20 минут

Ингредиенты

  • 3 картофелины
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. приправы для картофеля
  • 3-4 ст. л. кипятка
  • 1-2 зубчика чеснока

Способ приготовления

Картофель хорошо вымыть щеткой и дать обсохнуть.

Каждую картофелину разрезать на 8 долек, поместить в кастрюлю, предназначенную для приготовления в микроволновке. Всыпать приправу для картофеля (в нее входит и соль).

Влить растительное масло и хорошо перемешать картофель. Влить немного кипятка.

Поместить форму с картошкой в микроволновку, готовить 10 минут при полной мощности.

Готовый горячий картофель по-деревенски смешать с измельченным чесноком.

Подавать картофель, посыпав зеленью.

Картошка по-селянски: рецепт с грибами и салом

Время приготовления: 45 минут

Ингредиенты

  • 1 кг картофеля
  • 300 г грибов
  • 200-300 г сала
  • 2 ст.л. растительного масла
  • Соль

Способ приготовления

Картофель почистите и помойте.

Грибы помойте и обсушите бумажным полотенцем.

Для приготовления блюда выбирайте сковороду с толстым дном или чугунную. Шампиньоны нарежьте тонкими пластинами, обжарьте на сковороде в растительном масле 7-8 минут до готовности. Немного посолите. Готовые грибы переложите в тарелку.

В эту же сковороду выложите нарезанное кусочками сало и жарьте до состояния шкварок. Картофель нарежьте брусочками и промойте холодной водой от крахмала. Затем заверните в бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.

Выложите подготовленный картофель на сковороду. Жарьте картофель на сильном огне, периодически помешивая. Когда картофель будет готов, посолите по вкусу.

Добавьте жареные грибы и аккуратно перемешайте.

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