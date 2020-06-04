Как приготовить картошку по-деревенски: ТОП-7 рецептов

Картошка по-селянски (как в Макдональдсе)

Время приготовления: 40 минут

Ингредиенты

7 шт. молодого картофеля

Сухой чеснок

2 ст.л. растительного масла

Паприка

Приправа для картофеля

Соль

Способ приготовления

Молодой картофель хорошо вымыть, просушить бумажным полотенцем. Подготовить специи. Картофель нарезать вдоль на небольшие дольки. Выложить в глубокую посуду. Посыпать солью, специями по вкусу, обязательно добавить паприку, она придаст картошке красивый цвет. Перемешать, чтобы весь картофель был в специях. Добавить растительное масло и перемешать. Выложить картофель в посуду для запекания в один слой, полить остатками растительного масла из посуды, в которой перемешивали картофель со специями. Поверх можно еще раз посыпать паприкой. Запекать 30 минут при температуре 200 ºС.

Картошка по-селянски на сковороде

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты

750 г картофеля

4 луковицы

200 г сала, проросшего мясом

30 г сливочного масла

3 яйца

3 ст.л. молока

Соль, молотый перец

Паприка

2 ст.л. нарезанного зеленого лука

Способ приготовления

Картофель помыть, залить водой и довести до кипения. Варить 20-25 минут, воду слить. Готовый картофель почистить и нарезать кружочками.

Лук почистить и некрупно порезать.

Четверть сала с прослойками мяса нарезать кубиками и растопить.

Добавить сливочное масло и тушить лук до мягкости. Добавить кусочки картофеля и обжарить до золотистого цвета.

Яйца взбить с молоком, солью, молотым перцем и паприкой. Оставшееся сало нарезать кубиками, смешать с зеленым луком и добавить к яично-молочной смеси.

Влить полученную массу в сковороду и обжарить с двух сторон.

Картошка по-селянски в рукаве

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты

1 кг картофеля

10 зубчиков чеснока

1/2 стручка чили

50 мл растительного масла

Молотая паприка, перец, соль – по вкусу

Способ приготовления

Картофельные клубни помыть, нарезать крупными продольными дольками.

Почистить чеснок и кольцами нарубить примерно половину стручка чили.

Щедро приправить солью, черным молотым перцем, паприкой и растительным маслом, перемешать.

Положить все в рукав для запекания, стянуть по краям.

На противне или в жаропрочной форме отправить в раскаленную духовку, запекать 30-40 минут при температуре 200 ºС.

Разорвать пакет и готовить еще 10, чтобы картошка подрумянилась.

Картошка по-селянски с мясом

Время приготовления: 1.5 часа

Ингредиенты

1-1.5 кг картофеля

500-700 г мяса (говядины, телятины, свинины или курицы)

1 лук

1-2 моркови

1 ст.л. горчицы в зернах

3-4 ст.л. томатного соуса

Соль, перец

Растительное масло

Способ приготовления

Картофель почистить, нарезать кубиками или дольками.

Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кусочками.

Обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости.

Мясо нарезать кубиками, обжарить в отдельной сковороде до золотистого цвета. Посолить, поперчить, по желанию добавить немного соевого соуса.

Перемешать нарезанную картошку, мясо, лук, морковь, горчицу и томатный соус. По желанию еще раз приправить.