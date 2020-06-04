Какие вещи нельзя хранить на кухонной столешнице?

Редко используемые предметы

Набор посуды, праздничный сервиз, коллекция контейнеров, мясорубка, терка – обилие вещей неуместно на столешнице, где постоянно готовят. Кухонную утварь необходимо распределять по своим местам, чтобы не захламлять рабочее пространство. Для того чтобы эргономично распределить предметы даже на маленькой кухне, существует множество хитростей: рейлинги, выдвижные ящики, навесные полки, пишет design-homes.ru.

Столовые приборы

Емкость для вилок, ложек и лопаток, стоящая на виду, зачастую представляет собой разномастный «букет», занимающий немало пространства. Это удобно, но не украшает интерьер и мешает во время готовки, особенно если на кухне негде развернуться. Хранить приборы можно в лотке с разделителями, размещенном в выдвижном ящике.

Мелкая бытовая техника

Блендер, тостер, кухонный комбайн – эти приборы могут занимать много места, но при этом редко использоваться. Техника на столешнице крадет свободное пространство, быстрее пачкается и требует больше времени на уборку, а обилие проводов не красит кухню. Спрятав пару устройств в закрытые шкафы, можно сохранить больше полезной площади.

Ножи в щелевых подставках

Когда-то модные подставки до сих пор популярны: их легко приобрести в любом хозяйственном магазине. Пока емкость новая, она украшает интерьер. Но у подставки есть несколько минусов: в ее отверстиях скапливается много бактерий, которые невозможно вывести. От постоянных соприкосновений с подставкой ножи быстрее затупляются. Емкость занимает немало места. Хороший способ сохранить остроту лезвий и разгрузить рабочее пространство – использовать долговечный магнитный держатель для ножей, закрепленный на стене.

Кулинарные книги

Многие хозяйки предпочитают пользоваться рецептами, опубликованными в бумажных изданиях. Но хранить книги и блокноты на столешнице не следует: они не только будут мешать готовке, но и быстро испортятся от воздействия воды и жира. Для бумажных книг хорошо подойдут открытые полки и шкафы.

Соусы и масло

Вопреки распространённому мнению, хранить подсолнечное и оливковое масло возле плиты не следует: полезные свойства продуктов из-за этого теряются. То же самое относится к соусам и бальзамическому уксусу – лучше убрать всё перечисленное в темное прохладное место.

Цветы

Фотографии интерьеров не всегда соответствуют реальности, поэтому не рекомендуем заставлять рабочее место комнатными цветами. На глянцевых снимках растения смотрятся привлекательно, но в действительности их нельзя размещать вблизи раковины, рядом с плитой и газовой колонкой: мало кто выдержит постоянное воздействие брызг мыла, жира и горячего воздуха. Отличный способ украсить столешницу – посадить в горшочки полезную натуральную зелень.

Сушилка для посуды

Прежде чем приобретать громоздкую конструкцию, стоит определить для нее более удачное место. Настольная сушилка с подносом займёт немалую часть площади, при этом тарелки и чашки окажутся на виду. Наиболее удачный вариант – встроенная в шкаф сушилка, но если нет возможности приобрести такую конструкцию, лучше использовать навесную.

Декор

Всё хорошее – в меру. Если на столешнице достаточно места для различных статуэток, корзинок и фоторамок, не стоит располагать их на участках, где активно идёт готовка. Декоративные элементы быстро испачкаются и потеряют прежнюю привлекательность, а времени на мытье поверхности потребуется в два раза больше. Альтернативный вариант для милых сердцу украшений – открытые полочки.

Банки с сыпучими продуктами

Еще одна категория вещей, которые предпочтительнее поставить на полки или в шкаф. На профессиональных снимках прозрачные емкости с макаронами, крупами и сахаром смотрятся очень эффектно, придавая интерьеру домашнего уюта. Но банки на столешницах быстро покрываются пылью и жирным налётом, визуально захламляя обстановку.