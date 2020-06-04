Как омолодить гардероб: 12 советов эксперта моды Эвелины Хромченко

1. В моде верность неуместна — это особенно касается аксессуаров вроде затасканных сумочек, архаичных головных уборов, старомодных солнцезащитных очков. Изменяйте вещам, храните верность людям! Не цепляйтесь за старые вещи. Всегда примеряйте новые фасоны, пробуйте новые способы комбинаторики, играйте по-новому с пропорциями силуэтов.

2. Нужно выкинуть коррекционные очки в оправах, которые попадают под определения «женственные, со стразиками, с цветочками, тоненькие, легонькие, на личике практически незаметные» — это не модно и выдает возраст.

3. Кольца и цепочки, которые вы носите, не замечая их на себе и не снимая последние 30 лет, следует отправить в Лету, советует Хромченко на своем сайте evelinakhromtchenko.com.

4. Сексуальность – это не эликсир гардеробной молодости. Дама за 50 в зажигательном мини вызывает однозначную реакцию окружающих: тетенька молодится (редкие исключения только подтверждают правило). Короткая юбка не поможет выглядеть молодо: это сделает юбка актуального силуэта, скрывающая ваши недостатки, и поверьте, зону коленей смело можно к ним отнести. Так, как и мини, взрослым дамам противопоказан «облегон».

5. Как бы вы ни любили все свои складочки на боках, их наличие старит. Визуальный признак молодости – ровный контур тела. Если тренажерный зал еще не покорен, а диета еще не выбрана, идите в магазин нижнего белья и подбирайте корректирующее белье, которое выровняет контур.

6. Корректно подобранный бюстгальтер – залог бодрости силуэта. Грудь любого размера должна иметь форму и обязана «смотреть» прямо перед собой. Соберите в кучу свои старые «удобные» бюстгальтеры, отправьте их в топку и купите новые. Только не выбирайте модели с пуш-апами: большая грудь взрослит, а вот компактная делает образ юным и свежим.

7. Нужно срочно укомплектовать базовый гардероб однотонными вещами простого красивого кроя, из качественных, упругих тканей и материалов. Ни в коем случае на этой стадии нельзя искать чего-либо экстравагантного. Нужно найти самые простые формы и линии, соответствующие реальным функциям вашего костюма. И в 16 лет, и в 72 года эти вещи садятся одинаково эффектно.

8. И уже потом на эту базу — нейтральную, очень понятную, простую, хорошо сидящую, выполненную из качественных материалов, можно аккуратно накручивать свою яркую индивидуальность. Включая те вещи, которые могут в одночасье сделать вас моложе.

9. Замените жакет на бомбер. Блузочку с фигурным воротничком на белую футболку. Аляповатую рыночную кофту на тельняшку. Боты на сникерсы. Угги на грубые ботинки. Меховой берет на трикотажную шапку-бини, коричневую норковую шубу-трапецию с большой пластиковой пуговицей на черное дутое пальто или оранжевый пуховик.

10. Волшебная палочка в омоложении гардероба — это деним. Потратьте на выбор джинсов столько времени, сколько надо, чтобы найти идеальную пару, которая пикантно обтягивает вас сзади и корректно смотрится впереди – никаких верблюжьих копытец, пожалуйста! Джинсовая рубашка, так же, как и тельняшка, служит задаче демократизировать комплект, а как только образ становится менее буржуазным, так он сразу молодеет на несколько пунктов.

11. Не носите искусственно состаренные или разрушенные джинсовые вещи близко к лицу: они всегда создадут ощущение серости, неопрятности и нечеткости линий на лице, а вам нужна сияющая кожа и резкий контур.