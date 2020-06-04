Ваша худшая пара по знаку Зодиака

Сэкономьте время и предостерегите себя от неудач в любви. Мы расскажем, с какими знаками Зодиака вам точно не по пути. Возможно, ваша потенциальная вторая половина окажется одним из них.

Овен

Не стоит строить отношения с Козерогами

Овны нарушают правила, а Козероги их создают. Вас постоянно будут критиковать за буйный характер, ведь спонтанность — это ваше все. В то время как Козерог не пойдет ужинать, если вы не забронировали столик. Вы оба успешные люди, но трудоголики Козероги женаты на своей работе. И вряд ли Овны смогут получать ту долю внимания, в которой они нуждаются.

Телец

Не стоит строить отношения с Водолеями

Вы придерживаетесь определенных правил, но устои Водолеев вряд ли будут вам близки. В отношениях Тельцы проявляют себя как очень теплые и сердечные партнеры, а Водолеи руководствуются логикой и бунтарством. Они выступают за равенство и индивидуализм, поэтому не стоит рассчитывать, что кто-то будет давать вам поблажки.

Близнецы

Не стоит строить отношения со Скорпионами

Такие отношения могут быть горячей и соблазнительной игрой, но как только вы попытаетесь о чем-то договориться, дела будут плохи. Вы думаете, что это классный флирт, хотите узнать, что же будет дальше. Скорпионы хотят чувствовать себя исключительными и быть уверенными в вашей верности, даже если вы еще ни разу не целовались. Их сила воли и манипулятивное очарование заставят вас подчиниться, пока они будут доминировать.

Рак

Не стоит строить отношения со Стрельцами

Дикие и необузданные Стрельцы врываются в вашу жизнь словно торнадо. Иногда это то, что вам нужно, чтобы выбраться из своего панциря. Но вы не можете долго мириться с их непоследовательностью и спонтанностью, ведь хрупкие Раки в такие моменты испытывают чувство тревоги. Безумный график Стрельцов, которые любят путешествия и общение, не сможет ужиться с вашим стремлением осесть в конкретном месте и проводить время только вдвоем. Когда вы обнажаете свою душу, Стрельцы отпускают шуточки и не понимают, почему некоторые вещи имеют для вас такое большое значение. Разрыв в таком случае оказывается очень болезненным.

Лев

Не стоит строить отношения с Рыбами

Мечтательные Рыбы очаруют вас в одно мгновение. Наконец-то вы найдете человека, который сопроводит вас в страну чудес. За разговорами до рассвета вы действительно можете терять связь с реальностью. Но за прекрасной картиной скрывается мрачное настроение Рыб, которое порой превращается в настоящую бурю и депрессию. Вы принимаете это на свой счет и можете выйти из себя, когда Рыбы в очередной раз долго будут игнорировать ваше сообщение.

Дева

Не стоит строить отношения с Весами.