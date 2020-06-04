Ваша худшая пара по знаку Зодиака

Иногда вселенная преподносит не самые приятные сюрпризы, и следующий избранник может вам абсолютно не подойти. Прежде чем с головой окунуться в новый роман, вспомните, что расставания и разбитого сердца можно избежать, если прислушаться к звездам, пишет Wday.
Сэкономьте время и предостерегите себя от неудач в любви. Мы расскажем, с какими знаками Зодиака вам точно не по пути. Возможно, ваша потенциальная вторая половина окажется одним из них.
Овен
Не стоит строить отношения с Козерогами
Овны нарушают правила, а Козероги их создают. Вас постоянно будут критиковать за буйный характер, ведь спонтанность — это ваше все. В то время как Козерог не пойдет ужинать, если вы не забронировали столик. Вы оба успешные люди, но трудоголики Козероги женаты на своей работе. И вряд ли Овны смогут получать ту долю внимания, в которой они нуждаются.
Телец
Не стоит строить отношения с Водолеями
Вы придерживаетесь определенных правил, но устои Водолеев вряд ли будут вам близки. В отношениях Тельцы проявляют себя как очень теплые и сердечные партнеры, а Водолеи руководствуются логикой и бунтарством. Они выступают за равенство и индивидуализм, поэтому не стоит рассчитывать, что кто-то будет давать вам поблажки.
Близнецы
Не стоит строить отношения со Скорпионами
Такие отношения могут быть горячей и соблазнительной игрой, но как только вы попытаетесь о чем-то договориться, дела будут плохи. Вы думаете, что это классный флирт, хотите узнать, что же будет дальше. Скорпионы хотят чувствовать себя исключительными и быть уверенными в вашей верности, даже если вы еще ни разу не целовались. Их сила воли и манипулятивное очарование заставят вас подчиниться, пока они будут доминировать.
Рак
Не стоит строить отношения со Стрельцами
Дикие и необузданные Стрельцы врываются в вашу жизнь словно торнадо. Иногда это то, что вам нужно, чтобы выбраться из своего панциря. Но вы не можете долго мириться с их непоследовательностью и спонтанностью, ведь хрупкие Раки в такие моменты испытывают чувство тревоги. Безумный график Стрельцов, которые любят путешествия и общение, не сможет ужиться с вашим стремлением осесть в конкретном месте и проводить время только вдвоем. Когда вы обнажаете свою душу, Стрельцы отпускают шуточки и не понимают, почему некоторые вещи имеют для вас такое большое значение. Разрыв в таком случае оказывается очень болезненным.
Лев
Не стоит строить отношения с Рыбами
Мечтательные Рыбы очаруют вас в одно мгновение. Наконец-то вы найдете человека, который сопроводит вас в страну чудес. За разговорами до рассвета вы действительно можете терять связь с реальностью. Но за прекрасной картиной скрывается мрачное настроение Рыб, которое порой превращается в настоящую бурю и депрессию. Вы принимаете это на свой счет и можете выйти из себя, когда Рыбы в очередной раз долго будут игнорировать ваше сообщение.
Дева
Не стоит строить отношения с Весами.
Настал момент, когда вы нашли человека, который по достоинству оценит ваши изысканный вкус и проницательность. Первые несколько свиданий будут волшебными. Если, конечно, вы сможете их спланировать. Вам нужна определенность, а от Весов ее добиться очень трудно. Девы должны видеть и чувствовать развитие отношений, ведь только в этом случае они смогут расслабиться и погрузиться в роман с головой. Весы едва ли могут справиться с планом, который у вас был на этот ужин. Они отказываются втягиваться в романтические авантюры, а вы будете на это злиться.
Весы
Не стоит строить отношения с Девами
Поначалу Девы покажутся вам отличной парой. У вас схожие вкусы, вы оба привыкли наслаждаться жизнью и брать от нее все. Но Девы ориентированы на результат, постоянно занимаются самосовершенствованием, в то время как вы смотрите на мир через розовые очки. Вы будете чувствовать, как Девы вмешиваются в вашу жизнь, призывая вас к действию и работе над собой. Вы не жалеете средств на всех, кого любите, а Девы экономят на всех, кроме самих себя. Более того, если во взгляде партнера-Девы вы прочитаете критику, можете попрощаться еще и с сексуальным влечением.
Скорпион
Не стоит строить отношения с Близнецами
Вас привлекает переменчивость Близнецов, однако неспособность угомонить их свободолюбивый дух вынудит вас проявить все худшие черты. Манера общения Близнецов заставит вас часами сидеть у телефона и проверять, не пришло ли от них новое сообщение, а их мимолетный флирт разбудит в вас буйного ревнивца.
Стрелец
Не стоит строить отношения с Раками
Раки окружают себя людьми, с которыми они могут расслабиться и отдохнуть, держа их во френдзоне. В любовных вопросах представители этого знака зодиака могут быть приторно сладким. Рак переедет в вашу холостяцкую квартирку после третьего свидания, а от его сентиментальных сообщений вас будет тошнить. Вам просто трудно быть вместе.
Козерог
Не стоит строить отношения с Овнами
Если вы не ищете младенца, для которого станете настоящим кормильцем, ваши отношения быстро могут превратиться в зависимость без намека на романтику. Даже если вы оба неплохо зарабатываете, Овны без зазрения совести будут тратить ваше состояние, сохраняя при этом свое собственное.
Водолей
Не стоит строить отношения с Тельцами
Вы можете сколько угодно восхищаться страстью Тельцов, но их импульсивность в один момент может вас перегрузить. Вы просто не понимаете, почему в каждом сообщении вы должны признаваться им в любви. А их стремление к жизни в роскоши полностью противоречит вашему желанию помогать людям. Пока Тельцы будут заказывать устрицы и икру, вы предпочтете отдать эти деньги на благое дело. Такое столкновение ценностей рано или поздно разрушит вашу связь.
Рыбы
Не стоит встречаться со Львами
Поначалу Львы покорят вас своей галантностью и романтичностью. Приглашение на один коктейль обернется двумя сутками, проведенными вместе. Но ваше желание погрузиться глубоко в себя всегда будут прерывать выступления Львов. Рыбам лучше бежать от отношений с этим знаком зодиака.