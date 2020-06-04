Дорогие двоечники, пробил ваш час! Наталья Водянова неожиданно обратилась к выпускникам

Дорогие двоечники и троечники, дорогие выпускники, показавшие неудовлетворительные, откровенно слабые успехи и непосредственные оценки, я обращаюсь к вам. Пробил ваш час, пришло ваше время делать то, что вы умеете лучше всех — делать ошибки, нарушать границы общепринятого и ставить под сомнение статус кво. Этому у вас могут поучиться даже отличники. 2020-й — это год, когда все привычное пошло под откос и нам всем нужны новые, прорывные решения. Как воздух, нужны новые ходы! Нужны неожиданные идеи, а значит, нам всем нужны ошибки, а точнее, смелость совершать ошибки. Ведь именно через них мы придем к тем решениям, которые так ждет мир. По сути, есть лишь одна непростительная ошибка — опустить руки, ничего не пробовать и ничего не делать. Поэтому дерзайте, ребята, и будьте дерзкими. Ваша Наталья Водянова, не закончившая 11-й класс,