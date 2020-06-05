Бутерброды и закуски для пикника: ТОП-5 оригинальных рецептов

Закуски для пикника отличаются большим разнообразием. Самые простые – это нарезанные овощи, мясо, колбаса и сыр. Но на природу можно брать несладкую выпечку, рулеты из лаваша, всевозможные бутерброды, питы и сэндвичи. Это прекрасная альтернатива шашлыку, особенно если вы планируете поездку с детьми, пишет Сегодня.