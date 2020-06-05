Пт, 5.06.2020

Бутерброды и закуски для пикника: ТОП-5 оригинальных рецептов

Бутерброд. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Закуски для пикника отличаются большим разнообразием. Самые простые – это нарезанные овощи, мясо, колбаса и сыр. Но на природу можно брать несладкую выпечку, рулеты из лаваша, всевозможные бутерброды, питы и сэндвичи. Это прекрасная альтернатива шашлыку, особенно если вы планируете поездку с детьми, пишет Сегодня.

Сэндвичи с яичным салатом

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

  • 6 больших яиц
  • 2 столовые ложки греческого йогурта или майонеза
  • 1 столовая ложка цельнозерновой горчицы
  • соль и перец
  • 1 стебель сельдерея, помытый и нарезанный
  • 1/4 стакана рубленого репчатого лука
  • Немного лимонного сока
  • 2 маленьких горсти салата
  • 8 ломтиков цельнозернового или заквасочного хлеба, поджаренного
  • 2 зубчика чеснока, очищенных

Способ приготовления:

  1. Положите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до слабого кипения. Выключите огонь, накройте крышкой и дайте постоять ровно восемь минут. Переложите в миску с ледяной водой.
  2. Разбейте и очистите каждое яйцо, положите в миску среднего размера.
  3. Добавьте йогурт или майонез, горчицу, несколько щедрых щепоток соли и перца, сельдерей, лук и лимонный сок. Разомните вилкой.
  4. Натрите тосты чесноком, положите сверху латук. Выложите на один ломтик хлеба порцию яичного салата, накройте вторым тостом. Повторите с оставшимся хлебом.

Пита с тунцом и овощами

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 15 г сухих дрожжей
  • 150 мл воды
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 3 вареных яйца
  • 1 банка консервированного тунца
  • 300 г салатных листьев
  • 100 г пряной зелени
  • 2 помидора
  • 1 огурец
  • 300 мл йогурта
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Дрожжи смешайте с частью воды, всыпьте немного муки.
  2. Муку насыпьте в миску, добавьте соль. Влейте дрожжи и растительное масло, добавьте остатки воды. Замесите тесто и оставьте в теплом месте на 40 минут.
  3. Разделите тесто на шесть шариков и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправьте в разогретую до 120 ºС духовку на 10 минут.
  4. Нарежьте ингредиенты для салата кубиками, посолите и перемешайте.
  5. Немного раскатайте подошедшие шарики теста. Пеките при 180 ºС еще 6-10 минут. Пита должна оставаться белой.
  6. Надрежьте лепешки сбоку, положите внутрь зелень и салат.

Хот-доги из слоеного теста в духовке

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

  • 1-2 листа размороженного слоеного дрожжевого теста
  • хорошая дижонская горчица
  • 4 сосиски для хот-дога
  • 1 яйцо, взбитое с 1 столовой ложкой воды
  • морская соль
  • свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 ºС.
  2. Положите холодное слоеное тесто на доску и отрежьте полоску длиной с сосиску для хот-дога и шириной 13 см.
  3. Щедро смажьте часть теста шириной 7 см дижонской горчицей.
  4. Поместите сосиску на конец теста, намазанный горчицей, и заверните на один оборот, чтобы сосиска была обернута в один слой теста и горчицы.
  5. Смажьте следующий участок теста шириной 2 см взбитым с водой яйцом и полностью заверните сосиску в тесто.
  6. Повторите с оставшимся тестом и сосисками.
  7. Поместите хот-доги швом вниз на противень, выстланный пергаментной бумагой. Смажьте взбитым яйцом и обильно посыпьте морской солью и перцем.
  8. Выпекайте в течение 15-20 минут, пока тесто не подрумянится.

Сэндвич-багет с курицей и грибами

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

  • 2 багета
  • 1 куриная грудка
  • 200 г шампиньонов
  • 3 помидора
  • 1 луковица
  • зелень – по вкусу
  • 250 г сметаны
  • твердый сыр – по вкусу
  • маслины – по вкусу
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мелко нарезать курицу, грибы и лук.
  2. Обжарить их до готовности с использованием растительного масла. Посолить, поперчить, добавить сметану, довести до кипения. Снять с огня.
  3. Багеты разрезать вдоль пополам, вынуть из них мякиш.
  4. Заполнить хлеб готовой начинкой. Положить багеты в форму для запекания, застеленную фольгой.
  5. Посыпать хлеб сыром, натертым на крупной терке. Украсить дольками помидора, маслинами, зеленью и отправить в духовку запекаться при 200 °C на 20 минут.

Сэндвичи с куриным салатом

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

  • 1 стакан порезанной кубиками вареной куриной грудки
  • 1 авокадо
  • 1 яблоко
  • 1/4 стакана мелко порезанного корня сельдерея
  • 1/4 стакана нашинкованного лука
  • Небольшой пучок кинзы и/или петрушки
  • 2 ст. ложки сока лимона или лайма
  • соль, черный молотый перец
  • йогурт или майонез – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сложить в миску все ингредиенты, кроме зелени.
  2. Вилкой размять кусочки авокадо и перемешать.
  3. Добавить сок цитруса, йогурт, соль и перец.
  4. Присыпать свежей зеленью и еще раз тщательно перемешать.
  5. Подавать салат на бутербродах.
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