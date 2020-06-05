Как называется годовщина свадьбы: подробный список дат

Что традиционно дарят на каждую годовщину свадьбы можно легко понять из их названий. Итак, первый год совместной жизни в браке имеет название Ситцевая свадьба. Молодоженов обычно одаривают изделиями из тканей: постельное белье, полотенца, скатерти и т.д.

Следом идет вторая годовщина свадьбы – это Бумажная свадьба. Хорошим подарком будут книги, сертификаты, картины. Три года совместной жизни знаменует Кожаная свадьба, ведь брак уже более прочный, чем первые два года.

4 года – Льняная свадьба или же Веревочная. Супруги лучше узнают друг друга и более тесно переплетаются, подобно веревкам.

5 лет – это уже юбилейная Деревянная свадьба. Отношения пары, как и материал, более прочный и надежный. А хорошим подарком послужит мебель.

6 лет вместе – это Чугунная свадьба. Пришло время не только надежнее укреплять свой домашний очаг, но и проверять его на прочность.

7 лет – уже более надежная и ценная Медная свадьба. Пара прошла немалый совместный путь и укрепилась в отношениях.

8 лет – не менее прочная и надежная Жестяная свадьба, когда супруги уже утвердились в прочности своих связей друг к другу.

9 лет брака красиво называется Фаянсовая свадьба. Материал богатый, но хрупкий и в любой момент может дать трещину, но ведь и брак часто претерпевает кризисные времена.

10-летний юбилей отмечается как Розовая или Оловянная свадьба. Муж с женой за такой срок уже успели прирасти друг к другу, подстроиться один под другого, найти компромиссы и научиться жить в гармонии.

11 лет – это Стальная свадьба. Отношения непреломные, надежные, прочные, как и сам металл.

12-летие совместной жизни у пары называется Никелевая свадьба. Этот материал символизирует чистоту и сияние отношений в паре, верность и заботу друг о друге.

13 лет брака именуется нежно и красиво – Кружевная свадьба. Важно помнить, что даже на таком немалом сроке чувства могут быть тонкими, а потому важно ценить отношения. Помимо кружев паре принято дарить белые цветы.

14 лет – эффектная Агатовая свадьба. Это достаточно крепкие отношения, ведь и сам камень символизирует благополучие и процветание.

Далее идет годовщина свадьбы 15 лет. Это красивая, звонкая, чистая, сияющая Хрустальная свадьба. Такие отношения уже надежно проверены временем.

Как называется 16 годовщина свадьбы? В этот день празднуется торжественная Топазовая свадьба. Это символ нежности и красоты отношений на фоне прочности и солидности прожитых лет. 17 лет отмечают как Розовую свадьбу. Эта красивая дата, символизирующая любовь и нежность отношений.

18 лет совместной жизни знаменует Бирюзовая свадьба. К этому сроку отношения достигли надежности и прочности, да и дети уже выросли, покинув родительский дом.