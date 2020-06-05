«Как мне было плохо»: Настя Каменских рассказала, как измотала себя диетами

Настя Каменских имеет эффектную фигуру, а все благодаря правильному питанию и занятиям спортом. Но не всегда певица точно следовала правилам. Однажды NK так сильно хотела похудеть, что едва не столкнулась с серьезными последствиями. Об этом Настя рассказала своим поклонникам в Instagram, пишет Сегодня.
В Instagram Настя накануне провела прямой эфир, в котором пообщалась с фолловерами. Каменских рассказала, что ее путь к идеальным формам был непрост и порой опасен. Так, в погоне за фигурой мечты она голодала и плохо спала. Кроме того, звезду мучили головные боли.
Три года назад, после перелома ноги и двух операций, Настя Каменских была недовольна своим состоянием и внешним видом, и она решила посадить себя на диету.
Я ела пять раз в день, но еды было так мало. И она была такая чистая, без приправ, без соли, и это продолжалось два с половиной месяца,
– говорит NK.
Такой режим питания негативно повлиял на ее организм. Но несмотря на истощение и головные боли, она продолжала придерживаться диеты больше двух месяцев.
Вечером от голода у меня так сильно болела голова, что я не могла ложиться спать. А у меня были каждый день концерты. Боже, как мне было плохо,
– призналась Настя Каменских.
Сейчас артистка не прибегает к таким жестким диетам, следует режиму правильного здорового питания и занимается спортом.