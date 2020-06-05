«Как мне было плохо»: Настя Каменских рассказала, как измотала себя диетами

В Instagram Настя накануне провела прямой эфир, в котором пообщалась с фолловерами. Каменских рассказала, что ее путь к идеальным формам был непрост и порой опасен. Так, в погоне за фигурой мечты она голодала и плохо спала. Кроме того, звезду мучили головные боли.

Три года назад, после перелома ноги и двух операций, Настя Каменских была недовольна своим состоянием и внешним видом, и она решила посадить себя на диету.

Я ела пять раз в день, но еды было так мало. И она была такая чистая, без приправ, без соли, и это продолжалось два с половиной месяца,

– говорит NK.

Такой режим питания негативно повлиял на ее организм. Но несмотря на истощение и головные боли, она продолжала придерживаться диеты больше двух месяцев.

Вечером от голода у меня так сильно болела голова, что я не могла ложиться спать. А у меня были каждый день концерты. Боже, как мне было плохо,

– призналась Настя Каменских.