Шесть привычек женщины, у которой низкая самооценка

Определить самооценку любой женщины можно просто присматриваясь к ее привычкам и манере поведения, пишет портал belnovosti.by.
Многие женщины стараются скрывать низкую самооценку, но все становится явным, когда они выполняют определенные вещи либо избегают их.
Поэтому стоит внимательнее смотреть на 6 привычек, которые присущи женщинам с низкой самооценкой.
Проходят мимо зеркала, не задерживаясь возле него
Зачем смотреть в зеркало, если отражение в нем не нравится? Женщины с низкой самооценкой стараются не задерживаться возле зеркала. А вот красивые и уверенные в своих силах всегда задержатся перед зеркалом, поправят прическу или посмотрят, все ли в порядке с макияжем.
И самое главное – возле зеркала останавливаются даже не особо привлекательные, ведь они понимают, что за своим внешним видом лучше следить.
Часто спрашивают: «А как бы ты поступила?»
Главная проблема женщин с низкой самооценкой – им трудно принимать решение самостоятельно. К примеру, даже когда они покупают платье для себя, им нужен совет подруги, у которой есть чувство вкуса, по ее мнению.
Все женщины с низкой самооценкой зависимы от мнения общества, поэтому они нуждаются в одобрении или поддержке. Даже банальные решения им сложно принимать самостоятельно из-за страха, что может быть допущена ошибка.
Она редко говорит «нет»
Дамам с заниженной самооценкой сложно отказывать другим в определенных просьбах. И даже если такие просьбы будут вредить, им стыдно отказывать. Они думают, что, если они откажут в определенной просьбе, то сразу выставят себя в глупом свете.
Однако такое поведение всегда становится заметным окружению. Из-за чего начинают проявляться манипуляции в ее адрес. Безотказностью начинают пользоваться близкие и посторонние люди.
Не говорит о своих чувствах
Если самооценка занижена, женщина не будет проявлять своих чувств и рассказывать о них. Такой женщине проще молчать и при любых обстоятельствах делать вид, что у нее все в полном порядке. Даже если в жизни возникли серьезные трудности, ей проще молчать и ждать, что все изменится в лучшую сторону.
И самое главное – если кто-то ей причиняет боль, она молчит, даже не пытаясь защищаться от негатива.
Все откладывает на потом
У каждого человека есть множество планов, которые он хочет выполнить на протяжении всей жизни. Сильные и уверенные люди всегда движутся к своей цели. И даже если прямо сейчас они не могут добиться желаемого, в любом случае не оставят своих попыток.
Женщины с низкой самооценкой также часто мечтают и строят грандиозные планы. Ключевое отличие – они мечтают, но ничего не делают.
Как правило, у них серьезные планы, которых достичь крайне сложно. Но в своей голове они придумали идеальную жизнь, при этом даже не думая идти к своим целям.
Привыкла жаловаться
Самый простой способ показать всем, почему не удалось добиться определенных целей – начать жаловаться на свою жизнь. Достаточно придумать несколько отговорок и применять их в любых жизненных обстоятельствах.
Исправлять проблемы или искать пути решения они не будут. А вот пожаловаться и объяснить окружению, почему ничего не получилось – это запросто.