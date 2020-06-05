Шесть привычек женщины, у которой низкая самооценка

Многие женщины стараются скрывать низкую самооценку, но все становится явным, когда они выполняют определенные вещи либо избегают их.

Поэтому стоит внимательнее смотреть на 6 привычек, которые присущи женщинам с низкой самооценкой.

Проходят мимо зеркала, не задерживаясь возле него

Зачем смотреть в зеркало, если отражение в нем не нравится? Женщины с низкой самооценкой стараются не задерживаться возле зеркала. А вот красивые и уверенные в своих силах всегда задержатся перед зеркалом, поправят прическу или посмотрят, все ли в порядке с макияжем.

И самое главное – возле зеркала останавливаются даже не особо привлекательные, ведь они понимают, что за своим внешним видом лучше следить.

Часто спрашивают: «А как бы ты поступила?»

Главная проблема женщин с низкой самооценкой – им трудно принимать решение самостоятельно. К примеру, даже когда они покупают платье для себя, им нужен совет подруги, у которой есть чувство вкуса, по ее мнению.

Все женщины с низкой самооценкой зависимы от мнения общества, поэтому они нуждаются в одобрении или поддержке. Даже банальные решения им сложно принимать самостоятельно из-за страха, что может быть допущена ошибка.

Она редко говорит «нет»

Дамам с заниженной самооценкой сложно отказывать другим в определенных просьбах. И даже если такие просьбы будут вредить, им стыдно отказывать. Они думают, что, если они откажут в определенной просьбе, то сразу выставят себя в глупом свете.

Однако такое поведение всегда становится заметным окружению. Из-за чего начинают проявляться манипуляции в ее адрес. Безотказностью начинают пользоваться близкие и посторонние люди.

Не говорит о своих чувствах

Если самооценка занижена, женщина не будет проявлять своих чувств и рассказывать о них. Такой женщине проще молчать и при любых обстоятельствах делать вид, что у нее все в полном порядке. Даже если в жизни возникли серьезные трудности, ей проще молчать и ждать, что все изменится в лучшую сторону.

И самое главное – если кто-то ей причиняет боль, она молчит, даже не пытаясь защищаться от негатива.

Все откладывает на потом

У каждого человека есть множество планов, которые он хочет выполнить на протяжении всей жизни. Сильные и уверенные люди всегда движутся к своей цели. И даже если прямо сейчас они не могут добиться желаемого, в любом случае не оставят своих попыток.

Женщины с низкой самооценкой также часто мечтают и строят грандиозные планы. Ключевое отличие – они мечтают, но ничего не делают.

Как правило, у них серьезные планы, которых достичь крайне сложно. Но в своей голове они придумали идеальную жизнь, при этом даже не думая идти к своим целям.

Привыкла жаловаться

Самый простой способ показать всем, почему не удалось добиться определенных целей – начать жаловаться на свою жизнь. Достаточно придумать несколько отговорок и применять их в любых жизненных обстоятельствах.