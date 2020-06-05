НЕ РИСКУЙТЕ! ⟩ Cамые вредные сочетания продуктов

ELLE рассказывает про самые вредные пищевые комбинации, которых лучше избегать.

Огурцы и помидоры

Классические салатные ингредиенты на самом деле совершенно несовместимы. Огурцы по своему составу относятся к щелочным продуктам, а помидоры — к кислым. Пока в желудке выделяется кислота, чтобы переварить огурцы, помидоры начинают бродить. Именно поэтому большая порция любимого салата из огурцов и помидоров нередко приводит к вздутию живота и другим неприятным последствиям.

Картофель и мясо

Бабушки привыкли радовать нас сытными обедами, например, мясом и картофелем. Казалось бы, картофель — это овощ, а значит, он должен сочетаться с животным белком. В действительности это совсем не так. Для переваривания этих двух продуктов требуются разные виды пищеварительных ферментов. В итоге еда долго не переваривается, а вы испытываете чувство тяжести.

Кофе и алкоголь

Одно из самых неудачных сочетаний. Чашка американо придает организму бодрости на шесть часов, все это время ваше тело максимально обезвожено, и вместо заслуженного крепкого сна вас ждет бессонница и учащенное сердцебиение. Ученые из американского Центра изучения зависимостей выяснили, что кофеин всего лишь маскирует действие алкоголя.

Ананас и йогурт

Йогурт с тропическими фруктами кажется отличной идеей для завтрака. Однако не все адепты здорового питания знают, что сочетание ананаса с молочными продуктами способно серьезно навредить организму. Этот фрукт содержит бромелайн, ферментный комплекс, который в сочетании с молочными продуктами может вызвать интоксикацию.

Бургер и пиво

Стандартный набор бойфренда в топе самых вредных сочетаний продуктов. Жирная котлета и алкоголь наносят удар по печени: орган «занимается» пивом, пытаясь нейтрализовать действие токсинов, в это время жир из бургера попадает в организм и откладывается. Неприятные последствия – тяжесть и вздутие живота, а следом за ними изжога.

Вино и десерт