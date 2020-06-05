Храните в холодильнике, рисуйте крестик: ТОП-10 лайфхаков с губной помадой

1. Скорректируйте контур губ с помощью консилера

Если вы не совсем довольны формой своих губ или хотите сделать их зрительно больше, скорректируйте контур с помощью консилера — нанесите его по краям губ так, чтобы их оттенок слился с цветом кожи. Затем карандашом наметьте новую форму (они могут быть чуть шире, но не переусердствуйте!), и завершите макияж помадой. Объем прибавится!

2. Промокните накрашенные губы салфеткой

Чтобы помада была более стойкой, используйте один известный лайфхак — накрасьте губы помадой, промокните их салфеткой и накрасьте снова. Помада продержится в два раза дольше — проверено.

3. Нарисуйте крестик

Верхняя губа будет выглядеть идеально, если начать макияж с того, что карандашом нарисовать крестик, подчеркивая верхние уголки, — это позволит придать объем и зрительно увеличить губы. Затем просто сделайте контур, как обычно, и сверху нанесите помаду.

4. Яркую помаду подправляйте консилером

Если контур яркой помады получился не ровным, не пытайтесь исправить это карандашом или помадой, будет еще хуже. Самый простой способ сделать контур идеальным — это закрасить излишки консилером, используя тонкую кисть. К слову, профессиональные визажисты именно так и делают.

5. Используйте помаду в качестве кремовых румян

Зачем покупать отдельно румяна, если любая помада с достаточно жирной текстурой годиться и на эту роль тоже? Убедитесь, что хорошо растушевали ее подушечками пальцев. А если вы почти профессионал, то используйте плотную синтетическую кисть для контуринга — помада на ваших скулах будет смотреться идеально.

6. Припудрите губы через салфетку

Еще один полезный лайфхак для непревзойденной стойкости помады. Итак, сначала накрасьте губы, как обычно. Затем приложите к ним тканевую салфетку (для этой цели идеально подойдет марля), с помощью кисти припудрите губы через салфетку — это позволит вам не нанести слишком много средства. После этого снова накрасьте губы — теперь вы можешь есть, пить и целоваться, помада будет очень стойкой.

7. Сделайте модный градиент

Чтобы губы казались объемнее, освойте технику градиента! Для этого вам понадобится белый карандаш (сгодиться даже тот, что предназначен для глаз) — нанесите его на середину губ и хорошенько растушуйте пальчиком. Обведите контур розовым карандашом, а сверху покройте всю поверхность губ блеском или полупрозрачной помадой. Смотрится великолепно!

8. Растушуйте контур пальцами

Контурный карандаш нужно использовать обязательно — он позволяет наметить правильную форму губ и не дает помаде растекаться. Однако контур ни в коем случае не должен быть слишком четким — чтобы этого не случилось, всегда растушевывайте его кончиками пальцев, и только потом наносите помаду.

9. Отшелушивайте губы кистью для бровей

Определенно есть смысл купить еще одну кисточку для бровей, но использовать ее не совсем по назначению! Чтобы помада ложилась идеально, губы должны быть гладкими, и самый простой способов быстро избавиться от сухой кожи — сделать мягкое отшелушивание при помощи такой кисти. Все гениальное просто!

10. Храните помаду в холодильнике