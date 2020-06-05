Семь внешних признаков, которых нет у дешевой обуви, а у дорогой есть

Настоящие швы

Производители бюджетной обуви часто грешат тем, что делают на ней поддельные швы, тогда как вся конструкция держится на клее. Эта хитрая манипуляция направлена на визуальный обман. Первое время такая пара обуви, может, и будет выглядеть неплохо, но через некоторое время подошва может начать отклеиваться.

Это испортит не только обувь, но и весь твой внешний вид в целом. Поэтому, когда в следующий раз будешь выбирать новую пару ботинок, внимательно изучай этот момент. Даже в демократичном ценовом сегменте можно найти качественную пару с настоящими швами, которая не только долго прослужит, но и будет презентабельно выглядеть.

Отсутствие следов клея

Этот пункт плавно вытекает из первого. В дорогой обуви практически все стыковки прошиты, а клей иногда используется для крепления декоративных элементов. Но даже в этом случае все сделано настолько аккуратно, что нигде нет и намека на следы клея.

Качественная стелька

Стелька не выдает истинную стоимость обуви до тех пор, пока ты ее не снимешь. Многие сталкивались с конфузом, когда приходилось разуваться в гостях, а носки или колготки окрасились в черный цвет. Это происходит из-за того, что при изготовлении стельки и внутренней подкладки использовались дешевые материалы. Чтобы случайно не купить «бракованные» туфли, кроссовки или сапоги, бери с собой в магазин бумажную салфетку. Перед примеркой слегка потри ею стельку: если следов краски не осталось — обувь можно примерить и купить.

Также в дорогой обуви можно спокойно разуваться вне дома и не бояться, что кто-то увидит потертости внутри или, что еще хуже, дырки и торчащие нитки.

Каблук под углом 90 градусов

Каблук сразу намекает на стоимость туфель. У более дорогих моделей он расположен прямо, под углом 90 градусов относительно пола. Это не только визуально выглядит лучше, чем каблук, «уползающий» к носку, но еще и снижает нагрузку на позвоночник (прямой каблук более устойчив).

Прямая подносочная часть

У дорогой обуви носок всегда практически полностью прямой (то есть прилегает к полу). С дешевой обувью ситуация ровно до наоборот: у нее подносочная часть слегка задрана вверх. Это не только выглядит странно, но еще и может негативно сказаться на здоровье ног.

Набойки из металла или качественного полиуретана

Они более долговечные, чем пластмассовые. Металлические и полиуретановые набойки медленнее стираются, поэтому дольше сохраняют первоначальный вид. Плюс ко всему, при ходьбе в обуви с пластмассовыми набойками издается характерный для дешевки стук на всю улицу. Да, это тоже заметно и намекает на низкую стоимость вещи.

Фурнитура без дешевого блеска

Молния, пряжки, заклепки, ремешки, люверсы и прочие декоративные детали — настоящая лакмусовая бумажка, когда встает вопрос о цене. Внимательно рассмотри обувь перед покупкой, попробуй определить, насколько качественное у нее покрытие, поинтересуйся, из какого материала она сделана. Зачастую серебристая фурнитура смотрится намного дороже, чем золотая — тоже имей это в виду.