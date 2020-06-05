Женский гороскоп на неделю с 8 по 14 июня: кому стоит идти на компромиссы, а кого ждет служебный роман

Эксперты сайта dailyhoro.ru напоминают, что из маленьких радостей складывается общее благополучие, поэтому в будущее лучше смотреть с оптимизмом.

Женщина-Овен

Наступающая неделя принесет с собой большие изменения — в этом у астрологов нет ни малейших сомнений, — а вместе с ними придут и совсем другие перспективы на будущее. Все это не может не радовать, ведь в жизнь придет новая энергия. Однако важно детальное изучить все новое и понять, какой из предложенных вариантов позволит как можно ближе приблизиться к желаемой цели. Предлагаем взять на вооружение Квадрат Декарта — легкий метод, который поможет сделать правильный выбор и избежать возможных проблем.

Женщина-Телец

Планеты-гиганты на этой неделе испытают женщин-Тельцов на прочность: в любом начинании они будут ждать первого шага. Обычно работающие схемы, осторожность, анализ ситуации, рассудительность, сильные качества будут временно заблокированы. Вдобавок в любом деле придется брать инициативу на себя, и не от случая к случаю, а на постоянной основе. Но астрологи советуют иметь в виду, что сейчас можно добиться особых успехов в жизни, если заглянуть в будущее. Предсказания на этой неделе будут особенно точны.

Женщина-Близнецы

Легкому и приподнятому настроению женщин-Близнецов на этой неделе позавидуют многие. Плыть по течению и мечтать можно, а вот выдумывать себе страхи и несуществующие проблемы опасно. Несмотря на то что планеты заняли выгодные позиции, подталкивая к счастливым переменам, важно вовремя встать на путь гармонии, чтобы изменить жизнь к лучшему. Мрачные мысли и надуманные трудности могут привести к реальным переживаниям и внешнему негативу.

Женщина-Рак

Лето и влияние Венеры вскружит представительницам Рака голову. Астрологи предупреждают, что это может привести к служебному роману или к многообещающим переменам в личной жизни. Общение с противоположным полом даст сильную эмоциональную поддержку и зарядит энергией для того, чтобы добиться успехов в ближайших задачах. Планеты не препятствуют романтике, но в текущих условиях понравившийся человек может скрывать что-то важное, искажать факты, пускать пыль в глаза. Поэтому не стоит бросаться в любовь с головой.

Женщина-Лев

Планеты открывают перед Львицами новые пути развития, предлагая право самим выбрать свой путь. Чтобы принять верное решение, придется отбросить мысли о выгоде и статусе и задуматься, что им на самом деле хочется получить от жизни и как это сделать. Понять это может быть непросто, и до конца недели женщины-Львы могут ходить, погруженные в размышления. Но самопознание — отнюдь не пустое занятие: к концу недели из тумана начнет вырисовываться конкретика, которая поможет расставить все по полочкам и сделать правильный выбор на долгое время вперед.

Женщина-Дева