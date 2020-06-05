Восемь гигиенических ошибок до, во время и после секса

Это только в кино секс застает партнеров в самой неожиданной обстановке. Никакой гигиены – одна лишь жгучая страсть! Но в реальной жизни несоблюдение самых простых правил гигиены грозит обоим партнерам – но особенно женщине - серьезными проблемами со здоровьем. И вот, как вы можете почти гарантированно их получить.
Вы не опорожняете мочевой пузырь после секса
Опорожнение мочевого пузыря – самый простой способ очистить уретру от бактерий и предотвратить возможную инфекцию. Старайтесь не пренебрегать этим правилом – даже если вылезать из постели совсем не хочется.
Ваш партнер проникает во влагалище после анального секса
Большая, большая ошибка! Мы не против экспериментов, но так делать категорически нельзя. Слизистая кишечника – дом для миллиона различных микроорганизмов, которые, попав во влагалище, могут вызвать развитие инфекционных и воспалительных заболеваний.
Вы и ваш партнер не моете руки перед сексом
Согласны, в пылу разыгравшейся страсти о том, чтобы помыть руки с мылом, мы думаем в последнюю очередь. А стоило бы - ведь дрожжевые инфекции никто не отменял. Если секс происходит запланировано, потратьте несколько секунд на простые меры предосторожности, а затем переходите к главному – с чистыми руками и такой же совестью.
Вы мочитесь перед сексом
И так делать тоже не стоит. Во-первых, жидкость вам понадобится для того, чтобы смыть возможные микробы после акта любви. А во-вторых, ощущения с полным мочевым пузырем всегда острее и ярче.
После секса вы сразу засыпаете
Считается, что влагалищный секрет очищает половые пути естественным путем и защищает нас от инфекций. Это действительно так, но небольшая помощь иммунитету совсем не помешает.
Вы не следите за гигиеной партнера
Конечно, в идеале за ней он должен следить сам, но так уж ли щепетилен он в вопросах чистоты? Где тут справедливость - руки и прочие места не моет он, а отвечать потом вам? Так что пара простых вопросов будут совсем не лишними.
Вы забываете дезинфицировать сексуальные игрушки
Дополнительные аксессуары помогают разнообразить сексуальную жизнь и вдохновить на эксперименты. И мы только за – при условии, что вы следите за их чистотой и правильно их храните. Запомните три «золотых» правила, которые помогут вам избежать многих проблем со здоровьем:
Никогда и ни с кем не делитесь сексуальными игрушками.
Промывайте их водой с мягким моющим средством или специальным гелем для интимной гигиены каждый раз после использования.
Храните их в чехле или тканевом мешочке.
Вы и ваш партнер не сдаете анализы на половые инфекции
Не думайте, что диагностика половых инфекций нужна только в случае проявления первых признаков. Некоторые заболевания протекают бессимптомно и при отсутствии должного лечения могут приобрести хроническую форму. Ну и конечно средства защиты никто не отменял!