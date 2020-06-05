Восемь гигиенических ошибок до, во время и после секса

Вы не опорожняете мочевой пузырь после секса

Опорожнение мочевого пузыря – самый простой способ очистить уретру от бактерий и предотвратить возможную инфекцию. Старайтесь не пренебрегать этим правилом – даже если вылезать из постели совсем не хочется.

Ваш партнер проникает во влагалище после анального секса

Большая, большая ошибка! Мы не против экспериментов, но так делать категорически нельзя. Слизистая кишечника – дом для миллиона различных микроорганизмов, которые, попав во влагалище, могут вызвать развитие инфекционных и воспалительных заболеваний.

Вы и ваш партнер не моете руки перед сексом

Согласны, в пылу разыгравшейся страсти о том, чтобы помыть руки с мылом, мы думаем в последнюю очередь. А стоило бы - ведь дрожжевые инфекции никто не отменял. Если секс происходит запланировано, потратьте несколько секунд на простые меры предосторожности, а затем переходите к главному – с чистыми руками и такой же совестью.

Вы мочитесь перед сексом

И так делать тоже не стоит. Во-первых, жидкость вам понадобится для того, чтобы смыть возможные микробы после акта любви. А во-вторых, ощущения с полным мочевым пузырем всегда острее и ярче.

После секса вы сразу засыпаете

Считается, что влагалищный секрет очищает половые пути естественным путем и защищает нас от инфекций. Это действительно так, но небольшая помощь иммунитету совсем не помешает.

Вы не следите за гигиеной партнера

Конечно, в идеале за ней он должен следить сам, но так уж ли щепетилен он в вопросах чистоты? Где тут справедливость - руки и прочие места не моет он, а отвечать потом вам? Так что пара простых вопросов будут совсем не лишними.

Вы забываете дезинфицировать сексуальные игрушки

Дополнительные аксессуары помогают разнообразить сексуальную жизнь и вдохновить на эксперименты. И мы только за – при условии, что вы следите за их чистотой и правильно их храните. Запомните три «золотых» правила, которые помогут вам избежать многих проблем со здоровьем:

Никогда и ни с кем не делитесь сексуальными игрушками.

Промывайте их водой с мягким моющим средством или специальным гелем для интимной гигиены каждый раз после использования.

Храните их в чехле или тканевом мешочке.

Вы и ваш партнер не сдаете анализы на половые инфекции