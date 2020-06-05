Что мужчине нужно от отношений, согласно его знаку Зодиака

Верить или не верить в гороскопы — дело каждого. Однако общее у всех знаков зодиакального круга все же есть. Скорпионам нужны страсти, Рыбам — долгие разговоры, а Девам важен интеллект. Про Козерогов вообще молчим; если уж такой мужчина вас выбрал, значит, вы особенная. Wday.ru предлагает посмотреть: что им, таким неприступным и сложным, от нас надо? Как их правильно завоевать?
Овен
Он: любит сердечно, но себе на уме. Хозяйственный, упертый, не прочь поучить жизни и растаять в мартовской улыбке. Ревниво относится ко всему, что касается его кошачьих дел.
Как его завоевать: его надо хвалить. Он себе все уже про себя придумал, а вы поддержите.
Рожденному под этим созвездием необходимо чувствовать себя сильным и смелым, благородным защитником и «каменной стеной», даже если он таковым и не является. Отдайте инициативу в его крепкие руки, а сами почаще просите у него помощи или совета. Советы давать любит. Умирает от счастья. Если вы скажете ему, что он незаменим для вас, то он горы свернет. Не оцените его поступок — покажет коготки.
Напоминайте ему, что он самый умный, самый находчивый и изобретательный — подобные комплименты он любит больше всего! Он станет скромничать, отказываться… Но добавит, что крестиком он вышивает лучше всех. Это его главное больное место.
Вы не должны быть бой-женщиной. Слабость его восхищает. При этом свои вопросы вы подчас будете решать самостоятельно. Овен быстро переходит к активным отношениям. Если тянет, значит, вы его не зацепили. В вас всегда должна быть какая-то неуловимая тайна. Никогда не позволяйте ему разгадать себя полностью, не раскрывайте все карты — иначе он утратит к вам интерес. А интерес он теряет часто.
Дарите ему подарки. Он очень это любит. На вопрос «ты меня любишь?» Овен ответит положительно, даже если так не считает. Поэтому дождитесь признания первой. Вы должны чем-то особенным отличаться от его женщин. Овны сравнивают, как это ни печально. Но вы должны это знать.
Телец
Он: он страшный собственник, и ваш «невинный флирт» и желание поиграть могут печально закончиться для обоих. Замечательный, добрый, умный и порядочный мужчина. Не будите в нем зверя, и все будет хорошо.
Как его завоевать: Тельцы любят нежность! Люди этого знака особенно чувствительны к ласковым словам и нежным прикосновениям, к поцелуям и объятиям — без этого они не могут! Окружите его приятными ароматами.
Дома всегда должны быть уют и красота. Он высоко ценит комфорт и порядок. Помните о том, что Тельцы обожают вкусно поесть — почаще балуйте его чем-то вкусненьким, особенно сладостями собственного приготовления. И не забудьте про мясо.
Мириться вам придется первой. Просто запомните. И лучше не провоцируйте конфликт. Уважают деловитых женщин. Их типаж — строгая Мэри Поппинс, которая при этом красива, умна и знает толк в чувстве юмора.
Никогда нельзя говорить Тельцу, что он слаб. «Почему ты с этим не справился? Тебе было трудно это сделать?» — на этом отношения могут закончиться, даже не начавшись.
Он любит быть в центре внимания. Мир должен крутиться вокруг него, его избранница тоже. Его принципов и привычек всегда нужно придерживаться, с ним проще согласиться, чем затевать спор.
Если женщине удастся найти общий язык с членами его семьи, в особенности с мамой, то Телец это очень высоко оценит.
Телец всегда почувствует ложь. Поэтому отвергнет ту, которая притворяется и играет роли. Зато он хорошо чувствует женщин, их переживания и умеет искусно ухаживать за ними. Да так, что любая попадет в его сети.
Близнецы
Он: открытый, веселый, жизнерадостный. Но сложный. Если женщина сама начинает наступательные маневры, бежит, как косой от волка. Чтобы понравиться Близнецам, надо их чем-то удивить.
Как его завоевать: это весьма переменчивый и непредсказуемый человек, ценящий легкость, остроумие и независимость. Прежде всего, смиритесь с его изменчивостью и непостоянством и постарайтесь сами не замыкаться на чем-то одном, меняйтесь вместе с ним, будьте всегда разной.
Он любит, чтобы его удивляли. Если вы сами организуете свидание на крыше дома, то ваш Близнец уже после первого бокала вина начнет в вас влюбляться.
Внешность очень важна. Часто у него уже есть свой выработанный годами женский типаж. От них часто можно услышать: «Не люблю блондинок или брюнеток!»
Близнецы очень живо реагируют на ум и интеллект — их вряд ли привлечет красивая внешность без глубокого внутреннего содержания.
Очень сильно реагируют на речь. Не любят, когда дама громко разговаривает. Красивые слова и умение грамотно и изящно излагать мысли действуют на них эротически. С ними надо вести диалог. Если вы натура, которая может неделю не разговаривать с мужчиной из-за обиды, то этот мужчина не для вас.
Если вам удастся достичь интеллектуальной гармонии с Близнецом — можно сказать, что вы его уже завоевали, причем надолго! Он может быть и ответственным, но, скорее всего, не постоянен. Смиритесь. Это навсегда. Это одни из немногих мужчин, кто спокойно и без размышлений может жениться на женщине с тремя детьми и всех их усыновить. К детям будет относиться как к родным.
Разрыв возможен, если нет уважения, женщина старается превзойти Близнеца или поймать его и посадить в свою семейную клетку.
Рак
Он: домосед, философ, любящий атмосферу заботы в семье, романтик, сентиментальный герой с целым набором страхов, с которыми всю жизнь борется. Очень обидчив, иногда без повода. Подвержен смене настроения. Подчас обращает внимание на женщин, похожих на его мать. Хороший, трепетный муж и отец. Рак-мужчина ищет спутницу жизни, которая будет надежно защищать его тылы.
Как его завоевать: накормите его! Это про них: «Пусть к сердцу мужчины лежит через желудок!»
Станьте ему другом. Для Раков очень важно начать доверять девушке. Именно доверять, поскольку они всегда всего опасаются, особенно неискренности и предательства. Выглядеть на все сто! Они очень обращают внимание на внешний вид. Визуалы.
Никогда не жалуйтесь рядом с Раком на жизнь. Их привлекают веселые, кокетливые, общительные дамы. Постарайтесь продемонстрировать ему, что ваш интерес к нему не случайный, что у вас далеко идущие намерения. Это важно. Станьте в чем-то беззащитной, они будут вас защищать и помогать вам. Это делает Рака счастливым, он чувствует себя мужчиной.
Рак долго изучает женщину. Не потому, что он ищет идеал. Он все время ждет подвоха. Вот так они устроены. Не дайте ему повод усомниться в вас. Это один из немногих знаков зодиака, который активизируется, когда на горизонте появляется соперник. Он начинает ревновать и не допустит, чтобы его опередил кто-то другой, такое терпеть – не в его правилах. Он начнет сам добиваться вашего внимания.
Лев
Он: Царь зверей, и этим все сказано: вечный хищник в полном расцвете сил. Эти мужчины действительно дружелюбны, великодушны, необычайно обаятельны, но! Они чрезвычайно самолюбивы. Жить без постоянного повышенного внимания со стороны других людей к своей царской персоне эти мужчины попросту не могут.
Как его завоевать: дайте ему понять, что он — лучшее, что с вами в жизни случалось. Он любит женщин. Поэтому поймать его и привлечь к себе не трудно. Сложнее удержать. Свое внимание они останавливают исключительно на львицах по натуре: изысканная, умная, гордая, таких же «царственных кровей». Станьте королевой. Всего лишь.
Манеры. Ему это важно. Он ценит аристократичность, ухоженность, холеность. Вы не обязательно должны быть писаной красавицей, но гордой, изысканной барышней обязаны. Вы должны быть при этом ужасно добры. Если вы любите осуждать, привносить склоки, ругать этот грешный мир, то ваш герой не Лев. Он — гуманист. И ждет этого от своей женщины.
Нравится вам это или нет, никогда не спорьте с этим мужчиной. Это бесполезно. Он прав всегда. И порой — это чистая правда. Никогда не выясняйте отношения и не просите его: «Поговори со мной!» Когда ему надо, он сам пойдет на разговор.
И еще. На начальном этапе отношений никогда не стройте планы на будущее (дети, дом, плетеные кресла на веранде), это их отпугивает. Просто гладьте его по гриве, пусть мурлычет.
Ведите тактику «ускользания». Вы выбрали его. Но вы тоже львица и также присматриваетесь.
Дева
Он: на первом месте — дело, хобби, идея. Это один из немногих мужчин, которым в любви важно не количество, а прежде всего качество. И он скорее предпочтет оставаться один, чем жить с той, которая его хоть в чем-то не устраивает.
Как его завоевать: как завоевать Деву? Да никак. Он сам выбирает себе женщину. Ваша задача — продолжать соответствовать его образу.
Он осторожен. Даже если у вас уже завязался роман, помните, он все еще вас изучает. Как Шерлок Холмс. Ищет улики. Не расслабляйтесь.
Главное, что его заводит в женщинах, — это ум. Интеллект он ценит больше внешней красоты и привлекательности. Глупые болтушки с ними рядом даже не появляются. Поэтому читайте, больше узнавайте и блистайте эрудицией. Вы должны найти его точку Джи. А это — его увлечения. Он упоительно любит свои хобби. Разделите с ним этот интерес, и Дядя Федор приоткроет вам дверь в свое Простоквашино. Оказавшись внутри, просто его любите.
Он себя любит и очень ценит. Но, как это ни странно, Дева постоянно нуждается в доказательствах своей исключительности. А для этого вы и пригодитесь: «Ты — лучший в этом деле!», «Я такого мастерства никогда не видела!», «Как с тобой интересно». Не ждите от него слов. Смотрите на дела. Если он запоминает мелочи и ваши желания исполняет в ближайший срок, вы его покорили.
Он — практик. Фантазийная, летающая в облаках девушка его оттолкнет сразу. Покажите, что вы твердо стоите на ногах, цените его время и деньги. Он любит, чтобы его считали единственным. Это очень важно. Вторая точка Джи: вокруг много мужчин, но он самый-самый. Флирт с другими мужчинами — это молниеносный разрыв отношений.
Весы
Он: мужчины этого знака — всегда перестраховщики, которые стараются подстелить соломку буквально везде, где это только возможно. Весы часто являются галантными кавалерами, умеющими непринужденно общаться с представительницами прекрасного пола. Флирт им необходим.
Как его завоевать: для начала определитесь. У вас есть такие качества: решительная, милая и любезная, нежная и снисходительная, дипломатичная, элегантная? И плюс к этому набору все время повторяющая: «Да, дорогой, как скажешь, дорогой!»
Весы флиртуют. Постоянно. Им нужен этот драйв. Они вовсе не легкомысленны. Просто так поднимают себе самооценку — через внимание женщин. Вы — ничего не видите и не слышите. Вы — стена. Он это оценит. Всегда, в любой ситуации — чистоплотность, ухоженность, внешний блеск. И аромат. Для Весов очень важно ощущать приятный шлейф духов.
Ни в коем случае не критиковать. Он будет думать о критике несколько дней. И не факт, что через определенное время он не снимет черный плащ спасителя и героя. И тогда вы получите капризного, ранимого мальчика. Повышение голоса, истерики и конфликты их убивают. Мужчинам-Весам нравятся спокойные женщины, которые могут вести беседу в спокойном тоне, придерживаясь последовательности.
Любая ложь, даже в малых дозах, мгновенно убивает в них чувства. Они категоричны. Только искренность. Им легче сказать страшную правду, чем изворачиваться и лгать. Это закон. Найдите в Чебурашках их слабое звено и станьте им незаменимыми. Если они не любят оформлять бумаги, то возьмите это на себя. И они очень будут благодарны.
У Весов странное чувство любви. Они не задумываются, что нужно вам. Но при этом могут дать вам все, что вы хотите. Только это надо озвучить! Сами они не догадываются.
Скорпион
Он: по жизни свой среди чужих, чужой среди своих. Эмоционален, чувства и страсти наполняют его повсеместно. Скорпиону необходимы физическая сторона любви… и вечная борьба.
Как его завоевать: завлечь Скорпиона очень легко. Он любит красоту женщин. При этом вам не обязательно быть моделью. Сексапильность, некий шлейф таинственности, свобода взглядов: это все его очень привлекает.
Скорпионы проверяют свою избранницу через постель… Не сошлись пазлы, дальше ему нет смысла продолжать ухаживания. Он очень ревнив и подозрителен! Ему необходимо быть абсолютно уверенным в верности и постоянстве своей спутницы. Подарите ему эту уверенность — иначе вам не избежать его мести и страшного укуса Скорпиона.
Вы должны его смешить… Да-да. Его слоган: «С кем шутки плохи, с тем и остальное не очень хорошо!» Скорпион — мистик. Он ищет во всем вселенское начало. Интересуется всем тем, что за гранью. Нередко от него можно услышать: сглаз, карма, судьба. Так вот. Никогда над этим не смейтесь. У него очень много друзей. Вы должны уважительно относиться к каждому, даже если кто-то вам не нравится. Это вызывает его уважение.
Если Скорпион увидит даже маленькое пятнышко на вашем белье, то сразу погаснет. Кроме того, не будьте навязчивы и напористы – Скорпиону очень важно самому завоевать женщину, ему нравится преодолевать трудности. Ведите себя с ним поначалу сдержанно и хладнокровно – его это заводит и подстегивает.
Скорпион немного дикий. Помните об этом. У него бывают вспышки агрессии и недовольства. Просто обнимите его. Надутые губки и слезы его раздражают. И главное. Вы всегда должны оставаться непрочитанной книгой. Придумайте себе тайну. Не отдавайтесь полностью этому горячему напору страстей. Поиграйте с ним в прятки. Не соглашайтесь на каждое свидание по первому звонку. И вот он ваш!
Стрелец
Он: борец за справедливость и защитник униженных и оскорбленных. Считает, что жизнь прожита зря, если он не помог перевернуть мир. Женщина для него прежде всего друг и соратник.
Как его завоевать: главное условие одно — ему должно быть с вами интересно! Он любит восторженных, веселых, общительных, увлекающихся женщин. У вас должны быть интересное дело, хобби, занятие. Если вы целыми днями сидите на работе и эту работу работаете, и это все… вы ему не интересны априори. Если вы увлеченно бегаете по утрам, пишете стихи, да просто занимаетесь вышиванием, Стрелец это оценит.
Скука и уныние, однообразие, мелочные придирки, фанатичность в уборке вызовут в нем чувство протеста и желание убежать, вырваться на свободу. Свобода! Ему нужна свобода. Если вы возьмете Стрельца в кулак, то он вытечет из ладони, как ртуть. Разделите с ним его взгляды и увлечения и не вздумайте упрекать его в том, что он тратит на свои хобби слишком много времени и денег — ему это необходимо! Он должен чувствовать в вас друга, соратника, единомышленника и союзника, а не соперницу или «мамочку».
Стрелец — неисправимый романтик и рыцарь. А что нужно рыцарю? Прекрасная дама. Есть одна беда. Он, как Дон Кихот, сначала вас придумает, потом влюбляется и не понимает, куда делась его Дульсинея. Разговаривайте с ним сразу о себе. Открывайте ему себя настоящую, уводите от иллюзий. Позвольте ему быть щедрым и великодушным. С воодушевлением принимайте его подарки. За каждую мелочь благодарите.
Самое главное! Ему нельзя надоедать. Не цепляйтесь за него. Это очень отпугивает Чиполлино. В ответ вы получите весь спектр слез от чистки луковицы. Убедите Стрельца в том, что ваша свобода тоже очень важна. Им это нравится. Это подстегнет его и заинтересует. Кстати, такому мужчине очень приятно, что за вами кто-то еще ухаживает… Вот такие они, любят, когда его дама нравится.
Козерог
Он: превыше всего он ценит работу, материальное благополучие и социальный статус, а романтика и бурные страсти — не для него. Так что не следует упрекать его в холодности и ожидать от него необычных сюрпризов, шикарных подарков или любовных безумств — настоящий Козерог сдержан, экономен и осторожен. Любит промывать все, что попадется под руку: мозги, чужие ошибки, ваши действия.
Как его завоевать: Козерога завоевать трудно. Но надо. Это прекрасные отцы и хозяева жизни. Они не легкие в быту, но у вас всегда будет все, что нужно для благополучной жизни. Он ставит на первое место верность, порядочность и прочие нравственные качества, не обращая особого внимания на яркую внешность и откровенное кокетство. Уберите ужимки, игру глазками и прочие ненужные женские штучки.
Никакого вызывающего поведения. У Козерога четкое понимание, кто будет рядом с ним. Предельно чистые отношения. Скромность в сочетании с безупречным вкусом — вот чего он ищет в женщине. И, кстати, для него очень важен социальный статус жены и общественное мнение о ней. Так что вы непременно должны произвести хорошее впечатление на всех его друзей и знакомых, включая сослуживцев и начальника.
Он консерватор. Его привлечет женщина с классическим вкусом. Если он делает ей замечание, это значит, что он влюблен… Козерог таким образом показывает свое участие. «Становись лучше! Это важно для меня!» В этом нет желания обидеть. Так что берегите нервы и не обижайтесь. Чтобы не спугнуть осторожного и консервативного Козерога, будьте готовы во всем соблюдать меру. Основной принцип общения с Козерогом — «золотая середина»: скромность, выдержанность, хороший вкус.
Не ждите сразу щедрости. Ни в чем. Ни в чувствах, ни в подарках. Он вас еще долго будет проверять. Вот тебе мыло, вот тебе вода, я тебя отмою под себя. А ты не сопротивляйся, ведь я очень даже хорош!
Водолей
Он: чистый гений. Эксцентричный, новатор во всем, любящий жизнь. Мозг постоянно в бешеном ритме усваивает любую информацию. Женщин ищет особенных, можно сказать, сказочных, но при этом земных и целеустремленных. Как вам задача?
Как его завоевать: если вы решили покорить Водолея — вам досталась сложная задача. Будьте готовы к его самым неожиданным поступкам и самым парадоксальным суждениям, а также к тому, что скучно вам с ним не будет.
Не любит женщин, которые ведут себя, как ханжи. Долгие, нудные, выяснительные разговоры повергают его в печаль. Будьте интересной, будьте разной. Готовьтесь к тому, что по хозяйству вам все придется делать самой. Хотя повара из них отменные. Ему нужна свобода выбора. Он может пойти на уступки, но это ему не понравится.
Запомните: ни в коем случае не заводите с Водолеем разговоры о браке — это самый свободолюбивый знак и как никто другой боится связать себя брачными узами. Если вы ему действительно нужны — он сам первый скажет вам об этом и предложит руку и сердце, но, быть может, чуть позже, чем вам хотелось бы. Вы должны быть для него загадкой. Но такой, чтобы он мог ее разгадать. Разгадал, хорошо. Придумывайте следующую. Открывайте все свои достоинства постепенно. Не надо на первом свидании рассказывать свою родословную успехов. Он любит узнавать новое и удивляться. Это его секрет и путь к сердцу: «Я и не знал, что ты хорошо поешь!»
Он любит ролевые игры, особенно в постели. Подумайте об этом. Превращать свой дом в театральные подмостки — это как раз про него! Показывайте, что вы любите детей, это его трогает. Предложите помощь его родителям, Водолей это оценит.
Водолею очень важна одна вещь — общее хобби, занятие. Хвалить его надо правильно. Только за то, что он действительно сделал и заслужил. Похвалы с лестью его отпугивают.
Рыбы
Он: он не тот, кем кажется. Самый загадочный знак зодиака для мужчин. Либо его обожают, либо страстно ненавидят. Рыбы боготворят своих женщин. Но и требуют достаточно взамен. Самое страшные для него слова: «Я тебя больше не люблю».
Как его завоевать: инициатива должна исходить от вас. Будьте готовой к его нерешительности и «отрыву от реальности». Не пытайтесь заставить его быть сильной личностью, не требуйте от него слишком многого. Есть один секрет: то, что вы в нем увидите, то он вам и отдаст.
Рыбы настолько ценят свой уникальный внутренний мир и настолько погружены в собственные переживания, что любое активное принуждение к активным действиям воспримут как насилие над собой. Ему нельзя говорить «ты должен!», замените это словами «мне бы хотелось, чтобы ты…» Рыбам необходимы нежность и понимание, а излишне грубое или потребительское отношение к ним сразу убивает все чувства. Им надо повышать самооценку. Постоянно. Он во всем сомневается, понимаете? Почаще утешайте и подбадривайте его — ему это необходимо!
Нельзя открыто показывать на его ошибки. Вы увидите, как ваш волшебник превращается в дракона. А как нервничает Рыба, лучше не наблюдать. Рыбы очень нежные любовники. Но им важно, чтобы вы это озвучивали. «Так только с тобой и ни с кем больше!» Они любят поговорить. И даже если его идеи далеки от реальности, слушайте его внимательно. Он уже на этом этапе успеет в вас влюбиться.
Рыбы очень любят таинственную расслабляющую обстановку, приглушенный мерцающий свет, струящиеся ткани, негромкую мелодичную музыку. Почаще создавайте им такую обстановку, устраивайте им романтические вечера по поводу и без повода, избегайте будничности и обыденности в ваших отношениях. И как можно чаще признавайтесь им в любви.