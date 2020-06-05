Что мужчине нужно от отношений, согласно его знаку Зодиака

Он: чистый гений. Эксцентричный, новатор во всем, любящий жизнь. Мозг постоянно в бешеном ритме усваивает любую информацию. Женщин ищет особенных, можно сказать, сказочных, но при этом земных и целеустремленных. Как вам задача?

Как его завоевать: если вы решили покорить Водолея — вам досталась сложная задача. Будьте готовы к его самым неожиданным поступкам и самым парадоксальным суждениям, а также к тому, что скучно вам с ним не будет.

Не любит женщин, которые ведут себя, как ханжи. Долгие, нудные, выяснительные разговоры повергают его в печаль. Будьте интересной, будьте разной. Готовьтесь к тому, что по хозяйству вам все придется делать самой. Хотя повара из них отменные. Ему нужна свобода выбора. Он может пойти на уступки, но это ему не понравится.

Запомните: ни в коем случае не заводите с Водолеем разговоры о браке — это самый свободолюбивый знак и как никто другой боится связать себя брачными узами. Если вы ему действительно нужны — он сам первый скажет вам об этом и предложит руку и сердце, но, быть может, чуть позже, чем вам хотелось бы. Вы должны быть для него загадкой. Но такой, чтобы он мог ее разгадать. Разгадал, хорошо. Придумывайте следующую. Открывайте все свои достоинства постепенно. Не надо на первом свидании рассказывать свою родословную успехов. Он любит узнавать новое и удивляться. Это его секрет и путь к сердцу: «Я и не знал, что ты хорошо поешь!»

Он любит ролевые игры, особенно в постели. Подумайте об этом. Превращать свой дом в театральные подмостки — это как раз про него! Показывайте, что вы любите детей, это его трогает. Предложите помощь его родителям, Водолей это оценит.

Водолею очень важна одна вещь — общее хобби, занятие. Хвалить его надо правильно. Только за то, что он действительно сделал и заслужил. Похвалы с лестью его отпугивают.

Рыбы

Он: он не тот, кем кажется. Самый загадочный знак зодиака для мужчин. Либо его обожают, либо страстно ненавидят. Рыбы боготворят своих женщин. Но и требуют достаточно взамен. Самое страшные для него слова: «Я тебя больше не люблю».

Как его завоевать: инициатива должна исходить от вас. Будьте готовой к его нерешительности и «отрыву от реальности». Не пытайтесь заставить его быть сильной личностью, не требуйте от него слишком многого. Есть один секрет: то, что вы в нем увидите, то он вам и отдаст.

Рыбы настолько ценят свой уникальный внутренний мир и настолько погружены в собственные переживания, что любое активное принуждение к активным действиям воспримут как насилие над собой. Ему нельзя говорить «ты должен!», замените это словами «мне бы хотелось, чтобы ты…» Рыбам необходимы нежность и понимание, а излишне грубое или потребительское отношение к ним сразу убивает все чувства. Им надо повышать самооценку. Постоянно. Он во всем сомневается, понимаете? Почаще утешайте и подбадривайте его — ему это необходимо!

Нельзя открыто показывать на его ошибки. Вы увидите, как ваш волшебник превращается в дракона. А как нервничает Рыба, лучше не наблюдать. Рыбы очень нежные любовники. Но им важно, чтобы вы это озвучивали. «Так только с тобой и ни с кем больше!» Они любят поговорить. И даже если его идеи далеки от реальности, слушайте его внимательно. Он уже на этом этапе успеет в вас влюбиться.