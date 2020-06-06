Как выглядеть дорого и стильно без особых затрат: 12 практических советов

Используйте крупные акцентные аксессуары. Именно они привлекают к себе внимание и создают впечатление дорогого и продуманного образа. Речь не только об украшениях (хотя, конечно, именно они часто выходят на первый план), но и о сумках, колготках, перчатках, поясах и других мелочах, о которых мы часто склонны забывать. Важно не только их использовать, но и регулярно следить за ними, чтобы детали не выглядели поношенными или неаккуратными.