Как выглядеть дорого и стильно без особых затрат: 12 практических советов

Даже если ваш бюджет ограничен, хочется произвести на людей отличное впечатление. Советы, которые Cosmo собрал в этой статье, помогут вам выглядеть дорого и стильно. Даже если вы можете потратить на это совсем немного денег.
Секрет роскошного внешнего вида – выглядеть как женщина с более высоким доходом, чем у тебя. Подсказку стоит искать у киногероинь, в рекламе люксовых брендов или в стиле голливудских знаменитостей. Не надо ориентироваться на звезд «Инстаграма», потому что их задача выглядеть ярко, а в реальной жизни такие приемы могут как раз удешевить ваш образ. Итак, что нужно делать, чтобы выглядеть дорого и ухоженно?
Бежевый трикотаж – это то, что делает стиль более «дорогим» на вид. Люксовые бренды производят свои вещи именно такого цвета. И именно в бежевый и песочный трикотаж одеваются богатые женщины в повседневной жизни. Возможно, тебе не хватит денег на дорогой кашемировый свитер, но джемпер из качественного хлопка ты вполне можешь себе позволить. Главное – правильно за ним ухаживать, потому что с катышками хорошего впечатления не произведешь.
Классический сдержанный стиль в одежде выглядит более изысканно и респектабельно, чем смелые эксперименты с модными трендами, особенно если твой бюджет весьма ограничен. Выбирай хорошо скроенные базовые вещи, которые подогнаны под фигуру и представляют твою внешность в самом выигрышном свете. Одно хорошее лаконичное платье из шерсти (от дорогого бренда или сшитое на заказ) способно с успехом заменить десять дешевых туник из полиэстера.
У тебя в гардеробе должен быть как минимум один жакет хорошего кроя. Такой, какой ты сможешь надеть и с джинсами, и со строгим платьем. Актуальная сегодня модель имеет четко очерченную линию плеч, свободный крой и базовый цвет. Когда в твоем шкафу уже есть один хороший пиджак спокойного универсального оттенка – стоит приобрести более яркую модель, которая станет изюминкой твоего образа и поможет создать эффектные комплекты даже с обычной повседневной одеждой. Если ты не уверена в своей стройности, не выбирай двубортную модель: два ряда пуговиц делают фигуру визуально более широкой.
Качественная сумка очень важна для создания «дорогого» впечатления. Если не можешь себе позволить часто менять остромодные модели, выбирай базовую сумку хорошего качества. Она необязательно должна быть из натуральной кожи. Кожаная, но не очень хорошо сшитая сумка выглядит хуже, чем дорогая и тщательно выполненная сумка из искусственного материала.
Монохромные сочетания изысканнее и продуманнее комплектов, в которых использовано много разных цветов. Если у тебя ограничен бюджет, попробуй выстроить свой гардероб вокруг одного-двух базовых оттенков. Это поможет тебе без особых усилий и затрат составлять стильные образы в одной цветовой гамме. Именно на это стоит потратиться. А если тебе захочется добавить больше яркости, ты всегда можешь разнообразить свой образ недорогими дополнениями: яркими украшениями, поясами, шелковыми платками.
Утилитарная обувь сильно удешевляет образ. Женщина, которая, выбирая туфли, думает, как она в них будет прыгать через лужи, всегда отличается от женщины, которая, надевая туфли на шпильке, уверена, что ей в них всегда будет удобно и комфортно. Если тебе где-то нужно выглядеть роскошно, а добираться туда не очень комфортно, возможно, стоит просто взять с собой сменную обувь, потому что изысканные лодочки после долгой прогулки могут потерять свой лоск и внешний вид.
Если вы носите белые вещи, то они ни в коем случае не должны выглядеть застиранными или утратившими свой цвет. Позаботьтесь, чтобы ваши рубашки были белоснежными, а свитера напоминали свежевыпавший снег, такой мягкий и пушистый. И не забудьте, что каждому типу внешности подходит по теплоте свой оттенок белого. Выберите тот, который идет именно вам.
Необязательно выбирать дорогие украшения. Драгоценные камни устаревшего дизайна выглядят хуже трендовой бижутерии среднего ценового сегмента. Главное – выбирайте качественно выполненные вещи, которые не будут выглядеть дешево. В этом сезоне в тренде украшения из желтого металла: колье, серьги и браслеты с крупными деталями, часто в виде гипертрофированно больших звеньев цепи.
Трендовые солнцезащитные очки способны ваш внешний вид более презентабельным. Не надо каждый сезон тратить целое состояние на дизайнерскую модель. Но и покупать очки в небольшом сетевом магазине тоже не стоит. Оптимальный выбор – покупка солнцезащитных очков средней ценовой категории в магазине оптики. Там представлены модели хорошего качества – это касается не только оправы, но и стекол. Ведь важно, чтобы очки не только были стильными, но и реально защищали глаза.
Если вы не можете позволить себе салонную укладку ежедневно, очень важно научиться укладывать волосы так, чтобы они выглядели, будто вы только что выпорхнули из-под рук квалифицированного стилиста. Для ежедневной прически выбирайте небрежные укладки с легкими локонами. А для вечернего выхода научитесь делать лаконичные пучки.