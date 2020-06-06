Клубничная диета: минус три сладких килограмма

Клубника - это ягоды, которые сводят с ума с первого укуса. Хочешь скинуть лишние килограммы? Садись на клубничную диету, рекомендует tochka.net.
Клубника - это прямо-таки волшебная ягодка. Весь секрет состоит в том, что несмотря на естественную сладость, в клубнике практически не содержится сахар. Основной компонент клубники - это витамин С. Но помимо этого, в одной маленькой домашней ягодке есть важные для организма элементы: железо, магний, калий, кальций, натрий, фосфор, кремний, цинк и медь. Только представь, это все о ягоде, которую ты сильно любишь с самого детства.
Как здорово, что похудеть на три килограмма без спорта можно и при вкусном рационе. Клубничная диета на лето - спасение для тех, кто от куриной грудки приходит в полное бешенство. К тому же, клубничная диета - это отличный детокс для организма.
Как выбрать клубнику на рынке?
Цвет. Спелые ягоды должны быть ярко-красного цвета. Клубника с белым кончиком еще не дозрела, а темного цвета - уже начала портиться.
Вид. Идеальная и большая клубника "как в инстаграме" скорее всего выращена на нитратах. А помятая клубника теряет не только сок, но и полезные свойства. Поэтому выбирай крепкие ягоды.
Листики. Если у клубники пожелтевшие и затертые хвостики - она лежит на прилавке уже не первый день.
Запах. Вся натуральная ягода благоухает на несколько кварталов. Если от клубники ничем не пахнет - по вкусу она тоже будет никакой.
Клубничную диету используют для:
- выведения токсинов (пестицидов, удобрений, тяжелых металлов) из кишечника;
- лечения ожирения;
- улучшения работы печени;
- улучшения работы почек;
- укрепления роста ногтей и волос.
Важно: клубника - это сильный аллерген. Аллергикам противопоказано экспериментировать и садиться на клубничную диету.
Клубничная диета: меню
Эта диета считается одной из самых простых, эффективных и полезных. За 4 дня можно потерять 3 кг.
Суть диеты: каждый день съедать около 1 кг свежих ягод клубники.
Табу: мучные изделия, сладости, жирное, жареное, кофе и алкоголь.
Прежде чем сесть на клубничную диету, необходимо проконсультироваться с врачом, если у тебя есть какие-то хронические заболевания.
На клубничной диете лучше посидеть во время выходных или отпуска, так как в этой ягоде содержится немного энергетических веществ, и тебе может быть сложно вести активную жизнь.
- День 1: клубничная диета для похудения
Завтрак: стакан клубники, зеленое яблоко, стакан обезжиренного кефира, одна столовая ложка меда. Ты можешь измельчить все это в блендере и получить густой коктейль либо же порезать фрукты и заправить их кефиром как салат.
Обед: клубничный салат - стакан клубники, два свежих огурца, 50 грамм отварной курицы, свежевыжатый сок половины лимона, один грецкий орех, любая зелень, чайная ложка растительного масла.
Полдник: стакан клубники с небольшим куском ржаного хлеба.
Ужин: клубничный салат - 100 грамм картофеля, небольшая луковица, стакан клубники, 50 грамм обезжиренного творога, полстакана кефира, свежевыжатый сок половины лимона.
- День 2
Завтрак: стакан клубники с небольшим куском ржаного хлеба.
Обед: три блинчика с начинкой из перетертой клубники. Без сахара.
Полдник: стакан перетертой клубники и стакан обезжиренного кефира. Без сахара.
Ужин: капустный салат с клубникой - 100 грамм свежей капусты и стакан клубники, чайная ложка растительного масла.
- День 3: клубничная диета для похудения
Завтрак: стакан клубники и тост.
Обед: 200 грамм дыни, стакан клубники, половина банана.
Полдник: стакан клубники с небольшим куском ржаного хлеба.
Ужин: салат - 70 грамм отварного картофеля, 70 грамм отварной моркови, 70 грамм капусты; дополнительно за 2 часа до сна стакан клубники.
- День 4
Завтрак: стакан клубники и 50 грамм твердого сыра.
Обед: салат - стакан клубники, небольшая луковица, 100 грамм отварной рыбы, листья салата, чайная ложка растительного масла.
Ужин: капустный салат с клубникой - 100 грамм свежей капусты и стакан клубники, чайная ложка растительного масла.
Результат не заставит себя ждать. Уже через 4 дня ты влезешь в любимые джинсы и обязательно будешь выглядеть на все 100% на пляже. Главное - не сорваться.