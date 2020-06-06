Самые пушистые творожные булочки за полчаса

Нежные, мягкие и воздушные, как пух, булочки! «Булочки за 5 минут» — звучит довольно-таки сомнительно, но тем не менее это правдоподобно, уверяет dom-desertov.ru.
Буквально за 5 минут можно приготовить чудесное творожное тесто без дрожжей в составе, из которого получаются воздушные и пышные булочки, не уступающие по вкусовым качествам классическим дрожжевым сахарным булочкам. Около 20 минут уйдет на саму выпечку булочек и румяные, ароматные и вкусные булочки будут радовать вас за чаепитием в семейном кругу.
Творог - 250 г
Пшеничная мука - 200 г
Куриные яйца - 1 штука
Сахар - 100 г
Соль - 2 г
Ванилин - 1 г
Разрыхлитель - 0.5 чайной ложки
Сметана - 2 столовые ложки
Приготовление
Приготовим ингредиенты для творожных булочек. Тесто для булочек готовится быстро, выдерживать его не нужно, поэтому можно сразу включать духовку и разогревать ее до 180 градусов. В миску кладем натуральный творог любой жирности. Жирность на качество и вкус булочек не влияют, даже на обезжиренном твороге получаются пышные и мягкие булочки.
Вбиваем куриное яйцо и добавляем сахар, щепотку соли и щепотку ванилина. Тщательно смешиваем ингредиенты ручным венчиком или миксером до получения однородной по консистенции массы.
Всыпаем частями просеянную пшеничную муку, соединенную с разрыхлителем. По желанию разрыхлитель фабричного производства можно заменить содой, гашенной уксусом.
Муку подсыпаем партиями, а тесто перемешиваем ложкой или миксером.
Когда тесто станет тугим, выкладываем его на подсыпанную мукой рабочую поверхность и продолжаем замес руками. Но руки нужно обязательно смочить холодной водой, чтобы тесто не прилипало к ладоням. Тесто для булочек должно получиться гладким и эластичным.
Противень или форму для выпекания застилаем пергаментом и смазываем маслом. Тесто руками делим на 7 одинаковых по размеру кусочков. Скатываем влажными руками из них шарики и выкладываем на противень. Если шарики не получаются ровными и круглыми - ничего страшного, во время выпекания они выправятся. Сверху булочки смазываем сметаной и присыпаем сахаром.
Отправляем противень с заготовками булочек в духовку на 20 минут. Но время запекания может отличаться в зависимости от работы вашего духового шкафа. Булочки должны сверху слегка зарумяниться. Вынимаем булочки из духовки, снимаем с противня, даем немного остыть и подаем к столу с чаем, кофе, какао или молоком.