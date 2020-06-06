Самые пушистые творожные булочки за полчаса

Буквально за 5 минут можно приготовить чудесное творожное тесто без дрожжей в составе, из которого получаются воздушные и пышные булочки, не уступающие по вкусовым качествам классическим дрожжевым сахарным булочкам. Около 20 минут уйдет на саму выпечку булочек и румяные, ароматные и вкусные булочки будут радовать вас за чаепитием в семейном кругу.

Ингредиенты на шесть порций

Творог - 250 г

Пшеничная мука - 200 г

Куриные яйца - 1 штука

Сахар - 100 г

Соль - 2 г

Ванилин - 1 г

Разрыхлитель - 0.5 чайной ложки

Сметана - 2 столовые ложки

Приготовление

Приготовим ингредиенты для творожных булочек. Тесто для булочек готовится быстро, выдерживать его не нужно, поэтому можно сразу включать духовку и разогревать ее до 180 градусов. В миску кладем натуральный творог любой жирности. Жирность на качество и вкус булочек не влияют, даже на обезжиренном твороге получаются пышные и мягкие булочки.

Вбиваем куриное яйцо и добавляем сахар, щепотку соли и щепотку ванилина. Тщательно смешиваем ингредиенты ручным венчиком или миксером до получения однородной по консистенции массы.

Всыпаем частями просеянную пшеничную муку, соединенную с разрыхлителем. По желанию разрыхлитель фабричного производства можно заменить содой, гашенной уксусом.

Муку подсыпаем партиями, а тесто перемешиваем ложкой или миксером.

Когда тесто станет тугим, выкладываем его на подсыпанную мукой рабочую поверхность и продолжаем замес руками. Но руки нужно обязательно смочить холодной водой, чтобы тесто не прилипало к ладоням. Тесто для булочек должно получиться гладким и эластичным.

Противень или форму для выпекания застилаем пергаментом и смазываем маслом. Тесто руками делим на 7 одинаковых по размеру кусочков. Скатываем влажными руками из них шарики и выкладываем на противень. Если шарики не получаются ровными и круглыми - ничего страшного, во время выпекания они выправятся. Сверху булочки смазываем сметаной и присыпаем сахаром.