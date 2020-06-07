Вс, 7.06.2020

Как вкусно приготовить шампиньоны на костре

Шампиньоны на костре.

ФОТО: Shutterstock

Жареные на костре грибы хороши как сами по себе, так и в сочетании с другими блюдами, приготовленными на гриле: свининой, рыбой, курицей и запеченными овощами, пишет Сегодня.

Главная сложность приготовления грибов на открытом огне заключается в том, что они, как правило, очень быстро теряют влагу и пересыхают. Но если шампиньоны предварительно замариновать в течение часа в оливковом масле, то они не будут терять сок в процессе запекания.

Как замариновать шампиньоны для жарки на костре

Грибы помыть и обсушить. Можно просто очистить их от остатков земли влажной салфеткой. Затем смешать все ингредиенты для маринада.

Залить грибы полученной смесью, хорошо перемешать и поставить в холодильник на час.

Вариант 1: Маринад для грибов с горчицей и базиликом

  • 500 г свежих шампиньонов
  • 50 г сметаны
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. горчицы
  • 0,5 ч.л. молотого кориандра
  • 0,5 ч.л. базилика сушеного
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Вариант 2: Маринад для грибов с итальянскими травами и лимоном

  • 500 г свежих шампиньонов
  • 50 мл оливкового масла
  • 1 щепотка крупной соли
  • 1 ч.л. итальянских трав
  • 1 веточка тимьяна
  • 0,5 шт. лимона

Вариант 3: Маринад с чесноком и пряными травами

  • 2 веточки петрушки
  • 5 долек чеснока
  • 100 мл оливкового масла
  • Розмарин
  • Перец черный (молотый)
  • Соль
  • 500 г шампиньонов

Шашлык из шампиньонов готовят на шампурах или же располагают грибы, если позволяет их размер, на решетке.

Запекают шампиньоны на мангале от 5 до 15 минут в зависимости от размера, периодически смазывая маринадом. Главное – не дать грибам пересохнуть.

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