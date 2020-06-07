Как вкусно приготовить шампиньоны на костре

Главная сложность приготовления грибов на открытом огне заключается в том, что они, как правило, очень быстро теряют влагу и пересыхают. Но если шампиньоны предварительно замариновать в течение часа в оливковом масле, то они не будут терять сок в процессе запекания.

Как замариновать шампиньоны для жарки на костре

Грибы помыть и обсушить. Можно просто очистить их от остатков земли влажной салфеткой. Затем смешать все ингредиенты для маринада.

Залить грибы полученной смесью, хорошо перемешать и поставить в холодильник на час.

Вариант 1: Маринад для грибов с горчицей и базиликом

500 г свежих шампиньонов

50 г сметаны

2 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. горчицы

0,5 ч.л. молотого кориандра

0,5 ч.л. базилика сушеного

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Вариант 2: Маринад для грибов с итальянскими травами и лимоном

500 г свежих шампиньонов

50 мл оливкового масла

1 щепотка крупной соли

1 ч.л. итальянских трав

1 веточка тимьяна

0,5 шт. лимона

Вариант 3: Маринад с чесноком и пряными травами

2 веточки петрушки

5 долек чеснока

100 мл оливкового масла

Розмарин

Перец черный (молотый)

Соль

500 г шампиньонов

Шашлык из шампиньонов готовят на шампурах или же располагают грибы, если позволяет их размер, на решетке.