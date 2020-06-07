Как вкусно приготовить шампиньоны на костре

Жареные на костре грибы хороши как сами по себе, так и в сочетании с другими блюдами, приготовленными на гриле: свининой, рыбой, курицей и запеченными овощами, пишет Сегодня.
Главная сложность приготовления грибов на открытом огне заключается в том, что они, как правило, очень быстро теряют влагу и пересыхают. Но если шампиньоны предварительно замариновать в течение часа в оливковом масле, то они не будут терять сок в процессе запекания.
Как замариновать шампиньоны для жарки на костре
Грибы помыть и обсушить. Можно просто очистить их от остатков земли влажной салфеткой. Затем смешать все ингредиенты для маринада.
Залить грибы полученной смесью, хорошо перемешать и поставить в холодильник на час.
Вариант 1: Маринад для грибов с горчицей и базиликом
- 500 г свежих шампиньонов
- 50 г сметаны
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. горчицы
- 0,5 ч.л. молотого кориандра
- 0,5 ч.л. базилика сушеного
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Вариант 2: Маринад для грибов с итальянскими травами и лимоном
- 500 г свежих шампиньонов
- 50 мл оливкового масла
- 1 щепотка крупной соли
- 1 ч.л. итальянских трав
- 1 веточка тимьяна
- 0,5 шт. лимона
Вариант 3: Маринад с чесноком и пряными травами
- 2 веточки петрушки
- 5 долек чеснока
- 100 мл оливкового масла
- Розмарин
- Перец черный (молотый)
- Соль
- 500 г шампиньонов
Шашлык из шампиньонов готовят на шампурах или же располагают грибы, если позволяет их размер, на решетке.
Запекают шампиньоны на мангале от 5 до 15 минут в зависимости от размера, периодически смазывая маринадом. Главное – не дать грибам пересохнуть.