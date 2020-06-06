Как правильно печь пироги в духовке?

Это не значит, что духовку стоит менять. Наоборот нужно разобраться в том, что вы делаете не так, пишет hypecrib.com.

Электрическая духовка

Электрическая духовка гораздо удобнее газовой, так как она прогревается сразу со всех сторон равномерно. Кроме того, она оборудована удобным таймером и термостатом. Как же лучше всего пользоваться ею?

Перед тем как включить духовку, из нее нужно обязательно вытянуть все лишние предметы. Если есть решетка, но по мере готовке она вам нужна не будет, то ее тоже лучше сразу вытянуть.

Перед выпеканием духовку стоит хорошо разогреть. Для этого необходимо поставить нужную температуру и подождать минут 20.

Если пирог нужно ставить в холодную духовку, то очень важно следить за тестом. Если оно уже поднялось, а духовой шкаф еще не прогрелся, то можно сверху на тесто положить пергаментный лист, пропитанный водой.

Ставить противень с выпечкой на дно духовки нельзя.

В электрической духовке воздух достаточно сухой, поэтому тесто обязательно нужно увлажнять. Для этого в шкаф для запекания можно поставить емкость с водой, либо сбрызнуть пирог водой или теплым молоком.

Во время приготовления пирога нельзя открывать духовку.

Ставить пирог в духовку нужно очень аккуратно, не хлопая дверцей, иначе тесто может упасть.

Зубочистка – отличная вещь для того, чтобы определить готовность пирога. Так, если тесто легко протыкается, можно сделать вывод, что выпечка готова.

Духовой шкаф на газу

В газовой духовке нагревается только нижняя часть аппарата, поэтому регулировать температуру в ней немного сложнее. Поэтому часто случается так, что в середине пирог только начал пропекаться, а снизу уже подгорел. Что же делать в таком случае?

Чтобы избежать подобной ситуации, перед тем, как поставить пирог в духовку, ее следует прогреть на протяжение 20 минут на самом большом огне. Потом его можно уменьшить до минимального или регулировать температуру на протяжение всего выпекания.

Пирог должен быть помещен в духовку таким образом, чтобы вокруг него было место для циркуляции воздуха.

Чтобы защитить пирог от пригорания, противень с тестом следует ставить на противень с солью или песком. Еще можно ставить под пироги противень с водой, однако этот способ не всегда оказывается действенным.

Для того, чтобы у пирога появилась столь желанная золотистая корочка, его нужно довести до готовности на маленьком огне, а потом уже поставить на всю мощность на 5 минут. И сразу же выключить.