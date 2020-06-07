Три вещи, в которых мужчины нуждаются больше, чем в сексе

1. Понимание

Всем известно, что сексуальный контакт - это физическое выражение страсти, которую вы испытываете друг к другу.

Но если вы приложите усилия, чтобы понять, что чувствует ваш партнер, то сможете перевести отношения на новый качественный уровень.

Позвольте мне привести личный пример. Раньше я состоял в весьма посредственных отношениях. При каждой встрече с моей девушкой мы шли на свидание, ели в модных ресторанах, а затем возвращались домой и занимались любовью.

Конечно, мы говорили друг другу "Я тебя люблю тебя", причем каждый из нас произносил эту фразу вполне искренне. Однако из-за отсутствия эмоциональной близости мы не испытывали особого желания быть вместе до конца своих дней.

Читая в интернете различные советы на тему отношений, я наткнулся на пост, в котором шла речь о важности умения говорить и слушать партнера.

Поначалу, правда, отнесся к этому с некоторой долей раздражения. Но после того, как я стал слушать и говорить в ответ о своих чувствах и эмоциях более открыто, качество моих отношений значительно улучшилось.

Понимание в отношениях - это улица с двусторонним движением. Потому что

если вы хотите, чтобы партнер начал вас слушать, очень важно отвечать ему взаимностью, когда у него появляется желание высказаться.

Лучше всего об этом сказал римский философ Сенека: "Одно из самых прекрасных качеств истинной дружбы - это понимать и быть понятым".

2. Принятие

Даже не осознавая этого, мы часто мечтаем о том, чтобы все было по-другому, чтобы любимый человек вел себя определенным образом.

Но постоянно думая о тех вещах, которые невозможно изменить, мы лишаем себя возможности сосредоточиться на том, что можно поменять.

Позвольте мне объяснить. Человек, с которым вы состоите в отношениях, хочет чувствовать, что вы его любите, принимаете и уважаете. Но невозможно построить сильную эмоциональную связь, если вы постоянно критикуете его. Если вы постоянно будете его осуждать, он начнет вести себя по отношению к вам точно так же.

Понимаю, вы хотите построить с партнером идеальные отношения, в которых не будет ни споров, ни разногласий. Но, к сожалению, этого никогда не произойдет, если вы не примете его таким, какой он есть.

Эту пилюлю трудно проглотить, но это правда. Поэтому,

если вы хотите укрепить отношения, начните с принятия несовершенства друг друга, и все сразу же заметно улучшится.

"Прими то, с чем тебя связывает судьба, люби людей, с которыми она тебя сводит. И делай это от всего сердца". (Марк Аврелий)

3. Честность

Сексуальная близость, безусловно, является одним из лучших способов укрепить отношения. Но

если вы не будете честны с партнером, вы не сможете рассчитывать на искренность в ответ. Длительные отношения просто невозможно построить на лжи.

Поэтому, если вы хотите укрепить отношения, просто начните нести ответственность за свои слова и обещания. Потому что даже в случае неприятного разговора честность позволит вам сохранить уважение партнера.

"Будьте отражением того, что вы хотели бы видеть в других. Если ищете любовь, тогда любите сами. Если ищете честность - будьте честны. Если ищете уважения, проявляйте уважение. Вы получаете взамен то, что даете", - неизвестный автор.

Каждый день спрашивайте себя: "Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы стать более любящим, честным и понимающим партнером?".